Rájár a rúd a Louvre-ra, csőtörés miatt elázott több száz műalkotás az egyiptológiai részlegen

Mint arról lapunk is beszámolt, októberben 19-én ékszerlopás történt a párizsi Louvre múzeumban. Kevesebb mint nyolc perc alatt nyolc felbecsülhetetlen értékű ékszert vittek el, köztük Eugénia, az utolsó francia császárné diadémját és két nyakláncot. A Louvre igazgatója, Laurence des Cars a francia szenátus előtt elismerte, hogy bár a riasztók működtek, a múzeum biztonsági rendszere „nagyon elégtelen” és „elavult”, a múzeum videómegfigyelő rendszeréhez tartozó jelszó például mindössze annyi volt: „Louvre”.

Újabb csapás érte a Louvre-t

Most újabb kár érte a múzeumot, amelyről a The Guardian számolt be cikkében.

A múzeum egyiptológiai részlegén több száz dokumentum ázott el egy csőtörés következtében.

Francis Steinbock, az intézmény igazgatóhelyettese szerint legalább háromszáz tárgy érintett a november 26-án felfedezett szivárgás következtében. A sérült anyagok között egyiptológiai folyóiratok és tudományos dokumentációk szerepelnek, amelyek a 19. század végéről és a 20. század elejéről származnak. Az igazgatóhelyettes kiemelte, hogy ugyan az említett anyagok „rendkívül hasznosak, de nem egyedülállóak”, valamint egyetlen műkincs sem sérült meg a csőtörés következtében, és nem érte helyrehozhatatlan veszteség a gyűjteményt.

A csőtörést egy fűtési és szellőztetési rendszerben lévő szelep véletlen kinyílása okozta. Ennek következtében víz szivárgott át a Mollien-szárny mennyezetén, ahol az iratokat tárolták. Francis Steinbock elmondta, hogy a rendszer teljesen elavult volt, ezért nem használták hónapok óta, és 2026 szeptemberétől tervezték a cseréjét.

A múzeum belső vizsgálatot indított az ügyben, hogy feltárják az eset körülményeit és megakadályozzák a hasonló esetek jövőbeli előfordulását.

A sérült dokumentumokat szakszerűen helyreállítják: megszárítják őket, majd könyvkötőhöz küldik őket restaurálásra, ezután kerülhetnek vissza a helyükre.