Orbán Viktor: Mindenki mérhet, amit akar, kiderült az igazság Balmazújvárosban + videó

Mi az emberek oldalán állunk, az emberek meg a mi oldalunkon – mutatott rá a miniszterelnök. Balmazújvárosban a kormánypártok jelöltje nyert az időközi választáson, amelyet az ellenzék országos jelentőségűként harangozott be.

Magyar Nemzet
2026. 02. 09. 11:23
– Szép munka, nagy győzelem! – méltatta Orbán Viktor miniszterelnök új videójában, hogy a Fidesz jelölje nyerte a vasárnapi időközi választást Balmazújvárosban.

– Mindenki mondhat, amit akar, mérhet, amit akar, volt egy választás, elmentek több mint ötvenszázaléknyian. Az ellenfél ezt országos jelentőségű, nagy eseménynek minősítette, maga is azt mondta,

itt majd most kiderül az igazság, ki is derült

– emlékeztetett a kormányfő.

Orbán Viktor leszögezte:

Mi az emberek oldalán állunk, az emberek meg a mi oldalunkon. Mert a Fidesz a biztos választás!

Mint arról beszámoltunk, a 17 ezres Hajdú-Bihar vármegyei Balmazújváros egyik egyéni választókerületében vasárnap sorsdöntő időközi választást tartottak. Rendkívül, az időközi választáshoz képest magas, 50 százalék feletti részvétel mellett nyert mandátumot Nagy Zoltán, a kormánypártok jelöltje, aki a szavazatok 47 százalékát szerezte meg. Ellenfele, az ellenzéki pártok által támogatott helyi ellenzéki egyesület jelöltje, Molnár Péter volt, aki a voksok 43 százalékát kapta meg. Egy harmadik, független jelölt kilenc százalékot kapott.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)


Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu