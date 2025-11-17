Ünnepi díszbe öltözött Párizs sugárútja + videó

Az idei esemény fordulópontot jelentett a Champs-Élysées karácsonyi kivilágításának történetében, mivel az ünnepi díszkivilágítás felkapcsolására rendezett show-t teljesen átalakították. A fényshow-ra több ezren voltak kíváncsiak. Párizs készen áll az ünnepre.

Ünnepi díszbe öltözött Párizs sugárútja Fotó: DIMITAR DILKOFF / AFP

Az eseményt Léa Seydoux, az esemény védnöke nyitotta meg. A színésznő többek között a La Vie d'Adèle, a James Bond saga és az Inglourious Basterds című filmekben játszott. A világhírű sztár mellett a kanadai énekesnő, Charlotte Cardin is fellépett, ő leginkább a Feel Good című slágeréről ismert.

Párizs 2026. január 4-ig lesz ünnepi díszben

Mostantól hét héten át, a világ legszebb sugárútja, 2026. január 4-ig minden este 17 órától ünnepi díszbe öltözik. Hétköznapokon 18:00 és 23:00 között, hétvégén pedig hajnali 1:00-ig, öt perces fényjáték varázsolja el a járókelőket. Emellett természtesen az Eiffel-torony fényei is láthatóak lesznek, így a Szajna mindkét partja ezüstös csillogással jelzi majd az ünnepi időszakot. December 24-én és 31-én az Champs-Élysées egész éjjel ragyogni fog. A Stereophonie show minden este 18:30-kor kezdődik, 6 perc 37 másodpercig tart.