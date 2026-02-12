Új szakaszba léptek a fenyegetések: beavatkoznának a magyar belpolitikába az ukránok

Újabb és újabb tervek kerülnek nyilvánosságra, amelyek a magyar belpolitikába való ukrán beavatkozást valószínűsítik – mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón. Közben Zelenszkij pártjának egy képviselője azt mondta: ha Magyar Péter kerül hatalomra, akkor népszerűtlen, de elkerülhetetlen lépéseket fog tenni – derül ki a Hír TV összefoglalójából.

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, Dmitro Mikisa ukrán képviselő egy videóüzenetben élesen bírálta Orbán Viktort és magyar kormányt, amiért egy háborúellenes rendezvényen Ukrajna ellenségként volt említve. Mikisa a magyar miniszterelnököt oroszbarát politikával és az Európai Unió megosztására irányuló tevékenységgel vádolta. Beszédében kitért a közelgő magyarországi parlamenti választásokra, szerinte a jelenlegi politikai irányvonal Magyarországon csak átmeneti állapot. Az ukránok most abban bízhatnak, hogy Magyar Péter lesz a miniszterelnök, és majd ő megteszi azokat a lépéseket, amik ugyan népszerűtlenek lesznek, de meg kell tenni, legalábbis szerinte.

Szintén megírtuk, hogy nyílt fenyegetés is érkezett Ukrajnából: Jevhen Karasz, az ukrán hadsereg őrnagya és a neonáci C14 csoport vezetője, akit Volodimir Zelenszkij elnök még ki is tüntetett korábban, katonai invázióval fenyegette meg Magyarországot.

A Hír TV riportjából kiderül, hogy a megkérdezett budapestiek valósnak értékelik a háborús fenyegetést és a háború veszélyét.

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

A Magyar Nemzet kérdésére a Kormányinfón Gulyás Gergely kitért arra is, miképp vélekedik arról, hogy a Tisza Párt részéről nem érkezett reakció az Ukrajnából hazánkat érő fenyegetésekre.

Nem szeretnék naivnak tűnni, mert akkor azt várnám, hogy a magyar politikai élet oldalaktól függetlenül képes összefogni. De a magyar politikában már régóta nincsen nemzeti minimum. Ez is ennek a jele, semmi sem változott

– jegyezte meg.