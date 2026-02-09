Orbán Viktor: A 2026-os lesz a háború előtti utolsó választás + videó

A háborús veszélyről, az április 12-ei választások nagy tétjéről is beszélt Orbán Viktor miniszterelnök Szekszárdon, országjárásának hétfői állomásán.

Orbán Viktor miniszterelnök (k, háttal) országjárásának szekszárdi állomásán 2026. február 9-én

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos

A miniszterelnök a tolnai megyeszékhelyen elhangzottakból egy videós részletet osztott meg a Facebook-oldalán, amelyben a nemzetközi katonai nyilatkozatokra hivatkozva figyelmeztetett egy európai–orosz háború reális veszélyére. A kormányfő hangsúlyozta: a NATO és egyes vezető európai országok megszólalásai nem értelmezhetők puszta retorikaként, hanem konkrét szándékokra utalnak.

– Amikor a NATO-főtitkár azt mondja, hogy ott leszünk szárazföldön, vízen, levegőben. Amikor a vezérkari főnök Franciaországban nyilvános előadást tart arról, ahol azt mondja, hogy meg kell barátkozni a francia anyáknak azzal a gondolattal, hogy a gyerekeik meg fognak halni a háborúban, akkor azt vegyük komolyan. Ezt nem a kifutófiú vagy a segédtiszt mondta, hanem a francia vezérkari főnök – mondta.

A miniszterelnök kifejtette, hogy tapasztalatai alapján úgy látja, hogy a következő években jelentősen nő egy fegyveres konfliktus esélye Európában.

Én azt mondom önöknek visszafogottan, higgadtan, tapasztalatok alapján, hogy annak a valószínűsége, hogy 2026 és 2030 között lesz egy európai–orosz háború, amit a szándékok szerint Ukrajna területén vívnak meg, ennek a valószínűsége rendkívül magas.”

Orbán Viktor szerint az Európai Unió irányvonala ebbe az irányba mutat.

– Tulajdonképpen az unió el is döntötte, hogy ha rajta múlik, ebbe belemegy – fogalmazott.

– A háborúról szóló európai döntés előtti utolsó parlamenti választás Magyarországon a mostani, ’26. áprilisi választás lesz

– mutatott rá a parlamenti választások tétjére a miniszterelnök.

Ez azt jelenti, hogy nem akkor fogunk majd dönteni, ’27-ben, ’28-ban vagy ’29-ben, hogy legyen-e háborúpárti kormányunk vagy ne, hanem erről most kell döntenünk, mert ez a parlamenti mandátum az, amely során ez a döntés megszületik

– hangsúlyozta Orbán Viktor, aki leszögezte, a választás tétje világos és nem árnyalható.