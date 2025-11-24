Nobel-díjasok vezetésével megalakult az Élvonal Alapítvány, új fejezet indult a HUN-REN történetében is

– November 24-e a XXI. századi magyar tudomány napja, mert mai napon tartja alakuló ülését négy Nobel-díjas kutató és egy Abel-díjas matematikus vezetésével az Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány, valamint a megújult magyar kutatási hálózat irányító testülete is – mondta a kulturális és innovációs miniszter. Hankó Balázs hozzátette, a magyar szuverenitást erősíteni hivatott Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány az élő és élettelen természettudományok legkiválóbb kutatóit hívja haza, nemzetközi kutatókat kíván hozni Magyarországra, valamint a fiatal tehetségeket igyekszik felkarolni.

Hankó Balázs (Fotó: Ladóczki Balázs)

Emlékeztetett, hogy Krausz Ferencnek, Karikó Katalinnak, az irodalmi Nobel-díjas Krasznahorkai Lászlónak és más kiváló tudósoknak köszönhetően

Magyarország a világ országai közül a 11. helyen áll az egymillió lakosra eső Nobel-díjasok számában, és még ennél is előrébb, a 6. helyen a kutatási tehetségekre vonatkozó helyezésben, valamint stabilan tartja az 5. helyet a fizika és matematikai diákolimpiákat tekintve.

A meglévő alapok révén 2030-ra Magyarország Európa tíz leginnovatívabb országának egyike lesz – hangoztatta ki Hankó Balázs.

A HUN-REN új stratégiai irányváltása

Gulyás Balázs, a Magyar Kutatási Hálózat (HUN-REN) elnöke szerint hétfőn újabb jelentős mérföldkőhöz érkezett a hálózat megújítása. Kiemelt fontosságú eseménynek nevezte a szervezet legfőbb stratégiai irányítótestületének alakuló ülését, amely messze túlnő a hálózat keretein, és a hazai tudomány történetének egyik kiemelkedő pillanata.

A HUN-REN megújítása ugyanis a teljes magyar tudományos világot érintő paradigmaváltás, stratégiai irányváltás

– hangsúlyozta az elnök.

Gulyás Balázs (Fotó: Ladóczki Balázs)

A HUN-REN missziója, hogy zászlóshajója legyen az új tudományos és innovációs eredmények létrehozásának, hozzájárulva ezzel a magyar gazdaság és a nemzet előtt álló társadalmi, gazdasági, környezeti kihívások megoldásához. Az elnök rámutatott, a kutatásoknak világszínvonalúnak kell lenniük, de azoknak eredménye, innovációja hozzá kell járuljon a gazdaság és a társadalom fejlődéséhez.