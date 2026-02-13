Újabb vérlázító videó: Orbán Viktor kiiktatását követelik Zelenszkij emberei

Emlékezetes, hogy korábban az Ukrán Önkéntes Hadsereg parancsnoka, Dmitro Jaros halálosan megfenyegette Orbán Viktort. Eközben Magyar Péter a háború európai folytatóival, Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel és Friedrich Merz német kancellárral tárgyal. Magyar Péter nem tud nemet mondani a háborús követeléseknek: Tusk és Merz azt várja el Magyar Pétertől, hogy a magyarok pénzét adják az ukránoknak, a háború folytatására.

Volodimir Zelenszkij. Fotó: AFP

Az ukrán kormány és a hozzá köthető sajtó egy ideje már nem is próbálja meg leplezni, hogy Orbán Viktor leváltásán dolgozik. Az alaphangot Volodimir Zelenszkij adta meg január végén, amikor Davosban tockossal fenyegette meg a magyar miniszterelnököt. Az ukrán elnök ezt követően sem tágított, és azóta is agresszívan támadja Orbán Viktort – a nemzetközi politikában szokatlannak számító stílusban, írja az Ellenpont.

A történteket sokan jelként értelmezhették Zelenszkij környezetében: az elmúlt hetekben ugyanis egymás után születtek a dühös, magyarellenes kommentárok. Az ukrán sajtóban és közösségi médiában mostanra Orbán Viktor lett a főellenség. Egységesen nem kívánatos személynek tartják őt, mivel a nemzetközi nyomás ellenére továbbra is ellenzi a háborúpárti törekvéseket, és nem hajlandó belevinni Magyarországot a háborúba, hívja fel rá a figyelmet a tényfeltáró blog.

Az Ellenpont most egy újabb döbbenetes felvételt talált, amelyen egy ismert ukrán youtuber a magyar kormányfő kiiktatásáról beszélt ingerülten. Az Európa mítoszok nélkül nevű csatorna műsorvezetője, Anton Jascsenko

nemes egyszerűséggel ötödik hadoszlopnak nevezte Orbán Viktort, akinek a politikai kiiktatását követelte Brüsszeltől.

Az ötödik hadoszlop kifejezés először a spanyol polgárháború idején hangzott el. Később felhasználta Ernest Hemingway az egyetlen színdarabjában és a New York Times szerkesztőségi karikatúráiban. Jelentését tekintve olyan belső csoportot vagy személyeket jelent, akik egy országon, szervezeten vagy közösségen belül működve titokban az ellenséget támogatják, és belülről próbálják gyengíteni azt. Ezt úgy meri kijelenteni az ukrán vlogger, hogy Magyarország óriási humanitárius segítséget nyújt Ukrajnának, de a villamosenergia- és gázellátásának nagy is részét tőlünk kapja a háborúban álló Ukrajna. Magyarország nélkül Ukrajna energiaellátása összeomlana.

Jascsenko a fentieket, miszerint politikai váltásra van szükség Magyarországon, meg is ideologizálta a videójában: Orbán Viktor maga az ördög, és rosszat akar Ukrajnának. A nem mindennapi, erősen uszító hangvételű fejtegetés során a youtuber szó szerint a következőket mondta:

Legyünk őszinték, számunkra Orbán az abszolút gonosz, kifejezetten ukrán kontextusban: a háborúval kapcsolatos álláspontja, az EU-s döntések blokkolása, a Putyin-párti gáznarratívája.

Sőt Jascsenko még területi követeléseket is megpróbált a magyar miniszterelnök nyakába varrni. A meglehetősen erősre sikerült anyagban azt állította, hogy a magyar vezetés el akarja foglalni Kárpátalját, és ennek érdekében a magyar útleveleket úgy osztogatják, mint a süteményt.

