Kiderült, ki készíti Törőcsik Mari tiszteletére a velemi emlékhelyet

– Törőcsik Mari nem itt született, de otthonra lelt Vasban. Megszerette ezt a vidéket, ahogy annak lakói is megszerették őt. Vas vármegye és Velem is büszke rá, ezért választotta mindkét önkormányzat díszpolgárrá – mondta el a Vaol-nak Ágh Péter.

Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője és Hankó Balázs miniszter Sárváron (Fotó: Koszorú Mihály)

Hozzátette: – A vidékünk és a művésznő közti kapcsolatot szerte az országban a kultúraszerető emberek számontartják. Így volt ez életében és így van most is. Ennek okán egy kezdeményezéssel éltem.

– Azt szerettem volna elérni, ha egy méltó emlékhelyet hozzunk létre Velemben. Miután erről Veres Gábor szobrászművésszel beszéltem, egy csodálatos koncepciót készített, amelynek tervével megkerestem Hankó minisztert az elmúlt hónapokban. Mindennek különös aktualitást adott, hogy idén születésének 90., jövőre pedig halálának 5. évfordulójára emlékezünk. A miniszter Sárváron támogatásáról biztosította a kezdeményezésemet, így közös bizodalmunk, hogy Velem egy maradandó, szép emlékhellyel gyarapodhat

– emelte ki Ágh Péter.