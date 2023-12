Az öt legjobb Jodie Foster-film – Pánikszoba + videó

A Jodie Foster filmjeit bemutató sorozatunkban elérkeztünk az ezüstérmes mozihoz. Idézzük fel, hogy eddig milyen filmek kerültek fel a listára! Az ötödik helyet a Belső ember (Inside Man) című 2006-os krimi szerezte meg, amelyben Foster egy rejtélyes és nagyon titokzatos ügyvédnőt alakított, a negyedik pozíciót az Anna és a király (Anna and the King) című egzotikus helyszínen játszódó történelmi film érte el, bronzérmes alkotás pedig egy nagyszerű sci-fi, a Kapcsolat (Contact) lett. A második helyet és ezzel az együtt az ezüstérmet egy feszült, izgalmas thriller a Pánikszoba (Panic Room) szerezte meg.

2. Pánikszoba (2002)

A filmet 2002-ben mutatták be, rendezője az a David Fincher, akinek számos zseniális film fűződik a nevéhez, úgymint A végső megoldás: Halál (Alien 3, 1992), a Hetedik (Seven, 1995), a Játsz/ma (The Game, 1997), a Harcosok klubja (Fight Club), A Zodiákus (Zodiac, 2007), a Benjamin Button különös élete (The Curious Case of Benjamin Button, 2008), illetve A tetovált lány (The Girl with the Dragon Tattoo, 2011), a Holtodiglan (Gone Girl, 2014), a Mank (2020) vagy éppen a Netflixen idén nagy sikerrel vetített A gyilkos (The Killer, 2023). Filmjein egytől egyig érezhető a sajátos, borongós, ugyanakkor felkavaró stílusa. Nagyszerűen játszik a nézők hangulatával, sok filmjében használ erős képeket azért, hogy a kívánt hatást elérje. De sikeresen megmutatta meg magát például videóklipek rendezésben is, többet is készített, de 1994-ben a Rolling Stones Love Is Strong című klipjéért Grammy-díjat kapott.

Forrás: InterCom

A történet

Miután Meg Altman (Jodie Foster) elvált a férjétől, Steven Altmantől (Patrick Bauchau), a lányával, Sarah-val (Kristen Stewart) új lakásba költöznek New York-ban. Nem messze a volt férjtől vesz egy hatalmas alapterületű, négyszintes lakást, amiben saját lift is van. Eme sorházi lakás azonban nem egy tipikus lakhely, mivel tartalmaz egy egyedi funkcióval rendelkező helyiséget a megszokott hierarchikus felépítésű szobák mellett. Ez a pánikszoba. Egy menedék, mely biztonságot, túlélést nyújt minden esetben. Meg a lakás megtekintésekor rosszul érzi magát ebben a szobában a bezártság miatt, de amikor három férfi az éj közepén betör a házukba, mégis megfelelő menedékként szolgál saját maga és lánya számára – olvasható a film rövid tartalma a Wikipédián.

Forrás: InterCom

Érdekességek

A főszerepet eredetileg Nicole Kidmannek szánták, ám ő egy kiújult térdsérülése miatt nem tudta elvállalni. Ebből adódott egy kis incidens, ugyanis az ajtóba szerelt lézert Kidman magasságához tervezték, és mivel Foster jóval alacsonyabb nála, ezért mindig elvakította, mikor ki- vagy belépett. A film jól muzsikált a jegypénztáraknál: 48 millió dollárból készült el, és világszerte 196 milliót hozott vissza. Állítólag az írót a történet megírására egy a biztonsági szobákról szóló újságcikk és egy liftbe ragadása inspirálta.

Összegzés

A Pánikszoba egy nagyon izgalmas thriller. Erre garancia volt a rendező személye, annak ellenére, hogy ez nem tartozik David Fincher legjobb filmjei közé, bár tegyük hozzá, nagyon magasra tette a lécet saját magának. Ennek ellenére sokkal több, mint egy tucatmozi. A feszültségkeltés mestere ebben a filmben is megmutatta, hogy az egyik legjobb a szakmájában. Jodie Foster nagyon hitelesen alakítja az anyát, aki mindenre képes a lányáért. A betörőket alakító színészek Forest Whitaker, Jared Leto, Dwight Yoakam nagyon jól hozzák a figurájukat, mind a hárman más karaktert alakítanak.

Rendkívül jó választás volt Sarah szerepére Kristen Stewart is. Az egész film egy nagy, emeletes New York-i lakásban játszódik, amiből le lett választva a menekülő szoba. A pánikszoba alapvetően ad egy bezártságérzetet a nézőknek. Azonban nagyon jó az egyensúly az úgymond bezárt (pánikszobás) és a nyitott térben játszódó jelenetek között. A rendező ragyogóan tartja fenn a feszültséget, szinte együtt lélegzünk a főszereplőkkel. Aki szereti David Finchert, annak nagyon fog tetszeni ez a mozi is, annak ellenére, hogy gyakorlatilag olyan az ember érzése, mintha a kisujjából rázta volna ki a mozit, ami így is zseniálisra sikerült.

A Jodie Foster filmjeit bemutató sorozatunkban legközelebb már a győztes, aranyérmes mozival érkezünk.

Borítókép: Meg Altman (Jodie Foster) akcióban (Forrás: InterCom)