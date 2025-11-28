Mentorokkal és ösztöndíjjal támogatják a roma lányokat a továbbtanulásban

A kormány 5,59 milliárd forintos keretösszeggel a korai iskolaelhagyás csökkentését célzó programot indít a 10 és 17 év közötti, elsősorban roma lányok esélynövelése érdekében – közölte Sztojka Attila pénteken a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nagyecseden. A Belügyminisztérium társadalmi esélyekért és roma kapcsolatokért felelős államtitkára elmondta, az európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projekt keretösszegéből várhatóan nagyjából kétszáz programot tudnak finanszírozni, és ezekbe legalább kétezer fiatalt vonnak majd be, akik – tanulmányi eredményeiktől függően – kétszáz- és háromszázezer forintos ösztöndíjat is kaphatnak.

Sztojka Attila, a Belügyminisztérium társadalmi esélyekért és roma kapcsolatokért felelős államtitkára

Fotó: Katona Tibor / MTI

„Ez az ösztöndíj azt a célt szolgálja, hogy a fiataljaink továbbra is a tanulást válasszák, továbbra is legyen egy életpályájuk” – fogalmazott az államtitkár. Hozzátette:

a kormányzat célja az, hogy a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetben élő roma nők és lányok többségének legyen magasabb iskolai végzettsége.

Az államtitkár kifejtette: a programban 438 mentor kap majd feladatot, a pályázaton pedig azok a civil szervezetek, egyházi intézmények, egyházi szervezetek, önkormányzatok és roma önkormányzatok is részt vehetnek, akik ebben feladatot kívánnak vállalni.

Egy pályázó 22 és 89 millió forint közötti pályázati összeghez juthat hozzá – tette hozzá.

Sztojka Attila hangsúlyozta, az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők aránya a roma nők körében 2,7-szerese az országos átlagnak, szavai szerint „nincs más dolgunk, mint az, hogy ezen változtassunk”.

Emlékeztetett: a roma nők foglalkoztatásában „van még erőforrás, van még lehetőség”, még úgy is, hogy európai kitekintésben Magyarországon dolgozik a legtöbb roma ember, valamint az ország előkelő helyen áll a roma nők foglalkoztatásának tekintetében is.

A roma nők 43 százalékos foglalkoztatottsági arányában van még potenciál, a programmal pedig azt szeretnénk erősíteni, hogy ne kelljen választaniuk a családalapítás és a karrier között, mert a kettő szorosan összefügg és összeegyeztethető – fejtette ki Sztojka Attila.