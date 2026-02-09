Orbán Viktor: Tegnap azért győztünk, amiért kilenc hét múlva is győzni fogunk

Hiába a szakmányban gyártott kamukutatások, hiába a nagy csinnadrattával bejelentett kamuprogram, hiába a Brüsszelből kirendelt szakértők hada, és hiába a magyar Jockey Ewingok meg a bank- és multivezérek élére vasalt műmosolya, a magyar emberek átlátnak a szitán. Balmazújváros megmutatta: nem lesz itt brüsszeli bábkormány – mutatott rá közösségi oldalán Orbán Viktor.

Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)

A miniszterelnök hangsúlyozta:

tegnap azért győztünk, amiért kilenc hét múlva is győzni fogunk: mert mi az emberek oldalán állunk.

Nemet mondunk Brüsszelnek, kimaradunk a háborúból, és újra naggyá tesszük Magyarországot! – szögezte le a kormányfő.

Mint megírtuk, Balmazújvárosban vasárnap rendkívüli, az időközi választáshoz képest magas, 50 százalék feletti részvétel mellett nyert mandátumot Nagy Zoltán, a kormánypártok jelöltje, aki a szavazatok 47 százalékát szerezte meg. Ellenfele az ellenzéki pártok által támogatott helyi ellenzéki egyesület jelöltje, Molnár Péter volt, aki a voksok 43 százalékát kapta. Egy harmadik, független jelölt kilenc százalékot kapott. Így pedig a képviselő-testületben többsége lett a kormánypártoknak, és megszűnik az elmúlt években kialakult helyzet.

Az eredményre Orbán Viktor miniszterelnök is reagált.

Fidesz-győzelem Balmazújvárosban. Jön a tavasz…

– írta a miniszterelnök.