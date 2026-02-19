Bruno Gabriel Leal da Silva egy brazil vezetésű alakulat, az Advance nevű formáció jelöltje volt, írta az Origo.
Kínzások és bántalmazások a sajátjaiktól: ez vár az ukránok mellett harcoló külföldiekre
Súlyos és megrázó részleteket tárt fel egy oknyomozó riport az Ukrajnában szolgáló külföldi önkéntesek egyik alakulatáról. A Kyiv Independent beszámolója szerint egy 28 éves brazil férfi 2025. december 28-ról 29-re virradó éjszaka vesztette életét Kijevben, miután állítólag kegyetlen „fegyelmezésnek” vetették alá saját egységén belül. A haláleset körülményeit vizsgálják, de a nyilvánosságra került információk súlyos árnyékot vetnek az érintett alakulatra.
Az egység az ukrán katonai hírszerzés, a HUR alá tartozik, és a Nemzetközi Légió részeként működik. A riport szerint az Advance parancsnoka a brazil Leanderson Paulino, akit több volt beosztottja azzal vádol, hogy tudott a rendszeres bántalmazásokról, sőt egyes esetekben részt is vett bennük.
Megkötözték, verték, a hóban találták meg
A megszólaló volt katonák szerint Leal da Silvának nem volt harci tapasztalata, és még nem is írta alá hivatalos szerződését. Állításuk szerint a férfi aznap este kimenőt kapott, alkoholt fogyasztott, majd késve tért vissza a bázisra, ami sértette az egység szigorú szabályait.
Elmondásuk alapján először bokszkesztyűben kellett verekednie egy másik katonával, de akkor még nem volt sérült. Később azonban egy kisebb helyiségbe – a beszámolók szerint „konténernek” nevezett szobába – vitték, ahol mintegy 40 percen keresztül verték.
Többen azt állították, hogy sikolyokat hallottak, de nem mertek közbe lépni. Másnap reggel a férfi holttestét a hóban találták meg, felsőtestén súlyos sérülésekkel, csuklóján kötél nyomaival. A hatóságok megerősítették a halálesetet, és vizsgálatot indítottak, de az igazságügyi boncolás részleteit nem hozták nyilvánosságra.
Kínzás: „Ez nem hadsereg, hanem maffia”
A cikkben megszólaló volt tagok szerint az Advance egységben rendszeresek voltak a brutális fegyelmezési módszerek. A vádak között szerepel verés, vízbefojtásszerű kihallgatás, égési sérülések okozása, elektromos sokkolás, hideg vízzel való leöntés, valamint megalázó bánásmód és szexuális jellegű bántalmazás is.
Egyikük úgy fogalmazott:
Ez nem katonai fegyelem volt, hanem maffiamódszer.
Mások szerint a szabályszegők vagy azok, akik el akarták hagyni az egységet, csoportos verések áldozatai lettek. Több beszámoló szerint az egység tagjait nem engedték szabadon mozogni, útlevelüket elvették, és nem minden esetben kapták meg a hivatalos ukrán katonai igazolványt.
Ukrajnában vizsgálat indult, Brazília is megszólalt
Az ukrán hatóságok előzetes nyomozást indítottak, a HUR pedig belső vizsgálatot ígért. A brazil külügyminisztérium közölte: Leal da Silva néhány nappal halála előtt e-mailben panaszt tett a kijevi brazil konzulátusnál, azt állítva, hogy egységében bántalmazzák, és elvették az útlevelét.
A konzulátus arra kérte, tegyen hivatalos panaszt feletteseinél, illetve jelezte, hogy új úti okmányt kaphat, ha személyesen megjelenik – erre azonban már nem került sor.
A brazil hatóságok korábban figyelmeztették állampolgáraikat, hogy ne csatlakozzanak külföldi hadseregekhez, és emlékeztettek arra is, hogy külföldön elkövetett súlyos bűncselekmények miatt Brazíliában is felelősségre vonhatók.
Bruno csak haza akart menni Brazíliába. Ennyit akart
– idézte az egyik volt bajtársát a lap.
Borítókép: Egy felvétel az önkéntes egység brutális mindennapjaiból (Forrás: Advance)
