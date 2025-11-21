A mester című film lett a Lakiteleki Filmszemle abszolút győztese, itt van a díjazottak teljes listája

A Sára Sándor emlékezetére meghirdetett XXIV. Lakiteleki Filmszemlére a felhívásban kiírt határidőig a Kárpát-medencéből 154 alkotás érkezett. Az előzsűri (2025. október 14–15.) döntése alapján a filmszemle versenyprogramjába 41 alkotás jutott be. A Szemlének 2025. november 18. és 21. között a Hungarikum Liget adott otthont Lakiteleken. A díjakat Lezsák Sándor, József Attila-díjas író, az Országgyűlés alelnöke, a lakiteleki Népfőiskola Alapítvány kuratóriumának elnöke; Buglya Sándor a zsűri elnöke, Sára Balázs a zsűri társelnöke, a támogatók képviselői és a zsűri tagjai adták át.

A XXIV. Lakiteleki Filmszemle díjazottjai:

Lezsák Sándor beszédében Sára Sándorra emlékezett, majd külön köszöntötte a nyolcvanesztendős Buglya Sándort és a 25 esztendős Dunaversitas Egyesületet, majd mindenkit megnyugtatott, hogy a Lakiteleki Filmszemlét jövőre is megrendezik. Ezek után kihirdették az idei díjazottakat, akiknek névsorát itt ismertetjük:

Bágya Ferenc: Két parasztpolitikus - Czupy Bálint és Hajdu-Németh Lajos (Budapest) / A Külgazdasági és Külügyminisztérium 1 millió forintos különdíja és a Nemzetstratégiai Kutatóintézet 500 ezer forintos különdíja.

(Budapest) / A Külgazdasági és Külügyminisztérium 1 millió forintos különdíja és a Nemzetstratégiai Kutatóintézet 500 ezer forintos különdíja. S. Papp Máté: A mester (Budapest) / 1,4 millió forintos különdíj a Kulturális és Innovációs Minisztérium felajánlásából, és A nap filmje díj 250 000 forintos nyereménye, a Csongrádi Batsányi János Gimnázium és Kollégium, a Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium és a Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai és a közönség döntése alapján.

(Budapest) / 1,4 millió forintos különdíj a Kulturális és Innovációs Minisztérium felajánlásából, és A nap filmje díj 250 000 forintos nyereménye, a Csongrádi Batsányi János Gimnázium és Kollégium, a Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium és a Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai és a közönség döntése alapján. Ganzer Olivér: Tie-Break (Budapest) /egymillió forintos különdíj az OTP Bank felajánlásából, és az az IKoN százezer forintos különdíja.

(Budapest) /egymillió forintos különdíj az OTP Bank felajánlásából, és az az IKoN százezer forintos különdíja. Miholcsa Gyula: Bolyai Farkas (Marosvásárhely, Románia) / egymillió forintos különdíj Kövér László, az Országgyűlés elnökének felajánlásából, és a kiskunfélegyházi Móravárosi Nyugdíjas Klub huszonötezer forintos különdíja.

(Marosvásárhely, Románia) / egymillió forintos különdíj Kövér László, az Országgyűlés elnökének felajánlásából, és a kiskunfélegyházi Móravárosi Nyugdíjas Klub huszonötezer forintos különdíja. Tóth-Pócs Roland és Balajthy László: Boldimó hegedűje (Kecskemét) / egymillió forint értékű Zsolnay-váza-különdíj Pintér Sándor belügyminiszter felajánlásából, és a kiskunfélegyházi Constantinum Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Kollégium huszonötezer forintos különdíja.

(Kecskemét) / egymillió forint értékű Zsolnay-váza-különdíj Pintér Sándor belügyminiszter felajánlásából, és a kiskunfélegyházi Constantinum Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Kollégium huszonötezer forintos különdíja. Majoros Jácint és Majoros Judit: Hol sírjaik domborulnak… (Tornaalja, Szlovákia) / egymillió forintos különdíj a Honvédelmi Minisztérium felajánlásából.

(Tornaalja, Szlovákia) / egymillió forintos különdíj a Honvédelmi Minisztérium felajánlásából. Zsoldos Balázs: Elekes Lajos (Budapest) / Az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság 650 ezer forintos különdíja.

(Budapest) / Az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság 650 ezer forintos különdíja. Bartha Máté és Illés Zsófia Szonja: Vadvízország (Budapest) / A Magyar Művészeti Akadémia ötszázezer forintos különdíja, a Lakiteleki Önkormányzat különdíja és a zsombói Wesselényi Tanyai Népfőiskola és Tájvédelmi Egyesület 25 ezer forintos különdíja.

Keresztes Péter: Csak a csend marad (Temesvár, Románia) /A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság ötszázezer forintos különdíja.

(Temesvár, Románia) /A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság ötszázezer forintos különdíja. Fejős Csilla: Ludasi történetek – A Ludasi-tó természeti és kulturális értékei (Palics, Szerbia) / A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. ötszázezer forintos különdíja.

(Palics, Szerbia) / A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. ötszázezer forintos különdíja. Sípos Bernarda: Hol van a szeretet? (Fülek, Szlovákia) / A Ma7 médiacsalád négyszázezer forintos különdíja.

