Szingapúrban is elismerik Orbán Viktor munkáját – hívta fel a figyelmet Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.
Orbán Balázs: Szingapúrban is elismerik Orbán Viktor munkáját
Orbán Viktor munkáját Szingapúrban is elismerik – írta a miniszterelnök politikai igazgatója. Orbán Balázs erről egy videót is megosztott, amely a győri háborúellenes gyűlésen készült.
Amikor a szingapúri taxisofőr meghallotta Magyarország nevét, „csillogó szemmel azt mondja nekünk, Orbán Viktor”.
És még hozzátette, hogy mert Orbán Viktor az a politikus, aki a hazájáért és a népért dolgozik. (...) Ez így történt, hogy Szingapúrban az első taxisofőr azt mondta, hogy Orbán Viktor a legjobb vezető
– hangzik el a videóban, amely a digitális polgári körök által szervezett első háborúellenes gyűlésen készült Győrben.
Borítókép: Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)
