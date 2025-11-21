Szánthó Miklós: Jön a #Szabadmagyarok, az Alapjogokért Központ és a Hír FM közös podcastja

A szervezetnek az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében felelevenítették: még az előző évtizedben kezdtek sorskérdésekről szabadon beszélgetni Az Igazság órájában, most pedig megújul az Alapjogokért Központ és a Hír FM közös podcastműsora, jön a #Szabadmagyarok, „a jó választás forráskódja”

Hisznek abban, hogy a szabadság lehetőség arra, hogy a jót válasszuk. Most ismét választás közeleg, de maga a szabadság a tét

– írták.

Hozzátették: a saját, magyar út kiépítése persze sokkal „melósabb”, mint beállni a brüsszeli sorba, de megéri. Ehhez adják saját programozási nyelvüket, „a nemzeti forráskódot”.

„Szabadság legyen, a többit majd intézzük!”

– fogalmaztak.

Kiemelték: Az Igazság órája 2019 óta része a magyar patrióta nyilvánosságnak, akkor még a Karc FM és az Alapjogokért Központ közös produkciójaként indult el, és azóta is stabil, hűséges hallgatótábor kíséri figyelemmel.

„A hosszú évek sikere után most érkezett el a megújulás ideje”, ami azonban változatlan marad: a műsor szellemisége, az elkötelezettség, a józan ész, valamint a gondosan összeválogatott, aktuális témák

– közölték.

Azt írták, továbbra is ugyanabban az idősávban várnak mindenkit, szombaton és vasárnap 9 órakor a Hír FM-en, valamint az Alapjogokért Központ YouTube-csatornáján, ahol az első „speciál adásuk” már megtekinthető – áll a közleményben.