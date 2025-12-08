louvremúzeumékszerrablás

Rájár a rúd a Louvre-ra, csőtörés miatt elázott több száz műalkotás az egyiptológiai részlegen

Úgy tűnik, nem kíméli a sors a párizsi múzeumot. Néhány héttel a 102 millió dollár értékű ékszerrablás után újabb katasztrófa érte a Louvre-t: csőtörés miatt több száz műalkotás károsodott az egyiptológiai részlegen – számolt be róla a The Guardian.

Magyar Nemzet
2025. 12. 08. 13:07
A párizsi Louvre múzeum Fotó: AFP/Eric Broncard/Hans Lucas
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mint arról lapunk is beszámolt, októberben 19-én ékszerlopás történt a párizsi Louvre múzeumban. Kevesebb mint nyolc perc alatt nyolc felbecsülhetetlen értékű ékszert vittek el, köztük Eugénia, az utolsó francia császárné diadémját és két nyakláncot. A Louvre igazgatója, Laurence des Cars a francia szenátus előtt elismerte, hogy bár a riasztók működtek, a múzeum biztonsági rendszere „nagyon elégtelen” és „elavult”, a múzeum videómegfigyelő rendszeréhez tartozó jelszó például mindössze annyi volt: „Louvre”.

(FILES) Visitors look at statues inside the Cour Marly at the Louvre Museum in Paris on January 23, 2025. France's Culture Minister Rachida Dati on October 19, 2025 reported a theft at the Louvre in Paris, as the world-renowned museum said it was closing for the day. A robbery took place this morning at the opening of the Louvre Museum, she wrote on X. The Louvre said it was closing for the day for exceptional reasons, without providing further details on what had been stolen. (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY MENTION OF THE ARTIST UPON PUBLICATION - TO ILLUSTRATE THE EVENT AS SPECIFIED IN THE CAPTION
Újabb csapás érte a Louvre-t (Fotó: DIMITAR DILKOFF / AFP)

Újabb csapás érte a Louvre-t

Most újabb kár érte a múzeumot, amelyről a The Guardian számolt be cikkében. 

A múzeum egyiptológiai részlegén több száz dokumentum ázott el egy csőtörés következtében. 

Francis Steinbock, az intézmény igazgatóhelyettese szerint legalább háromszáz tárgy érintett a november 26-án felfedezett szivárgás következtében. A sérült anyagok között egyiptológiai folyóiratok és tudományos dokumentációk szerepelnek, amelyek a 19. század végéről és a 20. század elejéről származnak. Az igazgatóhelyettes kiemelte, hogy ugyan az említett anyagok „rendkívül hasznosak, de nem egyedülállóak”, valamint egyetlen műkincs sem sérült meg a csőtörés következtében, és nem érte helyrehozhatatlan veszteség a gyűjteményt.

A csőtörést egy fűtési és szellőztetési rendszerben lévő szelep véletlen kinyílása okozta. Ennek következtében víz szivárgott át a Mollien-szárny mennyezetén, ahol az iratokat tárolták. Francis Steinbock elmondta, hogy a rendszer teljesen elavult volt, ezért nem használták hónapok óta, és 2026 szeptemberétől tervezték a cseréjét. 

A múzeum belső vizsgálatot indított az ügyben, hogy feltárják az eset körülményeit és megakadályozzák a hasonló esetek jövőbeli előfordulását. 

A sérült dokumentumokat szakszerűen helyreállítják: megszárítják őket, majd könyvkötőhöz küldik őket restaurálásra, ezután kerülhetnek vissza a helyükre.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekukrajna

Majd őket kell kitüntetni

Bayer Zsolt avatarja

Szívmelengető nézni, ahogy ezek a srácok megmentik társukat a gyáva, gazember emberrablóktól.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu