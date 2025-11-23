Nagy csata jön Brüsszelben, a kormány kiáll a magyar egyetemistákért

A pofátlanságnak is van határa! Amikor a csend közönyével próbálják felmenteni a felmenthetetlent, elfogadhatóvá tenni az elfogadhatatlant. Az Európai Oktatási Térség és benne az Erasmus új stratégiáját akarja Brüsszel elfogadtatni a tagállamok oktatási minisztereinek jövő csütörtöki ülésén – írta Hankó Balázs a közösségi oldalán. A kultúráért és innovációért felelős miniszter emlékeztetett: lassan három éve, hogy az Európai Bizottság kizárta a magyar egyetemeket, a magyar egyetemistákat, oktatókat és kutatókat az Erasmus+ programból és a Horizont programból, holott az egyetemektől indult a megújítás igénye, a szenátusok 87 százaléka támogatta.

Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Soha senki nem kérdezte meg az egyetemek vezetőit, hogy mi a véleményük, mi a tapasztalatuk.

Az Európai Unió hatásköre nem terjed ki az oktatás tartalmára és szervezeti felépítésére, tagállami, azaz nemzeti hatáskör. Tehát nincs joga az Európai Bizottságnak felülbírálni egy tagállam belső szabályozását az oktatás terén, ahogy nincs joga kényszerítő intézkedéseket alkalmazni sem a tagállamokkal szemben, így Magyarországgal szemben sem amiatt, mert nem ért egyet vagy mert a magyar kormány ellenzékét kívánja játszani – hangsúlyozta Hankó Balázs. Hozzátette: mindezek ellenére a kormány folyamatosan kereste a megoldást.

„Számtalan egyeztetésen voltunk, kértük, mondják már meg, mi pontosan a bajuk az egyetemek megújításával, milyen kompromisszumot tudunk kötni. Minden alkalommal mondtak ugyan valamit, leírni évekig nem írták le. Sok a politikus az egyetemeket fenntartó kuratóriumokban, mondták… (105-ből 13 volt egyébként, akik azonnal le is mondtak, bár ők ezt lazán 2/3-nak hazudták)” – emelte ki a tárcavezető. Hozzátette: a kormányzati delegálás és/vagy irányítási jogkör többek között az osztrák, a svéd vagy a belga rendszer esetében is jelen van, de ez természetesen nem zavarta a döntéshozókat.

Aztán újabb javaslatokkal állt elő az EU, például hogy legyen határozott idejű a kuratóriumi tagság. Az ötletszerű indítványokat komolyan vette a kormány, meg is tárgyalták, aztán egyszer csak elhallgattak Brüsszelben – idézte fel Hankó Balázs.

Nem kaptunk a végső változatra még szóbeli kritikát sem, így léptünk, törvénnyé tettük. Persze tanulva tőlük ennek a feltételét is meghatároztuk, így a hatályba lépése attól függ, hogy visszavonják-e a blokkoló határozatot. Gyakorlatilag letétbe helyeztük a döntést, hogy egyszerre lépjünk, és ne ok nélkül szervezzük újra a struktúrákat, hiszen az egyetemeknek is kell a biztonság

– hangsúlyozta a miniszter. „Aztán megtörték a csendet. És előjöttek a farbával. Mert a régi komcsi trükk, hogy azzal vádolsz, amit te szeretnél megcsinálni. Ők akarják elvenni az egyetemeinket, megszabni, kik lehetnek rektorok, kizárni az egyetemi vezetőket a kuratóriumokból és a megbízható NGO-ikra bízni a kuratóriumi tagok delegálását. Ezt a döntést viszont elvittük az Európai Unió Bíróságára, mert nem dobjuk oda az egyetemeinket, nem adjuk fel a szuverenitásunkat! Így a vita állóháborúvá vált” – tette hozzá. A kormány szerint

Brüsszel továbbra is túszként tartja fogva a hallgatókat, és így próbál éket verni a hallgatók és az egyetemük közé, de ami ennél is rosszabb, hogy ők most fiatalok, most egyetemisták, akiknek a jövőjét lazán semmibe veszi a bizottság.

„Statisztikai adatok ők, elkönyvelt csökkenés a mobilitási adatokban. Nekünk nem azok, nekünk ők a fiataljaink, akiknek ugyanolyan joguk van lehetőségeket kapni, élni az életüket, tapasztalatokat szerezni, építeni tudásukat, karrierjüket, mint más európai ország fiataljainak” – szögezte le a tárcavezető. Kulcsfontosságúnak nevezte a tapasztalatszerzést külföldi egyetemen, idegen nyelven, ezért indították a Pannónia programot. „Nekünk továbbra is természetes, hogy ki kell állnunk a magyar fiatalokért, egyetemistákért, kutatókért” – közölte Hankó Balázs.