Szánthó Miklós: Jön a #Szabadmagyarok, az Alapjogokért Központ és a Hír FM közös podcastja

Új névvel, a régi erővel: friss formát kap az Alapjogokért Központ és a Hír FM közös podcastja, jön a #Szabadmagyarok – közölte Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója.

Magyar Nemzet
2025. 11. 21. 21:31
Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója Fotó: Balogh Zoltán Forrás: MTI
A szervezetnek az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében felelevenítették: még az előző évtizedben kezdtek sorskérdésekről szabadon beszélgetni Az Igazság órájában, most pedig megújul az Alapjogokért Központ és a Hír FM közös podcastműsora, jön a #Szabadmagyarok, „a jó választás forráskódja”

Hisznek abban, hogy a szabadság lehetőség arra, hogy a jót válasszuk. Most ismét választás közeleg, de maga a szabadság a tét

 – írták.

Hozzátették: a saját, magyar út kiépítése persze sokkal „melósabb”, mint beállni a brüsszeli sorba, de megéri. Ehhez adják saját programozási nyelvüket, „a nemzeti forráskódot”.

„Szabadság legyen, a többit majd intézzük!” 

– fogalmaztak.

Kiemelték: Az Igazság órája 2019 óta része a magyar patrióta nyilvánosságnak, akkor még a Karc FM és az Alapjogokért Központ közös produkciójaként indult el, és azóta is stabil, hűséges hallgatótábor kíséri figyelemmel.

„A hosszú évek sikere után most érkezett el a megújulás ideje”, ami azonban változatlan marad: a műsor szellemisége, az elkötelezettség, a józan ész, valamint a gondosan összeválogatott, aktuális témák

 – közölték.

Azt írták, továbbra is ugyanabban az idősávban várnak mindenkit, szombaton és vasárnap 9 órakor a Hír FM-en, valamint az Alapjogokért Központ YouTube-csatornáján, ahol az első „speciál adásuk” már megtekinthető – áll a közleményben.

Borítókép: Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója (Forrás: MTI/Balogh Zoltán)

                     
        
        
        

