Orbán Viktor: Szekszárd csordultig!

– Szekszárdon tudják: a Fidesz a biztos választás. Hétfő este annyian voltunk, hogy a végén már csak cipőkanállal lehetett beférni – adott helyzetjelentést országjárásának szekszárdi állomásáról Orbán Viktor. A miniszterelnök a képre azt írta: Szekszárd csordultig.
Orbán Viktor: Kijev a nemzeti kormány ellen dolgozik
Kijev aktívan dolgozik azért, hogy Magyarországon kormányváltás legyen – hangsúlyozta a miniszterelnök.
