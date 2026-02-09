Horn is elkezdte belengetni a Tisza vereségét

Horn Gábor, Facebook: „A választás nem nagymintás közvélemény-kutatás, hanem mozgósítási verseny, nem online esemény , hanem offline történet, el is kell vinni a támogatókat szavazni. Itt egyrészt a lényegében korlátlan erőforrással rendelkező , hálózatokban működő és pontos listákat használó fideszes felvilág , az állampárt helyi leképeződése áll szemben a lelkes önkéntesek , másik Magyarországot akaró csapataival . Nem tudni, hogy melyik a hatékonyabb , melyik tudja el is vinni a szavazóit a választás napján , pedig ezen múlik minden most már . Mozgósítási verseny ez innentől , amiben persze komoly szerepe van annak, hogy ki diktálja a tempót - eddig ebben sokkal jobb volt a Tisza- szerepe lehet a nagyhatalmak beavatkozásának ( tudjuk, látjuk is, hogy a kiszámíthatatlan Trumpnak, az orosz agresszor Putyinnak és a kínai kommunistáknak is létkérdés Orbán maradása és ennek hatásai ma még nem látszanak) és szerepe van a helyi erőknek , nem annyira a jelölt személyének, mint inkább mozgósítási képességeinek , csapatának , szervezettségének, lelkesedésének.”