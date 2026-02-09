harcosok klubjaOrbán Viktorválasztás

Orbán Viktor: A magyarok látják, hogy a tét soha nem volt ekkora

A miniszterelnök délelőtt a kampánycsapattal egyeztetett, délután újra útra kel. Orbán Viktor hangsúlyozta: az igazságnak az ország minden szegletébe el kell jutnia.

Magyar Nemzet
2026. 02. 09. 14:15
„Balmazújvárosban győztünk ! Még 62 nap meló, és az egész országban győzni fogunk” – üzente a Harcosok Klubjának Orbán Viktor. A miniszterelnök beszámolt róla, hogy délelőtt megbeszélést tartott a kampánycsapattal.

Szombathely, 2026. február 7. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a szombathelyi a Haladás Sportkomplexumban 2026. február 7-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Orbán Viktor miniszterelnök a háborúellenes gyűlésen Szombathelyen (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

Orbán Viktor rámutatott: a magyarok látják, hogy a tét soha nem volt akkora, mint most.

A Tisza háborúba vinné az országot, Ukrajnát behozná az EU-ba, a pénzedet meg kivinné Ukrajnába. És persze a magyarok pénzéből jutna a bankoknak, a multiknak és a nagy energiacégeknek is

– emlékeztetett a kormányfő, majd megjegyezte, hogy Kapitány István sem a fogyasztóvédelemtől érkezett a Tiszába, hanem a Shelltől. „Az ő feladata a rezsicsökkentés megszüntetése. Kármán Andrásé meg a bankadó megszüntetése. Weber diktál. Erre kell nemet mondanunk” – mutatott rá.

A miniszterelnök közölte, hogy ma délután is úton lesz.

Az igazságnak az ország minden szegletébe el kell jutnia. A Fidesz a biztos választás!

– szögezte le Orbán Viktor.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)


