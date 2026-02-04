Orbán Viktor: Nyugalom, higgadtság!

– A jelenlegi kormány minden választási ciklusban legalább egy, de volt, hogy több hidat is épített a két legnagyobb folyónkon, mert a hídépítés nemzetstratégiai kérdés a számukra. Lázár János azt ígérte, hogy ezek a hidak el fognak készülni – mondta Orbán Viktor Mórahalmon. A Délmagyar az interjúban pedzegette a választások utáni társadalmi megbékélés témakörét. Orbán Viktor a kiélezett politikai helyzetben az online gyűlöletkeltésről úgy fogalmazott: nem egyszerű ezt a területet szabályozni, mert ez a téma erősen érinti a szólásszabadságot.

Orbán Viktor (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

– Magyarok vagyunk, ezért minden, ami korlátozás, az elsőre, reflexből ellenállást vált ki belőlünk. Ugyanakkor vannak határok, amiket nem szabad átlépni. A digitális világnak nemcsak az előnyeit, de előbb-utóbb a hátrányait és a veszélyeit is érezni fogjuk, ezért nyilvánvaló, hogy kellenek szabályok – mondta a miniszterelnök, aki szerint az elmúlt napokban egyfajta szintlépés történt Gyöngyösön.

– A Tisza Párt bűnözőknek adott pénzt azért, hogy egy fideszes rendezvényen megfélemlítsék a hallgatóságot és az előadót. Eddig ilyen nem történt.

Ezért úgy érzem, hogy nekem az elkövetkező hetven napban az is feladatom lesz, hogy nyugalomra és higgadtságra intsek és kérjek mindenkit.

Béke és békesség

A békesség egy belső dolog: azt jelenti, hogy rendben vagyok saját magammal, nem vagyok frusztrált, ideges, erőszakos, türelmetlen, azokkal sem, akikkel nem értek egyet. A békés egyet nem értés az egyik legnagyobb tudomány. Ennek a belső békének elsősorban a családokban kell meglennie, és ha a családokban béke van, akkor a társadalomban is béke van. Nem véletlen, hogy a nemzeti kormány a családokat támogatja elsősorban – hangsúlyozta a kormányfő. A lap arra is kitért arra is, hogy két ellenzéki vezetésű vármegyei jogú város van a vármegyében. Az elmúlt évek történései alapján úgy tűnik, hogy a kormány és az ellenzéki vezetésű Szeged között történt egyfajta kiegyezés: BYD gyár, egyetemi fejlesztések, kutatási beruházások, közjólétet támogató pályázati pénzek. Mondhatni, Szegeden jó ellenzéki városvezetőnek lenni, olyan mértékű a kormányzati támogatás, ám Hódmezővásárhelyen más a helyzet. Orbán Viktor hangsúlyozta: amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten.