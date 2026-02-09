Orbán Viktor: Az a kérdés, hogy kormányt választunk vagy helytartót + videó

Mezőtúron folytatta országjárását Orbán Viktor miniszterelnök február 5-én, ez alkalomból a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírportálnak (szoljon.hu) adott exkluzív interjút. Orbán Viktor a beszélgetés elején hangsúlyozta, hogy a kormány nem mond le az Alföldről és az ott folyó mezőgazdasági tevékenységről, még a klímaváltozás kihívásai ellenére sem. Az Alföld program keretében a gazdák az uniós területalapú támogatásokon felül nemzeti forrásból további 80 százalékos kiegészítést kapnak, így a következő 4–7 évben a mezőgazdaság és az élelmiszeripar lesz a magyar költségvetés legnagyobb támogatási területe.

– Tehát én a gazdáknak azt tanácsolom, hogy a földet tartsák, fejlesztésekben gondolkodjanak, és persze arra fel kell készülni, hogy a hagyományos nagyüzemi vagy nagytáblás, alapvetően gabonatermelésre épülő művelési kultúra az nehézségekkel fog küzdeni a következő időszakban. Tehát részben öntözni kell, részben pedig keresni kell olyan új kultúrákat, növényi kultúrákat, amelyek biztonságosabban termeszthetők a megváltozott klimatikus viszonyok között. Tehát a klímaváltozás megállítását nem vállaljuk, az ahhoz való alkalmazkodásban segítünk a gazdáknak – fogalmazott a kormányfő.

Orbán Viktor miniszterelnök Mezőtúron Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

A miniszterelnök szerint Brüsszel a mezőgazdaságot a múlthoz tartozó ágazatként kezeli, forráskivonásra és termelés-visszafogásra törekszik, miközben

a magyar kormány a gazdák mellett áll, és egy rossz brüsszeli agrárpolitika mellett is jó nemzeti agrárpolitikát folytat.

Kiemelte: több európai ország gazdái közösen lépnek fel érdekeik védelmében.

– Van is néhány kormány, amelyik a gazdák mellett áll. Ilyenek a közép-európai kormányok, a magyar kormány vagy a lengyel kormány, de a nagy mezőgazdasággal rendelkező franciák is ott vannak velünk, tehát van egy összeurópai szervezkedés a gazdák között, hogy ne engedjék a gazdák tönkretételét, mert Brüsszel végül is egy leépítésben, termelés-visszafogásban gondolkodik az előttünk álló évtizedre nézve – fejtette ki.

Arra is részletesen kitért, hogy a magyar kormány által pár éve meghirdetett kelet-magyarországi régiók nyugati térséghez való felzárkóztatása most milyen fázisban van.

– Mi azt tűztük ki célul, hogy az ország keleti és nyugati része közötti fejlettségbeli különbséget eltüntetjük.

Ez egy történelmi léptékű feladat, ez nem megy máról holnapra, meg nem megy ráolvasással sem, mert hosszú évtizedek alatt, sőt, talán évszázadok alatt alakult ki ez a különbség. Mi azt választottuk, azt az utat választottuk, hogy nagy iparfejlesztési programokat hirdettünk meg az ország keleti részén – mondta a miniszterelnök, aki felhívta a figyelmet a régióban történt fejlesztésekre, példaként említve Nyíregyházát, Debrecent, Egert.