A Föld leghidegebb vidékéhez képest a magyar tél csupán egy mediterrán álom

A Föld éghajlata noha összességében kellemesen kiegyenlítettnek számít a Naprendszer más zord vidékeihez képest, azonban szélsőséges hőmérsékleti kilengések még itt a kozmosz e páratlanul kellemes oázisában, a szülőbolygónkon is előfordulnak.

A Föld kellemesen kiegyenlített éghajlatával kuriózumnak számít a Naprendszerben Fotó: NASA

A Föld éghajlata sem mindig volt kiegyenlített

A Föld jelenlegi globális átlaghőmérséklete 13,5 Celsius fok körül mozog, ami a Naprendszer más bolygóit jellemző szélsőséges hideghez vagy extrém forrósághoz képest nagyon is kellemes hellyé varázsolja a bolygónkat.

Így nézhetett ki a „hógolyó” Föld 716 millió éve, a Sturtiai-jégkorszak idején Fotó: Dandebat.dk

Persze, ez nem mindig volt így a múltban, hiszen a Föld történetében akadtak különleges korszakok, amikor szinte az egész bolygót vastag jégpáncél borította, és a globális évi átlaghőmérséklet –50 Celsius-fok alá zuhant, ezzel szemben a trópusi periódusokban viszont olyan is előfordult, hogy a pálmahatár egészen Dél-Grönlandig húzódott fel, az Antarktiszt pedig buja örökzöld erdőségek borították.

Olyan hideg volt a Föld egyik pontján, mint csaknem a világűrben

Geológiai idősíkon szemlélve a kontinensek egymáshoz viszonyított helyzete folyamatosan változik. A Föld mélyén munkálkodó lemeztektonikai erőknek köszönhető, hogy új hegyláncok emelkednek a magasba, óceánok nyílnak szét vagy záródnak be, megváltoztatva ezzel a nagy tengeráramlások irányát és ezáltal a Föld éghajlatát is. Lényegében ez utóbbira vezethető vissza, hogy az eocén időszak legvégén, nagyjából 35 millió éve a nagy déli kontinensen, az Antarktiszon megjelent a jég, majd vastagra hízva az egész földrészt betakarta az állandó jégtakaró.

Az Antarktisz a Föld leghidegebb kontinense Fotó: Joe Mastroianni, National Science Foundation

Napjainkban éppen ezért az Antarktisz a Föld leghidegebb területe, ahol az éves közepes átlaghőmérséklet –47 Celsius-fok.

Európai ember számára már e középhőmérsékleti érték is több mint hátborzongatónak tűnhet, holott ez „csak” az antarktiszi átlaghőmérséklet, ami a hetedik kontinensen mért negatív rekordhőmérsékletekhez képest tavasziasan enyhe értéknek számít. Az antarktiszi nyár „kellemes melegét” a –15 és –30 Celsius-fok közötti hőmérsékleti tartomány jelenti, ezzel szemben a téli időszakban –45 és –70 Celsius-fok közé zuhan a hőmérő higanyszála. A déli kontinens hatalmas kiterjedésű területén sem egységes azonban a hőmérséklet eloszlása. Az Antarktisz „fagyzugának”, vagyis a földrész leghidegebb vidékének a Transzantarktiszi-hegylánctól keletre fekvő jeges fennsíkot tekintik.