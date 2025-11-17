Orbán BalázsSzingapúrOrbán Viktor

Orbán Balázs: Szingapúrban is elismerik Orbán Viktor munkáját

Orbán Viktor munkáját Szingapúrban is elismerik – írta a miniszterelnök politikai igazgatója. Orbán Balázs erről egy videót is megosztott, amely a győri háborúellenes gyűlésen készült.

2025. 11. 17.
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Fotó: MTI/Balogh Zoltán
Szingapúrban is elismerik Orbán Viktor munkáját – hívta fel a figyelmet Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

Orbán Balázs szerint a miniszterelnök munkáját Szingapúrban is elismerik
Orbán Balázs szerint a miniszterelnök munkáját Szingapúrban is elismerik (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán)

Amikor a szingapúri taxisofőr meghallotta Magyarország nevét, „csillogó szemmel azt mondja nekünk, Orbán Viktor”.

És még hozzátette, hogy mert Orbán Viktor az a politikus, aki a hazájáért és a népért dolgozik. (...) Ez így történt, hogy Szingapúrban az első taxisofőr azt mondta, hogy Orbán Viktor a legjobb vezető

– hangzik el a videóban, amely a digitális polgári körök által szervezett első háborúellenes gyűlésen készült Győrben.

Borítókép: Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

 

