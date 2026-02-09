Orbán Viktor: Kijev a nemzeti kormány ellen dolgozik

– A kijeviek megtették a tétjüket, ők a Tisza Pártra tesznek, pénzt, energiát nem kímélnek, ők finanszírozzák egyébként a Tisza Pártot, erre megvannak a tények, ezek ismertek – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a HírTV-nek adott interjúban.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

A kormányfő kiemelte,

kifinomult informatikai technológiákkal támogatják a Tiszát, ugye ezért is volt a Tisza-adatbotrány, amiben ukrán cégek működtek közre, tehát Kijev nem egyszerűen csak óhajt valamit, Kijev aktívan dolgozik azért, hogy Magyarországon kormányváltás legyen, ukránbarát kormány legyen Magyarországon

Orbán Viktor szerint ez az ukránbarát bábkormány aztán fegyvert és pénzt küldene Ukrajnába, sőt ha kell, katonát is, és támogatni fogja Ukrajna belépését az Európai Unióba, ami tönkretenné a magyar gazdaságot.

Az ukránok ma a nemzeti magyar kormány ellen dolgoznak

– jelentette ki a miniszterelnök.