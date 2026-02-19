Kínzások és bántalmazások a sajátjaiktól: ez vár az ukránok mellett harcoló külföldiekre

Az egység az ukrán katonai hírszerzés, a HUR alá tartozik, és a Nemzetközi Légió részeként működik. A riport szerint az Advance parancsnoka a brazil Leanderson Paulino, akit több volt beosztottja azzal vádol, hogy tudott a rendszeres bántalmazásokról, sőt egyes esetekben részt is vett bennük.

Megkötözték, verték, a hóban találták meg

A megszólaló volt katonák szerint Leal da Silvának nem volt harci tapasztalata, és még nem is írta alá hivatalos szerződését. Állításuk szerint a férfi aznap este kimenőt kapott, alkoholt fogyasztott, majd késve tért vissza a bázisra, ami sértette az egység szigorú szabályait.

Elmondásuk alapján először bokszkesztyűben kellett verekednie egy másik katonával, de akkor még nem volt sérült. Később azonban egy kisebb helyiségbe – a beszámolók szerint „konténernek” nevezett szobába – vitték, ahol mintegy 40 percen keresztül verték.

Többen azt állították, hogy sikolyokat hallottak, de nem mertek közbe lépni. Másnap reggel a férfi holttestét a hóban találták meg, felsőtestén súlyos sérülésekkel, csuklóján kötél nyomaival. A hatóságok megerősítették a halálesetet, és vizsgálatot indítottak, de az igazságügyi boncolás részleteit nem hozták nyilvánosságra.

Kínzás: „Ez nem hadsereg, hanem maffia”

A cikkben megszólaló volt tagok szerint az Advance egységben rendszeresek voltak a brutális fegyelmezési módszerek. A vádak között szerepel verés, vízbefojtásszerű kihallgatás, égési sérülések okozása, elektromos sokkolás, hideg vízzel való leöntés, valamint megalázó bánásmód és szexuális jellegű bántalmazás is.

Egyikük úgy fogalmazott:

Ez nem katonai fegyelem volt, hanem maffiamódszer.

Mások szerint a szabályszegők vagy azok, akik el akarták hagyni az egységet, csoportos verések áldozatai lettek. Több beszámoló szerint az egység tagjait nem engedték szabadon mozogni, útlevelüket elvették, és nem minden esetben kapták meg a hivatalos ukrán katonai igazolványt.