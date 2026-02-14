A Magyar Nemzet a NATO-hoz fordult a Magyarországot érintő fenyegetés ügyében

Továbbá azt is megkérdeztük,

összeegyeztethetők-e az ilyen kijelentések az Európai Unió alapértékeivel és a tagállamok közötti szolidaritás elvével, valamint milyen garanciákat tudnak nyújtani a magyar állampolgárok számára az elhangzottak fényében.

Megkeresésünkre a NATO nem reagált.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, az Ellenpont észrevett egy friss interjút, amelyben az egyik legismertebb ukrán kormánypárti vlogger egyenesen a magyar miniszterelnök kiiktatását követeli , mert szerinte Orbán Viktor maga a gonosz. Más ukrán újságírók a magyar választási kampányba is beavatkoznak, és Magyar Péter mellett kampányolnak, akit Zelenszkijhez hasonlítanak.

Borítókép: A NATO brüsszeli székházának dísztere (Fotó: AFP)