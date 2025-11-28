Rendkívüli

Elnyelte az aranyvécé Zelenszkij jobbkezét: belebukott a korrupciós ügybe az ukrán kabinetfőnök

Tisza PártmegszorításokMagyar Péteradóemelés

Magyar Péter azt állítja, hazudik a sajtó - tények, miket mondott korábban a szakértőiről

Magyar Péter sok interjút adott, sok dolgot mesélt el, kik és mit dolgoznak a Tisza Párt körül. Így Magyar Péter maga leplezte le az igazságot, amit egy tévéfelvétel meg is őrzött. Az elmúlt napok eseményei érdekes megvilágításba helyezték egyik év elején adott interjúját.

Magyar Nemzet
2025. 11. 28. 17:00
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Magyar Péter azt állítja a kiszivárgott tiszás szakmai javaslathalmazról, hogy nem létezik, sőt perrel fenyegetett meg mindenkit, aki ír róla. Jobb ötlete eddig  nem volt. A Index és a Világgazdaság részleteiben is bemutatta a baloldali megszorítócsomagot. A pártelnök fenyegetőzést is tartalmazó védekezését ugyanakkor egyre több mozzanat teszi hiteltelenné. Egyebek mellett saját és más tiszások korábbi nyilatkozatai - szedte össze a tényeket a Világgazdaság. 

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke
Magyar Péter tagadja a sajtóban megjelent baloldali megszorítócsomag létét, de mondott mást is/Fotó: Krizsán Csaba / MTI

 

Magyar Pétert kérdezték, ő meg válaszolt

A Világgazdaság felidézi, hogy Magyar Péter például január 6-án az ATV stúdiójában adott interjút, aminek egy pontján arról kérdezték, hogy felkészültek-e a választásra, győzelem esetén a kormányzásra. Vannak-e képviselő- és miniszterjelöltjeik? A felvetést másfél évvel a választás terv szerinti időpontja előtt elvben semmi sem indokolta, csakhogy Magyar napokkal korábban arról beszélt: idén áprilisban előre hozott választások lesznek idehaza. Nem lettek, de ezúttal nem ez a lényeg, hanem amit a Tisza vezetője válaszolt: 

Több ezer szakértővel dolgozunk. Az a 65 darab munkacsoport, amit már nyár óta emlegetek, azok működnek, azok gyártják az anyagokat, azok különböző szcenáriókra, különböző költségvetési helyzetre, különböző világpolitikai helyzetre gyártják az anyagokat. (…) Ezeket csekkolják.  Magyar Péter tehát már januárban arról beszélt, hogy olyan szakmai tervek készülnek a Tiszában, amelyek a kormány programjául szolgálhatnak .

 

Dálnoki Áron is erről beszélt

Dálnoki saját bevallása szerint részt is vett a programírásban, ő vezeti Dálnoki a Tisza Párt gazdaságfejlesztési munkacsoportját és – az Index információja szerint – az ő felelősségi körébe tartozott az aprólékosan kidolgozott baloldali megszorítócsomag, amelyben egyébként brutális lépések tervének egész sora szerepel.

Brutális adóemelések derültek ki a baloldali megszorítócsomagból

A Tisza Párt szakértőinek dokumentuma jelentősen emelne a személyi jövedelemadón és csökkentené a kedvezményeket, adót vetne ki a kutyák és a macskák után, 32 százalékos áfát vezetne be, magánosítaná a társadalombiztosítást, kivégezné a kisebb vállalkozások kedvezményes adóit, durva vagyonadót vezetne be és ezermilliárdokat szedne be a vállalkozásoktól.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekKormányinfó

A kis Simor igazi hülye

Bayer Zsolt avatarja

Ismét rommá égett a telexes a Kormányinfón!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.