Mindenkinek kuss! – Ezt üzeni a tiszás Bujdosó Andrea a magyar embereknek

„12 322 darab Shell-részvénye van Bujdosó Andreának” – tájékoztatott Facebook-videójában Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója, aki szerint elfogadhatatlan, hogy egy politikus olyan gazdaságpolitikából profitáljon, amelynek következményeit a magyar emberek fizetik meg.

Forrás: Facebook

Menczer Tamás szerint vállalhatatlan, hogy a tiszás politikus minderre csak annyit válaszolt:

ehhez senkinek semmi köze.

A kormánypárti politikus szerint a közéleti szerepvállalás együtt jár az átláthatóság követelményével, különösen akkor, ha valaki az ország vezetésére jelentkezik. Álláspontja szerint nem fogadható el, ha egy politikus magánérdeke és a közérdek között ilyen jellegű ellentmondás merül fel.

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója ezért úgy véli, a minimum az lenne, ha Bujdosó Andrea visszaadná jelöltségét és lemondana a Tisza budapesti frakcióvezetői pozíciójáról, majd távozna a közéletből. Mint mondta, ez lenne az a lépés, amely szerinte megfelelne a felelősségvállalás alapvető követelményének.

Borítókép: Bujdosó Andrea (Fotó: Zakany Gergely)