Magyar vétó Brüsszelben, az oktatási tanács ülésén + videó

Magyarország megvétózta az Európai Unió következő négyéves felsőoktatási stratégiáját, és egyértelművé tette, hogy ameddig a magyar egyetemisták nem kapják meg a jogos jussuknak számító Erasmus-programot, addig nincs következő uniós felsőoktatási stratégia – jelentette ki a kultúráért és innovációért felelős miniszter Brüsszelben csütörtökön.

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter

Fotó: Hatházi Tamás/MTI

A tagországok oktatásért felelős minisztereinek tanácskozását követően Hankó Balázs a nemzetközi sajtónak nyilatkozva hangsúlyozta:

ameddig Magyarországon olyan kormány van, amely a nemzeti érdeket képviseli, addig az Erasmus kérdésében vétó lesz.

– Ameddig nem a „brüsszelita idiotizmus” uralkodik Magyarországon, amely kizsákmányolja a magyarokat, és Brüsszel érdekének megfelelően dönt, addig elsődleges marad a felsőoktatást illetően az, hogy Erasmust vissza, Horizontot vissza – szögezte le a miniszter.

Hankó csütörtökön már korábban is belengette a vétót egy videóban, amelyben leszögezte: ha a magyar egyetemisták nem kapják vissza az Erasmus-ösztöndíjat, Magyarország ehhez az eszközhöz folyamodik. A kulturális és innovációs miniszter a Facebook-oldalán közzétett videóban telefonon beszélget a Budapesten lévő Bóka Jánossal, az európai uniós ügyekért felelős miniszterrel.

Hankó Balázs elmondta, hogy a tagországok oktatásért felelős miniszterei jóváhagyására váró dokumentum szerint az egyetemisták 23 százalékának kellene „az Erasmusban mennie”, és 350 ezer Európán kívüli egyetemistának kellene adni az Erasmus-ösztöndíjat.

– Egyeztettem a múlt héten a Magyar Rektori Konferencia elnökségével, és az ő álláspontjuk is az […], hogy ezt nem fogadhatjuk el, tehát ha jogtalanul kizárnak minket az Erasmusból, akkor ne írjanak elő nekünk mindenféle 23 százalékot, meg ha a magyarok nincsenek benne az Erasmusban, akkor az Európán kívüliek miért legyenek benne?

– fűzte hozzá.

Bóka János megjegyezte: ez az az ügy, amivel kapcsolatban ő is el szokta veszíteni a béketűrését. Közölte, a kizárásról szóló döntést elvileg az EU pénzügyi érdekeinek védelmében hozták meg, de sem az Erasmus, sem a Horizont nem olyan, ahol egyáltalán ez felmerülhet. Másrészt a magyar felsőoktatási intézmények hallgatóival szemben nyilvánvalóan diszkriminatív és egyoldalú ez az intézkedés, mert a magyar intézmények hallgatóinak külföldi részvételét zárja ki, ugyanakkor a külföldi hallgatók magyarországi részvételét nem.