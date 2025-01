Az öt legjobb Meryl Streep-film – A szarvasvadász + videó

A Maryl Streep filmjeit bemutató minisorozatunkban az ötödik helyet egy romantikus mozi, A távol Afrikától szerezte meg. A negyedik pozíciót, egy rendkívül szórakoztató vígjáték érte el, Az ördög Pradát visel (The Devil Wears Prada). Ezen a héten már a bronzérmes mozival érkezünk, ami nem más, mint A szarvasvadász (The Deer Hunter) című klasszikus. Ez a nagyszerű film kimaradt a Robert De Niro munkásságát bemutató sorozatunkból, azonban most pótoljuk ezt a hiányt, mert Meryl Streep filmjei között is kiemelt helyet foglal el ez az alkotás.