A hosszú élet titkát kutatják a tudósok

Ez az a platform, ahol a világ vezető elméi egyesülnek, hogy az idő egyik legsürgetőbb és legáltalánosabb kérdésével foglalkozzanak. Hogyan élhetünk nemcsak hosszabb, hanem egészségesebb, teljesebb és céltudatosabb életet – mondta el a HUN-REN elnöke a Puskás Arénában tartott Healthy Living konferencia megnyitóján.
Gulyás Balázs kiemelte:
az a megtiszteltetés ér minket, hogy vendégül láthatjuk a világklasszis tudósok, klinikusok, innovátorok rendkívüli küldöttségét. Az itt képviselt szakértelem széles skálája egyszerűen inspiráló.
A HUN-REN elnöke rámutatott: ez a szimpózium rávilágít nemzetünk és a HUN-REN szerepére, kötelességére és feladatára az egészségtudomány, a hosszú élet kutatásának területén.
– A következő három napban arra kérem önöket, hogy vegyenek részt a tartós együttműködések érdekében folytatott megbeszéléseken, és engedjék szabadon áramolni ötleteiket. Ez a szimpózium ne csak a tudományos kiválóságra, hanem az életek javítását szolgáló elképzelések megvalósítására is ösztönözzön mindenkit világszerte – indítványozta Gulyás Balázs.
Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár nagy várakozással tekint a tanácskozás elé:
A végső cél, hogy az embereket képessé tegyük a hosszú és egészséges életre.
– A tudomány és a technika fejlődésével és a körülmények drasztikus javulásával az emberi élet jelentősen meghosszabbodott. Európában a várható élettartam mindenütt 75 év fölött van. De vannak olyan országok a világon, ahol már meghaladta a nyolcvan évet. A jelenlegi ismeretek szerint azonban a genetikailag kódolt élettartamunk valahol 120 és 150 év között van – mondta el az államtitkár.
Hozzátette, éppen ezért van kiemelt jelentősége az ilyen egészséges élettel kapcsolatos rendezvényeknek. Kiemelte, az egészséges öregedésben az egyén személyes felelőssége tagadhatatlan, ugyanakkor nem lehet megkerülni a közösség intézményeinek és ellátórendszerének jelentőségét.
Magyarország elkötelezett abban, hogy aktív partnerként vegyen részt mind a kutatásban, mind a kutatás gyakorlatba való átültetésében, valamint a társadalmi alkalmazásra irányuló eljárások kidolgozásában
– zárta a beszédét Takács Péter.