Ethan Hawke megrázó emléket osztott meg Robin Williamsről

Ethan Hawke-kal a CBS Sunday Morning műsorvezetője, Tracy Smith készített nagyinterjút, melyben megkérdezte a színészt, másképp tekint-e vissza a Holt költők társasága című filmre, mióta Williams 2014-ben, 63 évesen öngyilkos lett.

Ethan Hawke tisztában volt Robin Williams küzdelmeivel

„Ez alapvetően nem változtatja meg a filmhez való viszonyomat, mert már 18 évesen is tisztában voltam az érzelmi életének összetettségével” – mondta Hawke.

A családomban sokan szenvedtek depressziótól, és számomra nyilvánvaló volt, hogy annak az erőnek és karizmának, amivel ő rendelkezett, ára van.

A négyszeres Oscar-jelölt színész egy megrázó emléket idézett fel, amely rávilágított a Williams közönség felé mutatott személyisége és belső megélései közötti különbségre.

Emlékszem, éppen szöveget írt, mindenki nevetett és dicsérte, én meg elmentem egy pohár vízért, egy bagelért, és láttam, hogy egy kis sarokban bújt el, egyedül, a sötétben

– magyarázta. „És én azt mondtam: »Ó, oké.« Most már sokkal érthetőbb. Nagyon nehéz volt és megterhelő. Sok történet kering a bohócokról, az általuk nyújtott boldogságról és annak áráról” – tette hozzá a színész.

A színész így zárta: