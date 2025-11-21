Speciális képzés indul az egyik magyar egyetemen, ilyen még sosem volt hazánkban

– Azért foglalkozunk a szellemi tulajdonnal, mert erős közgazdasági és menedzsment vetülete van, miközben hagyományosan a jogászok szokták kezelni – mondta lapunknak Havran Dániel, a Budapesti Corvinus Egyetem mesterképzési szak-portfólióért felelős dékánja, akit lapunk az intézmény új, egyedülálló szellemi tulajdon menedzsment mesterszakáról kérdezett. A dékán tájékoztatása szerint együtt ismerték fel a téma jelentőségét a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával (­SZTNH), amely bevonta a szak létrehozásába a Szellemi Tulajdon Világszervezetét (WIPO), mivel nekik már van ilyen programjuk. – Amikor egy mesterképzést hozunk létre, fel kell mérnünk a piaci igényeket, trendeket, és olyan gyakorlatias, releváns témákat választani, amelyekben a hallgatóink sikeresen tudnak helytállni rövid és hosszú távon – mutatott rá.

Hogyan alakítsák a szellemi tulajdont üzleti értékké?

A képzés tananyagáról a dékán elmondta: a leendő hallgatók a szellemi tulajdon jogi környezetéről, a licencek és a szerződések készítéséről, valamint az ezekhez fűződő menedzsmentről fognak tanulni.

A képzés kulcseleme a szellemi tulajdonok értékesíthetősége és üzleti értékké alakítása, de igazán három olyan trendelem teszi különlegessé, amelyek az évtized kihívásainak tekinthetők: a mesterséges intelligencia, a fenntarthatóság, illetve a vállalati érték- és ellátási láncok szempontjai.

Számos kis- és nagyvállalat szellemi tulajdona – legyen az a cég értékét növelő találmány vagy licenc – általában más vállalatokkal együttműködésben jön létre, a Corvinus új képzése nagyban segíti ennek a kontextusnak a megértését – jelezte.

Az egyéves képzés angol nyelvű, az egyetem elsősorban a magyar hallgatókra számít, de külföldi diákokat is szívesen látnak a jelentkezők között.

Hazánkban rengeteg cégnek van szellemi tulajdona, de kevésbé menedzselik ezeket vagy ritkábban hallani róluk. Várják azoknak a szakembereknek is a jelentkezését, akik már a vállalati szférának ebben az ágazatában dolgoznak. Elképzelhető, hogy olyan jogi irodák, technológiai központok vagy kutatóintézetek munkatársai érdeklődnek a képzés iránt, ahol szintén van szellemi tulajdon. Az angol nyelv pedig azért is fontos, hogy a régióból vagy esetleg az azon túlról jelentkezőknek legyen lehetőségük a tanulásra.