Orbán BalázsneonáciZelenszkijMagyarországfenyegetés

Orbán Balázs: Neonáci vezető fenyegette meg Magyarországot

Éles hangvételű bejegyzést tett közzé közösségi oldalán Orbán Balázs. A miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán hívta fel a figyelmet egy ukrán katona személyére, aki Magyarországot fenyegeti.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 02. 12. 13:49
Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója Forrás: Facebook/Orbán Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Orbán Balázs közösségi oldalán azt írta: a képeken Jevhen Karasz látható, a C14 nevű – a nemzetközi sajtóban is szélsőségesként emlegetett – ukrán szervezet vezetője, akit Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kitüntetett.

Orbán Balázs
Zelenszkij őrnagya katonai invázióval fenyegette Magyarországot (Fotó: AFP) 

Orbán Balázs: Neonáci fenyegeti Magyarországot

A politikus állítása szerint Karasz korábban katonai invázióval fenyegette meg Magyarországot amiatt, hogy hazánk nem hajlandó az ukrán érdekeket a magyar érdekek elé helyezni.

Ő volt az, aki nemrég katonai támadással fenyegette meg hazánkat, amiért nem vagyunk hajlandók az ukrán érdeket a magyar elé helyezni

– fogalmazott a miniszterelnök politikai igazgatója.

Márpedig, amíg nemzeti kormány van Magyarországon, ez így fog maradni. Nem fogjuk odaadni a pénzünk, a fiataljaink nem fognak háborúba menni, nem fogunk magasabb energiaárakat fizetni és Ukrajna kívül marad az unión – neonácikkal és katonai fenyegetésekkel együtt. Ezért a Fidesz a biztos választás!

– hangsúlyozta Orbán Balázs.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kránitz Péter Pál
idezojelekJD Vance

Vance rárúgta az ajtót a Kaukázusra

Kránitz Péter Pál avatarja

Washington most nem demokráciákat épít, hanem közös érdekeken alapuló együttműködési rendszereket.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu