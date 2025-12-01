Filmiostreamingingyen

Öt héten át ingyen nézhet magyar klasszikusokat a Filmión

A 130 éves mozi tiszteletére 130 kiváló kortárs és klasszikus magyar film érhető el ingyen öt héten át adventtől vízkeresztig – vagyis mától január 6-ig – az ötéves streamingplatform kínálatában. Több mint húsz film most először látható ingyen a Filmión, köztük a teljes Hunyadi-sorozat, a Roncsfilm, A Viszkis és a Hugó, a víziló című klasszikus rajzfilm.

2025. 12. 01. 12:02
A Roncsfilm is elérhető a Filmión Forrás: film.hu
Az immár hagyományos, év végi akcióban a Nemzeti Filmintézet ismét ingyenes hozzáférést biztosít a streamingplatformján, a Filmión a magyar filmörökség és kortárs filmkincs kultikus darabjaihoz. 

A Filmio kínálatába felkerült a teljes Hunyadi-sorozat is (Fotó: G.N.K)

Öt héten át ingyen az ötéves Filmión

Ezúttal olyan filmes legendák előtt tisztelgünk, mint a 100 éve született Makk Károly, Darvas Iván és Kállai Ferenc, illetve a 90 éve született Törőcsik Mari: ingyen lehet megnézni az ünnepi készülődés közben, illetve az ünnepek alatt például a Szerelem, a Ház a sziklák alatt és A tanú című filmet is. 

Klasszikus magyar krimik és vígjátékok is ingyenesen elérhetők, így például a Liliomfi, A tizedes meg a többiek, A Pogány Madonna, a Dögkeselyű és a Csapd le, csacsi! is szerepel a kínálatban. A kortárs alkotások közül öt héten át ingyenesen elérhető egyebek mellett a teljes Hunyadi-sorozat, Enyedi Ildikó Arany Medve-díjas filmje, a Testről és lélekről, valamint Nemes Jeles László Oscar-díjas alkotása, a Saul fia is. A dokumentumfilmek kedvelői ingyen hozzáférnek például az Aranycsapat és a Made in England: Powell és Pressburger filmjei című alkotásokhoz. 

A gyerekek olyan meseklasszikusokat nézhetnek, mint a Hugó, a víziló, Az erdő kapitánya, vagy épp a Szaffi, valamint a Macskafogó című animációs akció-vígjáték – a gyerekek és felnőttek örök kedvencei.

A Filmiót 2020. november 19-én indította el a Nemzeti Filmintézet. A streamingplatformon kezdetben 250 magyar film volt elérhető, mostanra már csaknem 1200-hoz lehet hozzáférni és a kínálat hetente két filmmel – egy klasszikus és egy kortárs alkotással – bővül.

A nemzeti filmkincsünk Európában szinte egyedülálló módon vált hozzáférhetővé azzal, hogy elindítottuk a Filmiot. Az NFI célja az volt, hogy a megváltozott fogyasztói szokásokhoz igazodva, a széles közönség számára nap mint nap elérhetőek legyenek a nemzeti filmörökség alkotásai és a kortárs magyar filmek. Ezért hoztuk létre ezt a korszerű, online platformot, és ezért működtetjük immár öt éve a töretlenül sikeres Filmiót, ami a magyar filmek otthona

– mondta el a jubileum kapcsán Káel Csaba kormánybiztos, a Nemzeti Filmintézet elnöke. 

 

