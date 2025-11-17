PárizsChamps-Élyséesfényvilág

Ünnepi díszbe öltözött Párizs sugárútja + videó

A világ legszebb sugárútján ezernyi fény ragyog. A Champs-Élysées ünnepi kivilágítása már készen áll az ünnepre. Párizs fényshow-val készült a karácsonyi időszakra, melyet naponta láthatnak majd a járókelők, az első bemutatóra pedig több ezren voltak kíváncsiak.

Magyar Nemzet
2025. 11. 17. 4:00
Ünnepi díszbe öltözött Párizs sugárútja Fotó: DIMITAR DILKOFF Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az idei esemény fordulópontot jelentett a Champs-Élysées karácsonyi kivilágításának történetében, mivel az ünnepi díszkivilágítás felkapcsolására rendezett show-t teljesen átalakították. A fényshow-ra több ezren voltak kíváncsiak. Párizs készen áll az ünnepre.

Ünnepi díszbe öltözött Párizs sugárútja
Ünnepi díszbe öltözött Párizs sugárútja Fotó: DIMITAR DILKOFF / AFP

Az eseményt Léa Seydoux, az esemény védnöke nyitotta meg. A színésznő többek között a La Vie d'Adèle, a James Bond saga és az Inglourious Basterds című filmekben játszott. A világhírű sztár mellett a kanadai énekesnő, Charlotte Cardin is fellépett, ő leginkább a Feel Good című slágeréről ismert.

v

Párizs 2026. január 4-ig lesz ünnepi díszben

Mostantól hét héten át, a világ legszebb sugárútja, 2026. január 4-ig minden este 17 órától ünnepi díszbe öltözik. Hétköznapokon 18:00 és 23:00 között, hétvégén pedig hajnali 1:00-ig, öt perces fényjáték varázsolja el a járókelőket. Emellett természtesen az Eiffel-torony fényei is láthatóak lesznek, így a Szajna mindkét partja ezüstös csillogással jelzi majd az ünnepi időszakot. December 24-én és 31-én az Champs-Élysées egész éjjel ragyogni fog. A Stereophonie show minden este 18:30-kor kezdődik, 6 perc 37 másodpercig tart.

Borítókép: Ünnepi díszbe öltözött Párizs sugárútja (Fotó: AFP)
 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Faggyas Sándor
idezojelekV4

Visegrád soha nem ér véget

Faggyas Sándor avatarja

Mi, magyarok érdekeltek vagyunk egy nagy közép-európai, összehangoltan működő politikai és gazdasági blokk létezésében.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu