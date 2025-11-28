Heaven Street Sevenalternatív zeneBudapest Parkkoncert

Újra összeáll a Heaven Street Seven

Augusztus 8-án ismét színpadra lép a magyar alternatív könnyűzene ikonikus együttese, a Heaven Street Seven. A kb. 30 című koncerten a Budapest Park közönsége a zenekar több mint két évtizedének legmeghatározóbb dalait és emlékezetes pillanatait idézheti fel.

2025. 11. 28.
Forrás: Facebook
Jövő nyáron a Heaven Street Seven felébreszti a bennünk szunnyadó szép, de nem elég csúnya érzéseket, amikor még minden koncert valami új kezdetet ígért és minden sor mintha rólunk szólt volna. Hiszen mennyi minden kapcsolódik ezekhez a dalokhoz: szerelmek születtek, barátságok szövődtek, és ki ne üvöltötte volna már teli torokból: csak boldog akarok lenni!

Heaven Street Seven
Sokan várták már, hogy visszatérjen a Heaven Street Seven Fotó: Lékó Tamás

A zenék, amelyekhez visszatérünk, gyakran többet mondanak el rólunk, mint gondolnánk. A Heaven Street Seven dalaival sincs ez másképp: éveken át kísérték a pályaudvarokon búcsúzókat, a teraszokon kávézók reggeleit, a hajnalig tartó házibulikat és a nyárestéken spontán kialakuló köztéri partikat.

Az 1995-ben alakult formáció kezdetben angol nyelvű dalaival vált ismertté, majd a 2000-es Cukor című album hozta el a stílus- és nyelvváltást, amely a HS7 későbbi korszakát meghatározta. Az ezt követő években sorra érkeztek a nagylemezek – és velük együtt azok a mára már generációs hivatkozási ponttá vált dalok, mint a Hol van az a krézi srác?, az Ez a szerelem, a Sajnálom, a Mozdulj, a Tudom, hogy szeretsz titokban, a Mikor utoljára láttalak vagy a Dél-Amerika. Az életmű ereje és sokszínűsége rövid időn belül a hazai alternatív pop-rock élvonalába emelte a zenekart. Az abszolút csúcson, 2015-ben, húszéves kerek évfordulójukon döntöttek úgy, hogy ideje pontot tenni a történet végére.

Ahogy a feloszlásuk, úgy most a visszatérésük is spontán született meg: a Szűcs Krisztián zenekar 2025-ös Krézi srác 25-turnéján elhangzó, félmondatokba rejtett kívánságok élesztették fel a Heaven Street Sevent, amely a brit gitárpop lendületét ötvözte a hazai alternatív közeggel.

Szűcs Krisztián, a zenekar frontembere szerint bármelyik időszámítást is vesszük alapul, legyen az a hivatalos, az igazi vagy a Covid által összekuszált, a Heaven Street Seven most lenne „egészen pontosan körülbelül” 30 éves. Ennek örömére, és mert minden fórumon érkeztek a kérések, kérdések, úgy döntöttek, eljött az idő, hogy újra összeálljanak Budapesten egy estére.

Bár más-más indokkal, de a zenekar összes tagja kapásból igent mondott.

A legfontosabb és legszuperebb dolog ebben, hogy így lett a családom felé egy indokom a régi hangszerem újravásárlására. Win-win

 – mondta el Takács-Brouwer Zoltán Jappán.

Ha a jelenlegi életkoromat veszem alapul, a Heaven Street Seven akkor is az életem közel felét tette ki, a felnőtt életemnek meg bőven a nagyobbik részét, úgyhogy jó lesz újra együtt időt tölteni, meg együtt játszani. Ráadásul, azt gyanítom, ennek rajtunk kívül mások is örülni fognak. Szóval jó lesz minden érintettnek

 – nyilatkozta Németh Róbert.

A két sikeres 2021-es HS7-koncert után lépten-nyomon kérdezik tőlem az emberek; rajongók, idegenek, barátok, zenészkollégák, fiatalok, középkorúak, idősebb fiatalok, józanok, ittasak, az eladó hölgy a pékségben: mikor lesz megint újra HS7-koncert? Most legalább tudok nekik mondani egy jó hírt: 2026-ban!

 – tette hozzá Ábrahám Zsolt, míg Orbán Gyula így fogalmazott:

Ami először eszembe jut erről az egész HS7-jelenségről, az a boldogság, a kreativitás, a barátság, az, hogy együtt öten mindent megoldottunk. Ebből az egy irányba nézésből szerintem nagy dolgokat sikerült elérnünk és másoknak is örömet szereznünk. Mindenkinek, akinek ez fontos volt, ott a helye a Parkban, mert lehet, most hallhat minket utoljára…

2026. augusztus 8-án a Budapest Park színpadán újra dübörög a dunabeat! Szűcs Krisztián, Ábrahám Zsolt, Takács-Brouwer Zoltán Jappán, Németh Róbert és Orbán Gyula egyetlen budapesti koncertre térnek vissza – most ismét megmutatják, miért vált a HS7 a hazai zenei színtér egyik megkerülhetetlen szereplőjévé.


 

