Orbán Viktor: A 2026-os lesz a háború előtti utolsó választás + videó

Orbán Viktor miniszterelnök a választás tétjére és a háború kockázatára hívta fel a figyelmet országjárásának szekszárdi állomásán. A miniszterelnök figyelmeztetett, hogy egy európai–orosz háború kockázata 2026 és 2030 között rendkívül magas, ezért kulcsfontosságú az, hogy milyen döntés születik az áprilisi parlamenti választáson. „Akire most szavaznak, az lesz a kormányrúdnál, amikor a háború és béke kérdéséről kell dönteni” – hangsúlyozta a kormányfő.

Forrás: Facebook2026. 02. 09. 21:53
A háborús veszélyről, az április 12-ei választások nagy tétjéről is beszélt Orbán Viktor miniszterelnök Szekszárdon, országjárásának hétfői állomásán. 

Szekszárd, 2026. február 9. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (k, háttal) országjárásának szekszárdi állomásán 2026. február 9-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Orbán Viktor miniszterelnök (k, háttal) országjárásának szekszárdi állomásán 2026. február 9-én
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos 

A miniszterelnök a tolnai megyeszékhelyen elhangzottakból egy videós részletet osztott meg a Facebook-oldalán, amelyben a nemzetközi katonai nyilatkozatokra hivatkozva figyelmeztetett egy európai–orosz háború reális veszélyére. A kormányfő  hangsúlyozta: a NATO és egyes vezető európai országok megszólalásai nem értelmezhetők puszta retorikaként, hanem konkrét szándékokra utalnak.

– Amikor a NATO-főtitkár azt mondja, hogy ott leszünk szárazföldön, vízen, levegőben. Amikor a vezérkari főnök Franciaországban nyilvános előadást tart arról, ahol azt mondja, hogy meg kell barátkozni a francia anyáknak azzal a gondolattal, hogy a gyerekeik meg fognak halni a háborúban, akkor azt vegyük komolyan. Ezt nem a kifutófiú vagy a segédtiszt mondta, hanem a francia vezérkari főnök – mondta. 

A miniszterelnök kifejtette, hogy tapasztalatai alapján úgy látja, hogy a következő években jelentősen nő egy fegyveres konfliktus esélye Európában.

Én azt mondom önöknek visszafogottan, higgadtan, tapasztalatok alapján, hogy annak a valószínűsége, hogy 2026 és 2030 között lesz egy európai–orosz háború, amit a szándékok szerint Ukrajna területén vívnak meg, ennek a valószínűsége rendkívül magas.”

Orbán Viktor szerint az Európai Unió irányvonala ebbe az irányba mutat.

– Tulajdonképpen az unió el is döntötte, hogy ha rajta múlik, ebbe belemegy – fogalmazott. 

– A háborúról szóló európai döntés előtti utolsó parlamenti választás Magyarországon a mostani, ’26. áprilisi választás lesz

– mutatott rá a parlamenti választások tétjére a miniszterelnök. 

Ez azt jelenti, hogy nem akkor fogunk majd dönteni, ’27-ben, ’28-ban vagy ’29-ben, hogy legyen-e háborúpárti kormányunk vagy ne, hanem erről most kell döntenünk, mert ez a parlamenti mandátum az, amely során ez a döntés megszületik

– hangsúlyozta Orbán Viktor, aki leszögezte, a választás tétje világos és nem árnyalható.

„Ez csak igen vagy nem lehet.”

Amint arról hírt adtunk, telt ház és hatalmas tömeg fogadta Orbán Viktort országjárása szekszárdi állomásán. 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (középen j) országjárásának szekszárdi állomásán 2026. február 9-én. Mellette Horváth István fideszes országgyűlési képviselő (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)


