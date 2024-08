A tragikus sorsú nevettetőre, Robin Williamsre emlékezünk

Robin Williams gyermekkorában önvédelemből kezdett vicceket kitalálni, színészeket utánozni, majd a középiskolában az ottani drámaklubba is csatlakozott. Egyike volt azon keveseknek, akik a híres New York-i Juilliard művészeti intézményébe bekerültek, csoporttársa és későbbi barátja lett itt Cristopher Reeve – akit sokan elsősorban a Superman-filmekből (1978 és 1987 között) ismernek.

Fellépett stand-up műsorokban San Franciscóban, tévés karrierje azonban 1977-től indult, a Laugh-In című műsorral, ezt követte az Egy úr az űrből című népszerű sorozata.



Robin Williams A Holt költők társasága irodalomtanára szerepében (Fotó: AFP/Photo12)

Első nagy szerepét, a Jó reggelt, Vietnam! című Barry Levinson-filmben kapta, bár a Garp szerint a világ című drámában is láthattuk, 1982-ben.

Valójában mind a drámákban, mind a vígjátékokban felejthetetlen figurákat alakított, gondolhatunk itt többek között Keating tanár úrra a Holt költők társaságából, az Ébredések Malcolm doktorára, vagy akár A halászkirály legendájából Parryre, a Mrs. Doubtfire apa- és házvezetőnő-figurájára, esetleg a Hook Pán Péterére.

Magyar operatőrrel is dolgozott

Több Oscar-díjra jelölés mellett a Good Will Hunting zseniálisan megformált pszichoterapeutájáként a legjobb mellékszereplő Oscarját vehette át 1998-ban. De hogy a magyar vonatkozásról se feledkezzünk el, 1999-ben láthattuk a hazánkban forgatott, Hazudós Jakab című, Peter Kassovitz-féle filmben – ennek Ragályi Elemér volt az operatőre. Az egyik utolsó film, amiben szerepelt, az Éjszaka a múzeumban filmtrilógia harmadik része volt, ebben Theodore Roosevelt elnököt alakította.

Oscar-díja mellett hat Golden Globe-díjat vehetett át, köztük 2005-ben a Cecil B. DeMille-életműdíjat. 1990-ben pedig csillagot kapott a hollywoodi Hírességek sétányán is. 2009-ben került a Disney Legendák közé az 1992-es Aladdin című rajzfilm dzsinnjének szerepéért.

Robin Williams a Jumanji című filmben, Bonnie Hunt, Kirsten Dunst és Bradley Pierce mellett (Fotó: AFP/Collection ChristopheL)

Robin Williams, a magánember

Magánemberként támogatta többek között a Human Rights Watch (HRW) nemzetközi jogvédő szervezetet, az amerikai sérült veteránok alapítványát, és számos filmjének forgatása során azt a különleges feltételt szabta, hogy hajléktalan embereket is alkalmazzanak a stábban.

Háromszor nősült és három gyermeke született. Többször harcolt a droggal és az alkohollal, utolsó éveiben pedig már súlyos depresszióval küzdött. 2014. augusztus 11-én lett öngyilkos, s később kiderült, hogy hónapokkal korábban Parkinson-kórral diagnosztizálták, valamint hogy előrehaladott Lewy-testecske-demenciában is szenvedett. Halála megrendítette a filmes világot és mindazokat, akik színészként nagyon szerették. 2016-ban róla nevezték el a Golden Gate-hidat Marin megyével összekötő alagutat. Magyar szinkronhangjai közül Mikó Istváné és Tordy Gézáé is egyaránt jellegzetes, emlékezetes marad.