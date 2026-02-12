Orbán Balázs: Neonáci vezető fenyegette meg Magyarországot

Márpedig, amíg nemzeti kormány van Magyarországon, ez így fog maradni. Nem fogjuk odaadni a pénzünk, a fiataljaink nem fognak háborúba menni, nem fogunk magasabb energiaárakat fizetni és Ukrajna kívül marad az unión – neonácikkal és katonai fenyegetésekkel együtt. Ezért a Fidesz a biztos választás!