Orbán Viktor: A magyarok látják, hogy a tét soha nem volt ekkora

„Balmazújvárosban győztünk ! Még 62 nap meló, és az egész országban győzni fogunk” – üzente a Harcosok Klubjának Orbán Viktor. A miniszterelnök beszámolt róla, hogy délelőtt megbeszélést tartott a kampánycsapattal.

Orbán Viktor miniszterelnök a háborúellenes gyűlésen Szombathelyen (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

Orbán Viktor rámutatott: a magyarok látják, hogy a tét soha nem volt akkora, mint most.

A Tisza háborúba vinné az országot, Ukrajnát behozná az EU-ba, a pénzedet meg kivinné Ukrajnába. És persze a magyarok pénzéből jutna a bankoknak, a multiknak és a nagy energiacégeknek is

– emlékeztetett a kormányfő, majd megjegyezte, hogy Kapitány István sem a fogyasztóvédelemtől érkezett a Tiszába, hanem a Shelltől. „Az ő feladata a rezsicsökkentés megszüntetése. Kármán Andrásé meg a bankadó megszüntetése. Weber diktál. Erre kell nemet mondanunk” – mutatott rá.

A miniszterelnök közölte, hogy ma délután is úton lesz.

Az igazságnak az ország minden szegletébe el kell jutnia. A Fidesz a biztos választás!

– szögezte le Orbán Viktor.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)