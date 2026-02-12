Orbán Balázs közösségi oldalán azt írta: a képeken Jevhen Karasz látható, a C14 nevű – a nemzetközi sajtóban is szélsőségesként emlegetett – ukrán szervezet vezetője, akit Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kitüntetett.
Orbán Balázs: Neonáci vezető fenyegette meg Magyarországot
Éles hangvételű bejegyzést tett közzé közösségi oldalán Orbán Balázs. A miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán hívta fel a figyelmet egy ukrán katona személyére, aki Magyarországot fenyegeti.
Orbán Balázs: Neonáci fenyegeti Magyarországot
A politikus állítása szerint Karasz korábban katonai invázióval fenyegette meg Magyarországot amiatt, hogy hazánk nem hajlandó az ukrán érdekeket a magyar érdekek elé helyezni.
Ő volt az, aki nemrég katonai támadással fenyegette meg hazánkat, amiért nem vagyunk hajlandók az ukrán érdeket a magyar elé helyezni
– fogalmazott a miniszterelnök politikai igazgatója.
Márpedig, amíg nemzeti kormány van Magyarországon, ez így fog maradni. Nem fogjuk odaadni a pénzünk, a fiataljaink nem fognak háborúba menni, nem fogunk magasabb energiaárakat fizetni és Ukrajna kívül marad az unión – neonácikkal és katonai fenyegetésekkel együtt. Ezért a Fidesz a biztos választás!
– hangsúlyozta Orbán Balázs.
