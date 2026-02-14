A Magyar Nemzet levélben fordult a NATO-hoz, miután nyilvánosságra került egy videó, amelyben Jevhen Karasz ukrán őrnagy – a C14 nevű szervezet vezetője – Magyarországgal kapcsolatban súlyos kijelentéseket tett.
A Magyar Nemzet a NATO-hoz fordult a Magyarországot érintő fenyegetés ügyében
Nyílt katonai fellépés lehetőségét vetették fel Magyarországgal szemben, választ vártunk a szövetségtől, de nem érkezett reakció.
A közösségi médiában terjedő felvételen Jevhen Karasz arról beszél, hogy nemcsak Oroszországot tekintik ellenségnek, hanem minden olyan államot is, amely – megfogalmazása szerint – ellenséges magatartást tanúsít Ukrajnával szemben.
A videóban az is elhangzik, hogy egy 128-as jelzésű dandár akár „két percen belül” megérkezhetne Magyarországra bizonyos politikai nyilatkozat esetén, ami nyílt katonai fellépés lehetőségét veti fel hazánkkal szemben.
További Külföld híreink
Az ügy súlyára tekintettel a Magyar Nemzet hivatalos levélben fordult a NATO-hoz. Megkeresésünkben arra kértük a szövetséget, ismertesse, miként értékeli az olyan nyilvános kijelentéseket, amelyek egy európai uniós tagállammal szembeni katonai fellépés lehetőségét vetik fel. Arra is rákérdeztünk, terveznek-e bármilyen lépést, illetve kívánnak-e magyarázatot kérni az ukrán féltől az elhangzottakkal kapcsolatban.
További Külföld híreink
Továbbá azt is megkérdeztük,
összeegyeztethetők-e az ilyen kijelentések az Európai Unió alapértékeivel és a tagállamok közötti szolidaritás elvével, valamint milyen garanciákat tudnak nyújtani a magyar állampolgárok számára az elhangzottak fényében.
Megkeresésünkre a NATO nem reagált.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, az Ellenpont észrevett egy friss interjút, amelyben az egyik legismertebb ukrán kormánypárti vlogger egyenesen a magyar miniszterelnök kiiktatását követeli , mert szerinte Orbán Viktor maga a gonosz. Más ukrán újságírók a magyar választási kampányba is beavatkoznak, és Magyar Péter mellett kampányolnak, akit Zelenszkijhez hasonlítanak.
Borítókép: A NATO brüsszeli székházának dísztere (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Kemény üzenetet küldött Trump Zelenszkijnek
A béke felé vezető úton Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek van feladata – mondta az amerikai elnök.
Ide látogat Donald Trump a közeljövőben
Erről maga az amerikai elnök beszélt újságírók előtt.
Az Egyesült Államok ismét lecsapott a drogcsempészekre, hárman meghaltak + videó
Washington szerint a fellépés a drogkartellek elleni határozott küzdelem része.
Szijjártó Péter: A mi üzemanyagunk: béke, szeretet, tenni akarás + videó
A külügyminiszter személyesen köszöntötte a pesterzsébeti művésznőt.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Kemény üzenetet küldött Trump Zelenszkijnek
A béke felé vezető úton Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek van feladata – mondta az amerikai elnök.
Ide látogat Donald Trump a közeljövőben
Erről maga az amerikai elnök beszélt újságírók előtt.
Az Egyesült Államok ismét lecsapott a drogcsempészekre, hárman meghaltak + videó
Washington szerint a fellépés a drogkartellek elleni határozott küzdelem része.
Szijjártó Péter: A mi üzemanyagunk: béke, szeretet, tenni akarás + videó
A külügyminiszter személyesen köszöntötte a pesterzsébeti művésznőt.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!