Az öt legjobb Meryl Streep-film – Sophie választása + videó

A háború utáni jelenetekhez puha, természetes fényt használt, amely a mindennapi élet nyugodtabb, mégis fájdalmas hátterét adta. Marvin Hamlisch zenéje pedig tovább fokozza a film érzelmi hatását, a melankolikus dallamok a remény és a fájdalom keverékét tükrözik.

A történet

A történet a második világháború után játszódik Brooklynban, ahol egy fiatal író, Stingo (Peter MacNicol), összebarátkozik a lengyel Sophie-val (Meryl Streep) és annak amerikai szerelmével, Nathannel (Kevin Kline). Sophie a koncentrációs táborokat túlélő holokausztáldozat, akinek múltja súlyos titkokat rejt.

Fotó: Port.hu

A cselekmény során Sophie szörnyű döntése is napvilágra kerül: a náci koncentrációs táborban arra kényszerítették, hogy válasszon két gyermeke közül, melyikük maradjon életben. Sophie ezt a döntést soha nem tudja feldolgozni, és a bűntudat egész életében kísérti. Ez a jelenet a film csúcspontja, rendkívüli érzelmi hatással van a nézőre. Meryl Streep zseniális alakítása itt válik igazán emlékezetessé.

A film a második világháború és a holokauszt pszichológiai hatásait vizsgálja, miközben az emberi döntések morális és érzelmi dimenzióit tárja fel.

A szereplők

Sophie Zawistowska (Meryl Streep) – Sophie egy lengyel katolikus nő, aki a második világháború alatt Auschwitzban volt fogoly. Múltjában elkerülhetetlenül meghozott tragikus döntése miatt egész életében bűntudata van. Sophie Brooklynban próbál új életet kezdeni, de múltja és Nathan iránti viharos szerelme megakadályozza, hogy megtalálja a békét.

Fotó: Médiaklikk

Nathan Landau (Kevin Kline) – Nathan egy karizmatikus, de mentálisan instabil férfi, Sophie szerelme. Kezdetben Sophie megmentőjének tűnik, de az őt gyötrő paranoia és dühkitörések miatt kapcsolatuk kiszámíthatatlan és romboló. Nathan intellektuális, szenvedélyes, de mélyen sérült személyiség. Kevin Kline ebben a szerepében debütált a filmvásznon.

Stingo (Peter MacNicol) – Stingo egy fiatal déli író, aki Brooklynba költözik, hogy megírja első regényét. Ő meséli el a történetet, és az ő szemszögén keresztül ismerjük meg Sophie és Nathan kapcsolatát, valamint Sophie múltját. Stingo idealista, naiv és mélyen beleszeret Sophie-ba.

Dr. Rudolf Höss (Günther Maria Halmer) – Dr. Höss, az auschwitzi táborparancsnok, egy kegyetlen és rideg figura, aki Sophie sorsát is befolyásolja. Ő az, aki arra kényszeríti Sophie-t, hogy válasszon a gyermekei közül.

Érdekességek

A film hitelesen ábrázolja Auschwitz működését, a deportálások körülményeit és a táborok brutalitását. Sophie gyermekének választásra kényszerítése ugyan fiktív, de számos túlélő beszámolt hasonló kegyetlen dilemmákról.

Fotó: Mafab.hu

Styron a regényt úgy alkotta meg, hogy Sophie szerepére Ursula Andresst jelölte, illetve Magdaléna Vásáryová szlovák színésznő is szóba került. Streep nagyon elszánt volt, hogy megkapja a szerepet. Miután a legenda szerint megszerezte a forgatókönyv egy rejtett másolatát, Pakula után ment, és a földre vetette magát, könyörögve, hogy adja neki a szerepet.

Összegzés

A Spohie választása az egyik legjobb, ha nem a legjobb film, ami valaha készült a holokauszt tragédiájáról. Felkavaró, szívbemarkoló, csodálatos képekkel és természetesen szenzációs színészi játékkal. Meryl Streep alakítása ikonikus.

Nem véletlenül kapta meg a legjobb női főszereplő Oscar-díját ezért a szerepért, amely során több nyelvet (angol, német, lengyel) is beszélt, és rendkívüli érzelmi mélységet vitt a karakterbe. A Sophie választása nemcsak egy személyes tragédia története, hanem egy átfogó történelmi látlelet is, amely a háború borzalmait, a holokauszt embertelenségét és a túlélés érzelmi terheit mutatja be. Kötelező darab és nem csak Meryl Streep-rajongóknak!

Idővonal: a Sophie választásacímű filmet 1982-ben mutatták be, abban az évben, amikor A Jack Tramiel által alapított Commodore Business Machines 1982 januárjában bejelentette és szeptemberben ki is adta 595 dolláros áron a Commodore 64 (C64, CBM 64, néha a vállalat logója után C=64-nek is írják) számítógépet; kezdetét vette a Falkland-szigeteki háború; Szendi József székesfehérvári kanonok vette át a veszprémi egyházmegye irányítását mint apostoli kormányzó; Magyarország aláírta a Világbank alapokmányát; bekapcsolták az elektromos hálózatba a paksi atomerőmű első, 220 megawattos generátorát; a Győri Rába ETO nyerte az NB I-et. Ez volt a klub második bajnoki címe, a spanyolországi labdarúgó-világbajnokságot Olaszország nyerte meg, mivel a döntőben 3-1-re legyőzte az NSZK válogatottját. (Forrás: Wikipédia)

A Meryl Streep filmjeit bemutató sorozatunkban a jövő héten már a győztes mozival érkezünk.

Borítókép: Sophie Zawistowska (Meryl Streep) és Nathan Landau (Kevin Kline) a film egyik jelenetében (Fotó: Mafab.hu)