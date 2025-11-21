Rendkívüli

Speciális képzés indul az egyik magyar egyetemen, ilyen még sosem volt hazánkban

Szellemitulajdon-menedzsment mesterszak indul jövő szeptembertől a Budapesti Corvinus Egyetemen a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával és a Szellemi Tulajdon Világszervezetével együttműködésben – mondta lapunknak Havran Dániel, a Corvinus mesterképzési szakportfólióért felelős dékánja. A hallgatók a szellemi tulajdon jogi környezetéről, a licencek és a szerződések készítéséről, valamint az ezekhez fűződő menedzsmentről fognak tanulni. A képzéshez csatlakozhatnak mérnöki, műszaki vagy jogi területen végzett BSc-diplomások is, akik az első évben vállalkozási és innovációs menedzsment ismereteket sajátíthatnak el.

Molnár János
2025. 11. 21. 5:33
– Azért foglalkozunk a szellemi tulajdonnal, mert erős közgazdasági és menedzsment vetülete van, miközben hagyományosan a jogászok szokták kezelni – mondta lapunknak Havran Dániel, a Budapesti Corvinus Egyetem mesterképzési szak-portfólióért felelős dékánja, akit lapunk az intézmény új, egyedülálló szellemi tulajdon menedzsment mesterszakáról kérdezett. A dékán tájékoztatása szerint együtt ismerték fel a téma jelentőségét a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával (­SZTNH), amely bevonta a szak létrehozásába a Szellemi Tulajdon Világszervezetét (WIPO), mivel nekik már van ilyen programjuk. – Amikor egy mesterképzést hozunk létre, fel kell mérnünk a piaci igényeket, trendeket, és olyan gyakorlatias, releváns témákat választani, amelyekben a hallgatóink sikeresen tudnak helytállni rövid és hosszú távon – mutatott rá.

Varga Mihály előadást tart a Budapesti Corvinus Egyetemen (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

 

Hogyan alakítsák a szellemi tulajdont üzleti értékké?

A képzés tananyagáról a dékán elmondta: a leendő hallgatók a szellemi tulajdon jogi környezetéről, a licencek és a szerződések készítéséről, valamint az ezekhez fűződő menedzsmentről fognak tanulni. 

A képzés kulcseleme a szellemi tulajdonok értékesíthetősége és üzleti értékké alakítása, de igazán három olyan trendelem teszi különlegessé, amelyek az évtized kihívásainak tekinthetők: a mesterséges intelligencia, a fenntarthatóság, illetve a vállalati érték- és ellátási láncok szempontjai.

Számos kis- és nagyvállalat szellemi tulajdona – legyen az a cég értékét növelő találmány vagy licenc – általában más vállalatokkal együttműködésben jön létre, a Corvinus új képzése nagyban segíti ennek a kontextusnak a megértését – jelezte.

Az egyéves képzés angol nyelvű, az egyetem elsősorban a magyar hallgatókra számít, de külföldi diákokat is szívesen látnak a jelentkezők között.

 Hazánkban rengeteg cégnek van szellemi tulajdona, de kevésbé menedzselik ezeket vagy ritkábban hallani róluk. Várják azoknak a szakembereknek is a jelentkezését, akik már a vállalati szférának ebben az ágazatában dolgoznak. Elképzelhető, hogy olyan jogi irodák, technológiai központok vagy kutatóintézetek munkatársai érdeklődnek a képzés iránt, ahol szintén van szellemi tulajdon. Az angol nyelv pedig azért is fontos, hogy a régióból vagy esetleg az azon túlról jelentkezőknek legyen lehetőségük a tanulásra.

 

Feltételek és lehetőségek

A dékán kiemelte, hogy a mesterszak óráit be lehet illeszteni a résztvevők munkarendjébe, de ez nem egy esti képzés. A létszámkeret erejéig elvégezhető Corvinus-ösztöndíjjal, de dolgoznak azon, hogy a szakot életre hívó társ­szervezetek is ajánljanak fel ösztöndíj-támogatásokat. Akiknek nem sikerül az ösztöndíjas helyek elnyerése, azoknak 1,35 millió forintba kerül az önköltség félévenként. A szak 2026 szeptemberé­ben indul, jelentkezni rá a szokásos felvételi eljárásban lehet jövő februárig. Az őszi kezdés azért is előnyös, mert ha valaki szeretne előre készülni vagy a munkáltatójával egyeztetni, akkor a képzésre már felkészült élethelyzetben és szakmai háttérrel érkezhet – mutatott rá a dékán.
Havran Dániel arra is felhívta a figyelmet, hogy 

a Corvinus kiegészíti a képzést egy elsőéves kurzussal azoknak a már BSc-diplomás fiataloknak, akik mérnöki, műszaki vagy jogi területről jönnek. 

Ők egy évig vállalkozási és innovációs menedzsment ismereteket sajátíthatnak el, így akár MSc-diplomát kaphatnak a szellemitulajdon-menedzsment képzés elvégzése után. – Ez egy nagyon jó együttműködés a WIPO-val és az SZTNH-val – fogalmazott.

A világ száz legjobbja között 


A legmagasabb, ötpálmás kiválósági fokozatot nyerte el a Budapesti Corvinus Egyetem az Eduniversal nemzetközi felsőoktatási értékelő szervezet idei minősítésén, amelyet a világ ezer legjobb üzleti felsőoktatási intézményét vezető rektorok, illetve dékánok titkos szavazatai alapján állítanak össze. Az elismeréssel a Corvinus nemzetközi beágyazottságát, tudományos teljesítményét és oktatási kiválóságát díjazták. A Corvinus egyúttal a kelet-európai régió ezüstérmese is lett. A minősítés a legmagasabb fokozat, amelyet azok az intézmények érdemelhetnek ki, amelyeknek erős globális befolyásuk, kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerük és kiemelkedő akadémiai teljesítményük van. 

Borítókép: Megtanulhatják menedzselni is a találmányokat (Fotó: Kurucz Árpád)

