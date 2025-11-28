Magyar Péter azt állítja, hazudik a sajtó - tények, miket mondott korábban a szakértőiről

Magyar Péter azt állítja a kiszivárgott tiszás szakmai javaslathalmazról, hogy nem létezik, sőt perrel fenyegetett meg mindenkit, aki ír róla. Jobb ötlete eddig nem volt. A Index és a Világgazdaság részleteiben is bemutatta a baloldali megszorítócsomagot. A pártelnök fenyegetőzést is tartalmazó védekezését ugyanakkor egyre több mozzanat teszi hiteltelenné. Egyebek mellett saját és más tiszások korábbi nyilatkozatai - szedte össze a tényeket a Világgazdaság.

Magyar Péter tagadja a sajtóban megjelent baloldali megszorítócsomag létét, de mondott mást is/Fotó: Krizsán Csaba / MTI

Magyar Pétert kérdezték, ő meg válaszolt

A Világgazdaság felidézi, hogy Magyar Péter például január 6-án az ATV stúdiójában adott interjút, aminek egy pontján arról kérdezték, hogy felkészültek-e a választásra, győzelem esetén a kormányzásra. Vannak-e képviselő- és miniszterjelöltjeik? A felvetést másfél évvel a választás terv szerinti időpontja előtt elvben semmi sem indokolta, csakhogy Magyar napokkal korábban arról beszélt: idén áprilisban előre hozott választások lesznek idehaza. Nem lettek, de ezúttal nem ez a lényeg, hanem amit a Tisza vezetője válaszolt:

Több ezer szakértővel dolgozunk. Az a 65 darab munkacsoport, amit már nyár óta emlegetek, azok működnek, azok gyártják az anyagokat, azok különböző szcenáriókra, különböző költségvetési helyzetre, különböző világpolitikai helyzetre gyártják az anyagokat. (…) Ezeket csekkolják. Magyar Péter tehát már januárban arról beszélt, hogy olyan szakmai tervek készülnek a Tiszában, amelyek a kormány programjául szolgálhatnak .

Dálnoki Áron is erről beszélt

Dálnoki saját bevallása szerint részt is vett a programírásban, ő vezeti Dálnoki a Tisza Párt gazdaságfejlesztési munkacsoportját és – az Index információja szerint – az ő felelősségi körébe tartozott az aprólékosan kidolgozott baloldali megszorítócsomag, amelyben egyébként brutális lépések tervének egész sora szerepel.

Brutális adóemelések derültek ki a baloldali megszorítócsomagból

A Tisza Párt szakértőinek dokumentuma jelentősen emelne a személyi jövedelemadón és csökkentené a kedvezményeket, adót vetne ki a kutyák és a macskák után, 32 százalékos áfát vezetne be, magánosítaná a társadalombiztosítást, kivégezné a kisebb vállalkozások kedvezményes adóit, durva vagyonadót vezetne be és ezermilliárdokat szedne be a vállalkozásoktól.