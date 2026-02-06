Orbán Viktormezőtúrországjárássportcsarnok

Orbán Viktor Mezőtúrra sem érkezett üres kézzel + videó

Mezőtúron, gyermekkora nyarainak színhelyén, édesanyja szülőfalujában folytatta országjárását csütörtökön Orbán Viktor miniszterelnök. A „hazai pályára” – ahogy azt a kormányfő mondta – nem érkezett üres kézzel.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 02. 06. 12:33
Mezőtúron folytatta országjárását csütörtökön Orbán Viktor miniszterelnök. 

Orbán Viktor miniszterelnöknek Mezőtúron is nagy sikere volt. Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

A kormányfő a „hazai pályára” nem érkezett üres kézzel: teljesítette Herczeg Zsolt országgyűlési képviselő és Szűcs Dániel, Mezőtúr polgármestere kérését, aminek köszönhetően 145 millió forintos beruházás érkezik a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei településre. 

Jó hír: hamarosan a sportolók újra birtokba vehetik a mezőtúri sportcsarnokot

– adta hírül Orbán Viktor a Facebook-oldalán, hogy a sportlétesítmény tetőjavításához szükséges forrásról megszületett a kormánydöntés, amit a miniszterelnök ott helyben el is látott a kézjegyével. 

Orbán Viktor miniszterelnök Mezőtúron. Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

Az erről közzétett videóban elhangzik, hogy a helyi önkormányzat a későbbiekben az egész sportcsarnokot is fel szeretné újítani és ehhez további, jelentős támogatásokra is szükség van.

„Van 145, hogy a bajt elhárítsátok és a tető be legyen foltozva. Aztán kell majd 180 a csarnok rendbehozatalára, és talán még kell több mint egymilliárd” – mondta a kormányfő, hozzáfűzve, hogy „a leghosszabb út is az első lépéssel kezdődik”. 

A miniszterelnök lakossági fórumot is tartott, ahol, mint azt a Facebook-oldalán megosztott fotók tanúsítják, nagy sikere volt. 

A választás tétje egyszerű: Ukrajnába küldjük a magyarok pénzét, vagy itthon tartjuk  – mondta a kormányfő a népes hallgatóságnak. 

Magyarország erőforrásait, ha nem őrizzük meg őket, el fogják vinni Brüsszelbe és Brüsszelen keresztül Ukrajnába

– figyelmeztette a népes hallgatóságot Orbán Viktor. 

A szokásos fotózkodás Mezőtúron sem maradt el. Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

A miniszterelnök hangsúlyozta: a választás tétje világos: hagyjuk-e, hogy a magyarok pénzét Ukrajnába irányítsák, vagy megőrizzük, és a magyar érdekek szerint használjuk fel.

A mezőtúri országjárásról és a helyi sportcsarnok tetőszerkezetének javításához kapott 145 millió forintos támogatásról a Szoljon.hu is részletesen beszámolt

A Magyar Nemzeten is hírt adtunk arról, hogy Orbán Viktor országjárása Mórahalmon és Mártélyon indult, majd Komáromban és Oroszlányban folytatódott. 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (középen) beszédet mond országjárásának mezőtúri állomásán 2026. február 5-én. A kormányfő mellett Herczeg Zsolt, a térség fideszes országgyűlési képviselője (jobbra) (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)