(Fülek, Szlovákia) / A Ma7 médiacsalád négyszázezer forintos különdíja. Zajti Gábor: Lengyel piac (Érd) / A Kairosz Kiadó háromszázezet forintos különdíja és a Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzat különdíja

(Érd) / A Kairosz Kiadó háromszázezet forintos különdíja és a Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzat különdíja Bibercz Eliza: 2 nap helyett 8 év (Hajdúnánás) / A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem háromszázezer forint értékű stúdió használati különdíja

(Hajdúnánás) / A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem háromszázezer forint értékű stúdió használati különdíja Boros Ferenc és Horváth Zoltán: A gönyűi aranyember (Szombathely) / A Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. és dr. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter különdíjai.

(Szombathely) / A Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. és dr. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter különdíjai. Peresztegi Hanna: Kimondott szavak (Budapest) / A Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Levéltár kétszázezer forintos különdíja.

(Budapest) / A Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Levéltár kétszázezer forintos különdíja. Szaszák György: Volt egyszer egy Mikve (Kassa, Szlovákia) / A Szlovákiai Magyar Televíziósok Szövetsége kétszázezer forintos különdíja.

(Kassa, Szlovákia) / A Szlovákiai Magyar Televíziósok Szövetsége kétszázezer forintos különdíja. Märle Tamás: Mától kezdve lövünk! (Budapest) / A Neumann János Egyetem 150 ezer forintos különdíja.

(Budapest) / A Neumann János Egyetem 150 ezer forintos különdíja. Bartók Csongor: Mikulás napján Szepsi határán (Szepsi, Szlovákia) / A Szlovákiai Magyar Televíziósok Szövetsége százezer forintos különdíja, és a Lakiteleki Eötvös Loránd Általános Iskola 25 ezer Ft-os különdíja.

(Szepsi, Szlovákia) / A Szlovákiai Magyar Televíziósok Szövetsége százezer forintos különdíja, és a Lakiteleki Eötvös Loránd Általános Iskola 25 ezer Ft-os különdíja. Bogyó Péter: A királyfi meg a három cimborája (Kecskemét) / A Mediaworks Hungary Zrt. százezer forintos különdíja.

(Kecskemét) / A Mediaworks Hungary Zrt. százezer forintos különdíja. Baranyi Kitti és Katona Attila: Tenyerem vonalai (Fülöpjakab) / A kiskunfélegyházi Pedagógus Nyugdíjas Klub 25 ezer forintos különdíja, a kiskunfélegyházi Kossuth Nyugdíjas Klub 25 ezer Ft-os különdíja, a kunszállási Arany Alkony Nyugdíjas Egyesület 25 ezer forintos különdíja, és a fülöpjakabi Őszidő Nyugdíjas Klub 25 ezer forintos különdíja.

(Fülöpjakab) / A kiskunfélegyházi Pedagógus Nyugdíjas Klub 25 ezer forintos különdíja, a kiskunfélegyházi Kossuth Nyugdíjas Klub 25 ezer Ft-os különdíja, a kunszállási Arany Alkony Nyugdíjas Egyesület 25 ezer forintos különdíja, és a fülöpjakabi Őszidő Nyugdíjas Klub 25 ezer forintos különdíja. Bendó Zsuzsanna és Muchichka László: Csak ki ne derüljön! (Budapest) / A kiskunfélegyházi Értelmet az Éveknek Nyugdíjas Klub 25 ezer forintos különdíja.

Dr. Banai Tibor Péter: Purgatórium - Szenegál (Budapest) / A kiskunmajsai Tomori Pál Katolikus Gimnázium, Technikum és Kollégium 25 ezer forintos különdíja, és a tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 25 ezer forintos különdíja.

(Budapest) / A kiskunmajsai Tomori Pál Katolikus Gimnázium, Technikum és Kollégium 25 ezer forintos különdíja, és a tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 25 ezer forintos különdíja. Dr. Margittai Gábor és Major Anita: Összetartozás (Csabdi) / A Nemzeti Művelődési Intézet különdíja.

(Csabdi) / A Nemzeti Művelődési Intézet különdíja. Kis-Tóth Zalán: Kései sirató (Budapest) /Az Antológia Kiadó és Nyomda Kft. könyv- és ajándékcsomagja.

(Budapest) /Az Antológia Kiadó és Nyomda Kft. könyv- és ajándékcsomagja. Kendy Éva: Ellopták az apám sírját (Ipolyság, Szlovákia) / A Kairosz Kiadó könyvcsomagja.

(Ipolyság, Szlovákia) / A Kairosz Kiadó könyvcsomagja. Tomojka Tünde: Életre kelt regény (Bodrogmező, Szlovákia) / A Kairosz Kiadó könyvcsomagja.

(Bodrogmező, Szlovákia) / A Kairosz Kiadó könyvcsomagja. Berec Anett: Amikor minden elveszni látszik (Zenta, Szerbia) / A Kairosz Kiadó könyvcsomagja.

(Zenta, Szerbia) / A Kairosz Kiadó könyvcsomagja. Fazakas Szabolcs: Titkok (Székelyudvarhely, Románia) / A nagykőrösi Arany János Református Gimnázium, Technikum és Kollégium 25 ezer forintos különdíja.

(Székelyudvarhely, Románia) / A nagykőrösi Arany János Református Gimnázium, Technikum és Kollégium 25 ezer forintos különdíja. Belicza András: Órákon át (Lakitelek) / A lakiteleki Tisza Nyugdíjas Klub 25 ezer forintos különdíja.