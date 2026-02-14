fenyegetésNATOUkrajnaMagyarország

A Magyar Nemzet a NATO-hoz fordult a Magyarországot érintő fenyegetés ügyében

Nyílt katonai fellépés lehetőségét vetették fel Magyarországgal szemben, választ vártunk a szövetségtől, de nem érkezett reakció.

Magyar Nemzet
2026. 02. 14. 8:13
A NATO brüsszeli székházának dísztere (Fotó: AFP)
A Magyar Nemzet levélben fordult a NATO-hoz, miután nyilvánosságra került egy videó, amelyben Jevhen Karasz ukrán őrnagy – a C14 nevű szervezet vezetője – Magyarországgal kapcsolatban súlyos kijelentéseket tett.

Megfenyegtték Magyarországot, a Magyar Nemzet a NATO-hoz fordult (Forrás Videa)

A közösségi médiában terjedő felvételen Jevhen Karasz arról beszél, hogy nemcsak Oroszországot tekintik ellenségnek, hanem minden olyan államot is, amely – megfogalmazása szerint – ellenséges magatartást tanúsít Ukrajnával szemben. 

A videóban az is elhangzik, hogy egy 128-as jelzésű dandár akár „két percen belül” megérkezhetne Magyarországra bizonyos politikai nyilatkozat esetén, ami nyílt katonai fellépés lehetőségét veti fel hazánkkal szemben.

Az ügy súlyára tekintettel a Magyar Nemzet hivatalos levélben fordult a NATO-hoz. Megkeresésünkben arra kértük a szövetséget, ismertesse, miként értékeli az olyan nyilvános kijelentéseket, amelyek egy európai uniós tagállammal szembeni katonai fellépés lehetőségét vetik fel. Arra is rákérdeztünk, terveznek-e bármilyen lépést, illetve kívánnak-e magyarázatot kérni az ukrán féltől az elhangzottakkal kapcsolatban.

Továbbá azt is megkérdeztük, 

összeegyeztethetők-e az ilyen kijelentések az Európai Unió alapértékeivel és a tagállamok közötti szolidaritás elvével, valamint milyen garanciákat tudnak nyújtani a magyar állampolgárok számára az elhangzottak fényében.

Megkeresésünkre a NATO nem reagált.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, az Ellenpont észrevett egy friss interjút, amelyben az egyik legismertebb ukrán kormánypárti vlogger egyenesen a magyar miniszterelnök kiiktatását követeli , mert szerinte Orbán Viktor maga a gonosz. Más ukrán újságírók a magyar választási kampányba is beavatkoznak, és Magyar Péter mellett kampányolnak, akit Zelenszkijhez hasonlítanak.

Borítókép: A NATO brüsszeli székházának dísztere (Fotó: AFP)

