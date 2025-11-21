A mester című film lett a Lakiteleki Filmszemle abszolút győztese, itt van a díjazottak teljes listája

A Sára Sándor emlékezetére meghirdetett XXIV. Lakiteleki Filmszemlére a felhívásban kiírt határidőig a Kárpát-medencéből 154 alkotás érkezett. Az előzsűri (2025. október 14–15.) döntése alapján a filmszemle versenyprogramjába 41 alkotás jutott be. A Szemlének 2025. november 18. és 21. között a Hungarikum Liget adott otthont Lakiteleken. A díjakat Lezsák Sándor, József Attila-díjas író, az Országgyűlés alelnöke, a lakiteleki Népfőiskola Alapítvány kuratóriumának elnöke; Buglya Sándor a zsűri elnöke, Sára Balázs a zsűri társelnöke, a támogatók képviselői és a zsűri tagjai adták át.
A XXIV. Lakiteleki Filmszemle díjazottjai:
Lezsák Sándor beszédében Sára Sándorra emlékezett, majd külön köszöntötte a nyolcvanesztendős Buglya Sándort és a 25 esztendős Dunaversitas Egyesületet, majd mindenkit megnyugtatott, hogy a Lakiteleki Filmszemlét jövőre is megrendezik. Ezek után kihirdették az idei díjazottakat, akiknek névsorát itt ismertetjük:
- Bágya Ferenc: Két parasztpolitikus - Czupy Bálint és Hajdu-Németh Lajos (Budapest) / A Külgazdasági és Külügyminisztérium 1 millió forintos különdíja és a Nemzetstratégiai Kutatóintézet 500 ezer forintos különdíja.
- S. Papp Máté: A mester (Budapest) / 1,4 millió forintos különdíj a Kulturális és Innovációs Minisztérium felajánlásából, és A nap filmje díj 250 000 forintos nyereménye, a Csongrádi Batsányi János Gimnázium és Kollégium, a Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium és a Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai és a közönség döntése alapján.
- Ganzer Olivér: Tie-Break (Budapest) /egymillió forintos különdíj az OTP Bank felajánlásából, és az az IKoN százezer forintos különdíja.
- Miholcsa Gyula: Bolyai Farkas (Marosvásárhely, Románia) / egymillió forintos különdíj Kövér László, az Országgyűlés elnökének felajánlásából, és a kiskunfélegyházi Móravárosi Nyugdíjas Klub huszonötezer forintos különdíja.
- Tóth-Pócs Roland és Balajthy László: Boldimó hegedűje (Kecskemét) / egymillió forint értékű Zsolnay-váza-különdíj Pintér Sándor belügyminiszter felajánlásából, és a kiskunfélegyházi Constantinum Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Kollégium huszonötezer forintos különdíja.
- Majoros Jácint és Majoros Judit: Hol sírjaik domborulnak… (Tornaalja, Szlovákia) / egymillió forintos különdíj a Honvédelmi Minisztérium felajánlásából.
- Zsoldos Balázs: Elekes Lajos (Budapest) / Az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság 650 ezer forintos különdíja.
- Bartha Máté és Illés Zsófia Szonja: Vadvízország (Budapest) / A Magyar Művészeti Akadémia ötszázezer forintos különdíja, a Lakiteleki Önkormányzat különdíja és a zsombói Wesselényi Tanyai Népfőiskola és Tájvédelmi Egyesület 25 ezer forintos különdíja.
- Keresztes Péter: Csak a csend marad (Temesvár, Románia) /A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság ötszázezer forintos különdíja.
- Fejős Csilla: Ludasi történetek – A Ludasi-tó természeti és kulturális értékei (Palics, Szerbia) / A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. ötszázezer forintos különdíja.
- Sípos Bernarda: Hol van a szeretet? (Fülek, Szlovákia) / A Ma7 médiacsalád négyszázezer forintos különdíja.
- Zajti Gábor: Lengyel piac (Érd) / A Kairosz Kiadó háromszázezet forintos különdíja és a Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzat különdíja
- Bibercz Eliza: 2 nap helyett 8 év (Hajdúnánás) / A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem háromszázezer forint értékű stúdió használati különdíja
- Boros Ferenc és Horváth Zoltán: A gönyűi aranyember (Szombathely) / A Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. és dr. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter különdíjai.
- Peresztegi Hanna: Kimondott szavak (Budapest) / A Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Levéltár kétszázezer forintos különdíja.
- Szaszák György: Volt egyszer egy Mikve (Kassa, Szlovákia) / A Szlovákiai Magyar Televíziósok Szövetsége kétszázezer forintos különdíja.
- Märle Tamás: Mától kezdve lövünk! (Budapest) / A Neumann János Egyetem 150 ezer forintos különdíja.
- Bartók Csongor: Mikulás napján Szepsi határán (Szepsi, Szlovákia) / A Szlovákiai Magyar Televíziósok Szövetsége százezer forintos különdíja, és a Lakiteleki Eötvös Loránd Általános Iskola 25 ezer Ft-os különdíja.
- Bogyó Péter: A királyfi meg a három cimborája (Kecskemét) / A Mediaworks Hungary Zrt. százezer forintos különdíja.
- Baranyi Kitti és Katona Attila: Tenyerem vonalai (Fülöpjakab) / A kiskunfélegyházi Pedagógus Nyugdíjas Klub 25 ezer forintos különdíja, a kiskunfélegyházi Kossuth Nyugdíjas Klub 25 ezer Ft-os különdíja, a kunszállási Arany Alkony Nyugdíjas Egyesület 25 ezer forintos különdíja, és a fülöpjakabi Őszidő Nyugdíjas Klub 25 ezer forintos különdíja.
- Bendó Zsuzsanna és Muchichka László: Csak ki ne derüljön! (Budapest) / A kiskunfélegyházi Értelmet az Éveknek Nyugdíjas Klub 25 ezer forintos különdíja.
- Dr. Banai Tibor Péter: Purgatórium - Szenegál (Budapest) / A kiskunmajsai Tomori Pál Katolikus Gimnázium, Technikum és Kollégium 25 ezer forintos különdíja, és a tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 25 ezer forintos különdíja.
- Dr. Margittai Gábor és Major Anita: Összetartozás (Csabdi) / A Nemzeti Művelődési Intézet különdíja.
- Kis-Tóth Zalán: Kései sirató (Budapest) /Az Antológia Kiadó és Nyomda Kft. könyv- és ajándékcsomagja.
- Kendy Éva: Ellopták az apám sírját (Ipolyság, Szlovákia) / A Kairosz Kiadó könyvcsomagja.
- Tomojka Tünde: Életre kelt regény (Bodrogmező, Szlovákia) / A Kairosz Kiadó könyvcsomagja.
- Berec Anett: Amikor minden elveszni látszik (Zenta, Szerbia) / A Kairosz Kiadó könyvcsomagja.
- Fazakas Szabolcs: Titkok (Székelyudvarhely, Románia) / A nagykőrösi Arany János Református Gimnázium, Technikum és Kollégium 25 ezer forintos különdíja.
- Belicza András: Órákon át (Lakitelek) / A lakiteleki Tisza Nyugdíjas Klub 25 ezer forintos különdíja.
A zsűri elnöke: Buglya Sándor, Magyarország Érdemes Művésze, Balázs Béla-díjas filmrendező, producer, a Magyar Művészeti Akadémia elnökségi tagja. A zsűri társelnöke: Sára Balázs Balázs Béla-díjas operatőr, a Színház- és Filmművészeti Egyetem docense, a Dunaversitas Egyesület elnöke. A zsűri tagjai: Agócs Sándor, Antal Andrea, Bágya Rita, Bakos Edit, Balogh László, Bán János, Barlay Tamás, Bartók Csaba, Bolyáki Attila, Dulai Sándor, Ékes Ilona, Falusi Márton, Farkas György, Fehér István, Gulyás Gyula, Hévizi Róbert, Kecsenovity Egon, Kovács Anita, Kovács Annamária, Lezsák Sándor, Mikulás Ferenc, Molnár Judit, Nagy Dóra, Nyári Gábor, Ökrös Csaba, Pilhál György, Riba András László, Siflis Zoltán, Strausz Péter, Tanos Miklós, Tóth István Zoltán, Tóth Klára, Tuba Mariann, Zsigmond Attila.
