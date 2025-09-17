A hosszú élet titkát kutatják a tudósok

Ez az a platform, ahol a világ vezető elméi egyesülnek, hogy az idő egyik legsürgetőbb és legáltalánosabb kérdésével foglalkozzanak. Hogyan élhetünk nemcsak hosszabb, hanem egészségesebb, teljesebb és céltudatosabb életet – mondta el a HUN-REN elnöke a Puskás Arénában tartott Healthy Living konferencia megnyitóján.

Gulyás Balázs, a HUN-REN elnöke (Fotó: Mirkó István)

Gulyás Balázs kiemelte:

az a megtiszteltetés ér minket, hogy vendégül láthatjuk a világklasszis tudósok, klinikusok, innovátorok rendkívüli küldöttségét. Az itt képviselt szakértelem széles skálája egyszerűen inspiráló.

A HUN-REN elnöke rámutatott: ez a szimpózium rávilágít nemzetünk és a HUN-REN szerepére, kötelességére és feladatára az egészségtudomány, a hosszú élet kutatásának területén.

– A következő három napban arra kérem önöket, hogy vegyenek részt a tartós együttműködések érdekében folytatott megbeszéléseken, és engedjék szabadon áramolni ötleteiket. Ez a szimpózium ne csak a tudományos kiválóságra, hanem az életek javítását szolgáló elképzelések megvalósítására is ösztönözzön mindenkit világszerte – indítványozta Gulyás Balázs.

Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár nagy várakozással tekint a tanácskozás elé:

A végső cél, hogy az embereket képessé tegyük a hosszú és egészséges életre.

– A tudomány és a technika fejlődésével és a körülmények drasztikus javulásával az emberi élet jelentősen meghosszabbodott. Európában a várható élettartam mindenütt 75 év fölött van. De vannak olyan országok a világon, ahol már meghaladta a nyolcvan évet. A jelenlegi ismeretek szerint azonban a genetikailag kódolt élettartamunk valahol 120 és 150 év között van – mondta el az államtitkár.

Fotó: MTI/Kovács Attila

Hozzátette, éppen ezért van kiemelt jelentősége az ilyen egészséges élettel kapcsolatos rendezvényeknek. Kiemelte, az egészséges öregedésben az egyén személyes felelőssége tagadhatatlan, ugyanakkor nem lehet megkerülni a közösség intézményeinek és ellátórendszerének jelentőségét.

Magyarország elkötelezett abban, hogy aktív partnerként vegyen részt mind a kutatásban, mind a kutatás gyakorlatba való átültetésében, valamint a társadalmi alkalmazásra irányuló eljárások kidolgozásában

– zárta a beszédét Takács Péter.