Bóka JánosEurópai BizottságegyetemistaErasmus-ösztöndíjMagyarország

Magyar vétó Brüsszelben, az oktatási tanács ülésén + videó

Addig semmiféle Erasmus- meg oktatási stratégiát nem vagyunk hajlandók elfogadni, míg az Európai Bizottság vissza nem vonja a nyilvánvalóan jogtalan, politikai boszorkányüldözés által vezérelt döntését, közölte a kulturális és innovációs miniszter.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 27. 18:00
Forrás: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Magyarország megvétózta az Európai Unió következő négyéves felsőoktatási stratégiáját, és egyértelművé tette, hogy ameddig a magyar egyetemisták nem kapják meg a jogos jussuknak számító Erasmus-programot, addig nincs következő uniós felsőoktatási stratégia – jelentette ki a kultúráért és innovációért felelős miniszter Brüsszelben csütörtökön.

Budapest, 2025. november 24. Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter az Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány és a megújult HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat irányító testületének megalakulásáról tartott sajtótájékoztatón a Kulturális és Innovációs Minisztériumban 2025. november 24-én. MTI/Hatházi Tamás
Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter
Fotó: Hatházi Tamás/MTI

A tagországok oktatásért felelős minisztereinek tanácskozását követően Hankó Balázs a nemzetközi sajtónak nyilatkozva hangsúlyozta:

ameddig Magyarországon olyan kormány van, amely a nemzeti érdeket képviseli, addig az Erasmus kérdésében vétó lesz.

 

– Ameddig nem a „brüsszelita idiotizmus” uralkodik Magyarországon, amely kizsákmányolja a magyarokat, és Brüsszel érdekének megfelelően dönt, addig elsődleges marad a felsőoktatást illetően az, hogy Erasmust vissza, Horizontot vissza – szögezte le a miniszter.

Hankó csütörtökön már korábban is belengette a vétót egy videóban, amelyben leszögezte: ha a magyar egyetemisták nem kapják vissza az Erasmus-ösztöndíjat, Magyarország  ehhez az eszközhöz folyamodik. A kulturális és innovációs miniszter a Facebook-oldalán közzétett videóban telefonon beszélget a Budapesten lévő Bóka Jánossal, az európai uniós ügyekért felelős miniszterrel.

Hankó Balázs elmondta, hogy a tagországok oktatásért felelős miniszterei jóváhagyására váró dokumentum szerint az egyetemisták 23 százalékának kellene „az Erasmusban mennie”, és 350 ezer Európán kívüli egyetemistának kellene adni az Erasmus-ösztöndíjat.

– Egyeztettem a múlt héten a Magyar Rektori Konferencia elnökségével, és az ő álláspontjuk is az […], hogy ezt nem fogadhatjuk el, tehát ha jogtalanul kizárnak minket az Erasmusból, akkor ne írjanak elő nekünk mindenféle 23 százalékot, meg ha a magyarok nincsenek benne az Erasmusban, akkor az Európán kívüliek miért legyenek benne?

– fűzte hozzá.

Bóka János megjegyezte: ez az az ügy, amivel kapcsolatban ő is el szokta veszíteni a béketűrését. Közölte, a kizárásról szóló döntést elvileg az EU pénzügyi érdekeinek védelmében hozták meg, de sem az Erasmus, sem a Horizont nem olyan, ahol egyáltalán ez felmerülhet. Másrészt a magyar felsőoktatási intézmények hallgatóival szemben nyilvánvalóan diszkriminatív és egyoldalú ez az intézkedés, mert a magyar intézmények hallgatóinak külföldi részvételét zárja ki, ugyanakkor a külföldi hallgatók magyarországi részvételét nem.

– Ha bármi lehetőségünk van arra, hogy ezt a visszás helyzetet és a nyilvánvaló visszaélést reflektorfénybe állítsuk, akkor szerintem ezt tegyük meg – mondta Bóka János.

Hankó Balázs kiemelte: Bóka János egyetért azzal, hogy ha a brüsszeli szavazásra váró dokumentum első pontjaként nem az szerepel, hogy az Erasmust vissza kell adni a magyar egyetemistáknak, akkor ő azt megvétózza.

Bóka János is hangsúlyozta, hogy ezzel teljes mértékben egyetért. – Ehhez a justizmordhoz, ami velünk szemben zajlik, ne asszisztáljunk, ne tegyünk úgy, mintha minden rendben volna! Ne mosolyogjunk! Minden politikai eszközt használjunk fel azért, hogy ezt a súlyos visszásságot valahogyan orvosoljuk!” – fogalmazott.

Hankó Balázs hozzátette: – Akkor felszólalok, elmondom, hogy jár a jogos juss a magyar egyetemistáknak, az Erasmus. Addig semmiféle Erasmus- meg oktatási stratégiát nem vagyunk hajlandók elfogadni, amíg a nyilvánvalóan jogtalan, politikai boszorkányüldözés által vezérelt döntését az Európai Bizottság vissza nem vonja.”

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Faggyas Sándor
idezojelekAmerika

Hála és béke

Faggyas Sándor avatarja

Nem Donald Trumpon múlt, hogy a hálaadás napjáig nem sikerült nyélbe ütni a békemegállapodást.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu