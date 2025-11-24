HUN-RENnobelÉlvonal AlapítványhálózattehetségHankó BalázsKrausz Ferenc

Nobel-díjasok vezetésével megalakult az Élvonal Alapítvány, új fejezet indult a HUN-REN történetében is

Megtartotta alakuló ülését a több Nobel-díjas kiváló kutató vezette Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozási Alapítvány kuratóriuma. Ezzel egy időben megkezdte működését a megújult magyar kutatási hálózat, a HUN-REN irányító testülete is.

Balázs D. Attila
2025. 11. 24. 16:03
Élvonal Alapítvány - Krausz, Hankó, Gulyás
Fotó: Ladóczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– November 24-e a XXI. századi magyar tudomány napja, mert mai napon tartja alakuló ülését négy Nobel-díjas kutató és egy Abel-díjas matematikus vezetésével az Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány, valamint a megújult magyar kutatási hálózat irányító testülete is – mondta a kulturális és innovációs miniszter. Hankó Balázs hozzátette, a magyar szuverenitást erősíteni hivatott Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány az élő és élettelen természettudományok legkiválóbb kutatóit hívja haza, nemzetközi kutatókat kíván hozni Magyarországra, valamint a fiatal tehetségeket igyekszik felkarolni. 

Élvonal Alapítvány
Hankó Balázs (Fotó: Ladóczki Balázs)

Emlékeztetett, hogy Krausz Ferencnek, Karikó Katalinnak, az irodalmi Nobel-díjas Krasznahorkai Lászlónak és más kiváló tudósoknak köszönhetően 

Magyarország a világ országai közül a 11. helyen áll az egymillió lakosra eső Nobel-díjasok számában, és még ennél is előrébb, a 6. helyen a kutatási tehetségekre vonatkozó helyezésben, valamint stabilan tartja az 5. helyet a fizika és matematikai diákolimpiákat tekintve. 

A meglévő alapok révén 2030-ra Magyarország Európa tíz leginnovatívabb országának egyike lesz – hangoztatta ki Hankó Balázs.

 

A HUN-REN új stratégiai irányváltása

Gulyás Balázs, a Magyar Kutatási Hálózat (HUN-REN) elnöke szerint hétfőn újabb jelentős mérföldkőhöz érkezett a hálózat megújítása. Kiemelt fontosságú eseménynek nevezte a szervezet legfőbb stratégiai irányítótestületének alakuló ülését, amely messze túlnő a hálózat keretein, és a hazai tudomány történetének egyik kiemelkedő pillanata.

A HUN-REN megújítása ugyanis a teljes magyar tudományos világot érintő paradigmaváltás, stratégiai irányváltás

– hangsúlyozta az elnök.

Élvonal Alapítvány
Gulyás Balázs (Fotó: Ladóczki Balázs)

A HUN-REN missziója, hogy zászlóshajója legyen az új tudományos és innovációs eredmények létrehozásának, hozzájárulva ezzel a magyar gazdaság és a nemzet előtt álló társadalmi, gazdasági, környezeti kihívások megoldásához. Az elnök rámutatott, a kutatásoknak világszínvonalúnak kell lenniük, de azoknak eredménye, innovációja hozzá kell járuljon a gazdaság és a társadalom fejlődéséhez.

Gulyás Balázs kiemelte, hogy az irányító testület tagjai nemzetközi szinten elismert tudományos élet képviselői, valamint vezető vállalatok és nemzetközi pénzügyi szervezetek vezetői, ami garancia a pártatlan és magas szintű szakmaiságra. Hozzátette, hogy 

a kormány által megvalósult átfogó bérfejlesztési program stabilitást teremt a teljesítményalapú rendszer és a kutatói életpálya jövője számára.

 

Krausz Ferenc: Hosszú távú tervezhetőség a világszínvonalú kutatáshoz

Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus, az Élvonal Alapítvány kuratóriumának elnöke jelezte, a szervezet célja, hogy olyan tudományos környezetet építsen, ahol áttörések is születhetnek. Ennek legfontosabb előfeltétele a hosszú távú tervezhetőség, kiszámíthatóság és a stabil intézményi háttér.

Krausz Ferenc
Krausz Ferenc (Fotó: Ladóczi  Balázs)

Az Élvonal nem egyszerűen egy intézmény, hanem egy korszak kezdetét jelenti stabil háttérrel, világos misszióval, és egy olyan világszínvonalú kutatói környezettel, amely hosszú távon is képes megtartani és hazahozni a tehetségeket 

– hangsúlyozta a Nobel-díjas kutató.

Az alapítvány három pillére: csúcskutatás, tehetséggondozás és társadalmi hasznosítás. 

A cél, hogy a kutatásokból születő tudás valódi értékké, haszonná váljon Magyarország számára. Krausz Ferenc szerint ehhez elengedhetetlen a stabil, kiszámítható finanszírozás.

Magyarország tehetségekben mindig is erős volt

– fogalmazott. Kiemelte, hogy a mérce a világszínvonal, és a cél az, hogy olyan felfedezések szülessenek, amelyek akár Nobel-díjat is érdemelnek.

Az Élvonal Alapítvány egyedülálló módon kapcsolja össze a tehetséggondozást a csúcskutatással. 

Egy olyan mentori hálózatot építenek ki, amely már a középiskolákban felveszi a kapcsolatot a diákokkal, motiválja őket, 

és megmutatja, hogy a tudományos kutatásra Magyarország is nagyon jó perspektívát kínál.

Nem tanácsoljuk el fiataljainkat attól, hogy külföldre menjenek, sőt, ellenkezőleg: menjenek, szerezzenek nagy tapasztalatokat, de megmutatjuk nekik azt, hogy lesz hazaút, és lesz lehetőség sikeresnek lenni

– zárta gondolatait Krausz Ferenc.

Borítókép: Krausz Ferenc, Hankó Balázs és Gulyás Balázs (Fotó: Ladóczki Balázs)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleksütemény

Ez főz? Süt? Ez?

Bayer Zsolt avatarja

Mennyire szánalmas...

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu