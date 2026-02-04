Orbán-interjúOrbán ViktorMórahalom

Orbán Viktor: Nyugalom, higgadtság!

Az elmúlt napokban egyfajta szintlépés történt Gyöngyösön. A Tisza Párt bűnözőknek adott pénzt azért, hogy egy fideszes rendezvényen megfélemlítsék a hallgatóságot és az előadót. Eddig ilyen nem történt. Ezért úgy érzem, hogy nekem az elkövetkező hetven napban az is feladatom lesz, hogy nyugalomra és higgadtságra intsek és kérjek mindenkit – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Délmagyarnak adott interjúban. A kormányfő hétfőn a Csongrád-Csanád vármegyei Mórahalmon és Mártélyon járt. A lapnak beszélt a fiatalokról, az ukrajnai helyzetről és a délieket hangsúlyosan érintő migránskérdésről.

Forrás: Délmagyar2026. 02. 04. 7:36
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
– A jelenlegi kormány minden választási ciklusban legalább egy, de volt, hogy több hidat is épített a két legnagyobb folyónkon, mert a hídépítés nemzetstratégiai kérdés a számukra. Lázár János azt ígérte, hogy ezek a hidak el fognak készülni – mondta Orbán Viktor Mórahalmon. A Délmagyar az interjúban pedzegette a választások utáni társadalmi megbékélés témakörét. Orbán Viktor a kiélezett politikai helyzetben az online gyűlöletkeltésről úgy fogalmazott: nem egyszerű ezt a területet szabályozni, mert ez a téma erősen érinti a szólásszabadságot.

Orbán Viktor (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

– Magyarok vagyunk, ezért minden, ami korlátozás, az elsőre, reflexből ellenállást vált ki belőlünk. Ugyanakkor vannak határok, amiket nem szabad átlépni. A digitális világnak nemcsak az előnyeit, de előbb-utóbb a hátrányait és a veszélyeit is érezni fogjuk, ezért nyilvánvaló, hogy kellenek szabályok – mondta a miniszterelnök, aki szerint az elmúlt napokban egyfajta szintlépés történt Gyöngyösön.

– A Tisza Párt bűnözőknek adott pénzt azért, hogy egy fideszes rendezvényen megfélemlítsék a hallgatóságot és az előadót. Eddig ilyen nem történt.

Ezért úgy érzem, hogy nekem az elkövetkező hetven napban az is feladatom lesz, hogy nyugalomra és higgadtságra intsek és kérjek mindenkit.

Béke és békesség

A békesség egy belső dolog: azt jelenti, hogy rendben vagyok saját magammal, nem vagyok frusztrált, ideges, erőszakos, türelmetlen, azokkal sem, akikkel nem értek egyet. A békés egyet nem értés az egyik legnagyobb tudomány. Ennek a belső békének elsősorban a családokban kell meglennie, és ha a családokban béke van, akkor a társadalomban is béke van. Nem véletlen, hogy a nemzeti kormány a családokat támogatja elsősorban – hangsúlyozta a kormányfő. A lap arra is kitért arra is, hogy két ellenzéki vezetésű vármegyei jogú város van a vármegyében. Az elmúlt évek történései alapján úgy tűnik, hogy a kormány és az ellenzéki vezetésű Szeged között történt egyfajta kiegyezés: BYD gyár, egyetemi fejlesztések, kutatási beruházások, közjólétet támogató pályázati pénzek. Mondhatni, Szegeden jó ellenzéki városvezetőnek lenni, olyan mértékű a kormányzati támogatás, ám Hódmezővásárhelyen más a helyzet. Orbán Viktor hangsúlyozta: amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten.

– Én egy béketűrő ember vagyok. Jól tűröm még azt is, ha igazságtalanul bántják a kormányt. De azért van egy határ.

A szegedi városvezetés nem gyűlölködő. Igaz, sosem árultunk egy gyékényen és a jövőben sem fogunk, mert mást gondolunk a világról, de a kormány és Szeged vezetése között sosem volt gyűlölködés. Ezért, amikor csak lehetett, megállapodtunk egyetemfejlesztésről, gyártelepítésről, beruházásokról. Hódmezővásárhely más tészta.

Ott egy gyűlölködő ember a polgármester, aki gyűlöletet kelt személyesen velem, valamint a kormánnyal és a kormány politikájával szemben is. Ha majd változik ez a helyzet Hódmezővásárhelyen, akkor a viszony is jobb lesz – húzta alá miniszterelnök.

A fiatalok lázadnak, az a kérdés, hogy mi ellen

Orbán Viktor a fiatalokról úgy vélekedett, hogy ez a generáció életkoránál fogva lázadó. Az a kérdés, hogy mi ellen lázadnak.

–  A fiatalok számára az igazi gondok ugyanis nem Magyarországon, hanem Brüsszelben vannak. Ahhoz, hogy a magyar kormányra valaki kígyót-békát kiabáljon, ahhoz nem kell nagy bátorság. Manapság azoknak a fiataloknak, akik komolyan lázadni akarnak és az igazságtalanságokon változtatni akarnak, azoknak Brüsszel ellen kell lázadniuk. Azok, akik nem divatból akarnak függetlenséget mutatni és lázadni, hanem valóban egy komoly ügy érdekében akarnak kiállni, azok a fiatalok velünk vannak, ezért jó esélyt látok arra, hogy a fiatalok többsége bennünket fog támogatni a választáson. 

Az ő jövőjüket ugyanis nem a magyar kormány veszélyezteti, hanem a brüsszeli vezetés és az ő magyar helytartóik

– hangsúlyozta a miniszterelnök, aki veszélyként azt látja, hogy a magyar fiatalokat el fogják vinni katonának és a magyarok pénzét elviszik Ukrajnába. A migránskvóta megtagadása miatti brüsszeli pénzbüntetésről Orbán Viktor úgy fogalmazott: tízből öt ember megköszöni, hogy kitartott a kormány a kerítés és a határőrizet mellett.

– Magyarországot naponta egymillió euróra büntetik, mert védjük ezt a határt. És akik ezt tudják, azok még inkább értékelik, hogy a magyar kormány kitart a határvédelem mellett. A migráció kérdését Magyarország jövője szempontjából kulcskérdésnek tartom. Nem szabad hagynunk, hogy bárki kívülről megmondja, hogy kivel éljünk együtt! Az lehetetlen, hogy Brüsszelben úgy döntsenek, hogy ide migránsokat hoznak be. 

Pedig júliustól hoznának, hiszen van egy migrációs paktum – amit a Tisza Párt és a DK is támogatott –, ami szerint sok száz migránst hoznának át más európai országokból Magyarországra.

Mi több, arra akarnak bennünket kényszeríteni, hogy egy 20-30 ezres menekülttábort is létesítsünk. Mi ellenállunk ennek és a helyiek ebben számíthatnak rám, de ha Brüsszel-barát kormánya lesz az országnak, az végre fogja hajtani ezt a döntést – húzta alá a miniszterelnök, hozzátéve: ha nem nemzeti kormánya lesz Magyarországnak, akkor a magyarok pénzét elviszik Brüsszelbe, elviszik Ukrajnába. Nem lesz rezsicsökkentés, nem lesz családtámogatás, vége lesz a vállalkozásfejlesztésnek, a 3 százalékos lakáshitelnek. 

Orbán Viktor: ismerjük a problémákat, és a megoldásokat is

– Tizenhat éve kormányzunk, ezért nemcsak a pozitívumokat, de a problémákat is ismerjük, és ezekre a bajokra mi tudjuk a megoldást, és van megfelelő tapasztalatunk a megoldásukhoz. Tárgyaltam a helyi gazdákkal: tudjuk, hogy itt a víz a legfontosabb kérdés, tudjuk, hogy mi a probléma, és dolgozunk rajta. Meg is állapodtunk, hogy hogyan oldjuk meg, lesz víz a kertészeteknek és a gazdáknak. A másik kérdés, ami előkerült, az a termények értékesítése. Igazságosabb állapotokat kell teremtenünk a termelők és a kereskedők között. Az nem járja, hogy a gazda ötven forintot kap a krumpliért és viszontlátja a boltban háromszázért. Persze a multikkal küzdeni nem könnyű, hiszen egyszerre akarunk jó áruellátást és pénzt a gazdáinknak – hangsúlyozta Orbán Viktor. A miniszterelnök az Ukrajnában zajló háborúval kapcsolatban leszögezte, hogy valódi veszély. 

A nyugat-európai vezetők eldöntötték, hogy háborúzni akarnak, és ezt a háborút meg akarják nyeretni Ukrajnával. Ez előbb-utóbb bele fogja sodorni őket a háborúba. Először csak pénzt küldtek, aztán fegyvert, aztán mindenfajta eszközöket, most pedig megvan a megállapodás, hogy katonákat is küldenek.

– Ők valójában Ukrajna felosztásáról gondolkodnak. Úgy gondolkodnak, hogy az oroszok elfoglalták az egyik felét, ők meg ellenőrzésük alá akarják vonni és kihasználni a másik felét. És ha kell, meg is harcolnak ezért az oroszokkal. Mi nem így gondolkodunk. Nekünk az az érdekünk, hogy Oroszország és Magyarország között legyen egy ország, Ukrajna, de az ne tegyen tönkre bennünket. Ne legyen tagja az uniónak, ne vigye el a pénzünket, ne sodorjon bennünket háborúba, jelentsen egyfajta ütközőzónát és biztonságot Magyarország számára. Ha sikerül Brüsszelben a Patriótáknak többségre jutnia – és szerintem ez nincs messze –, akkor az európaiak pénzét nem fogják Ukrajnába vinni – húzta alá. A béke esélyeiről a kormányfő úgy fogalmazott: 

az ukrajnai béke kulcsa nem Moszkvában vagy Kijevben van, hanem Brüsszelben. Ha Brüsszel nem támogatja tovább Ukrajnát és nem akar magának befolyási övezetet csinálni Ukrajna egy részéből, akkor béke lesz.

– A mi külpolitikánk az, hogy barátokat gyűjtünk. Brüsszelben kell rendet csinálni! Nekünk barátunk az USA elnöke, de barátunk Kína és annak elnöke is, és kiegyensúlyozott a viszonyunk az oroszokkal és kifejezetten jó, stratégiai együttműködésünk van a török világgal. Magyarország nem tesz fel mindent egy lapra. Brüsszellel gondjaink vannak, de a többi nagyhatalommal baráti viszonyban vagyunk – zárta a beszélgetést Orbán Viktor.

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

