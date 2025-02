Nem nosztalgiakoncertet ad Hobo az Arénában

A februári koncert különleges élményt ígér, bár ahogy Hobo fogalmaz: nem nosztalgiakoncert lesz. Sok új dal lesz benne, olyanok is, amiket még ki sem adtak, de természetesen olyanok is, amelyek több mint negyven éve születtek. – Saját dalok lesznek, most nem fogom felidézni a mestereimet, József Attila kivételével. Úgy gondolom, hogy sok évtizeden át mutattam be mind a zenészeket, mind a költőket. A koncert nem követ semmiféle életutat, inkább a számomra legfontosabb dalok kapnak benne helyet. Ez nem biztos, hogy egyezik azzal, amit a közönség gondol. Olyan dalok is lesznek, amit még senki sem hallott a Medvevára című darabból, aminek még nem készült el a lemezfelvétele, csak a premier és két előadás ment le – avatott be az előadóművész.

Hobo a Medvevára előadáson. Fotó: Facebook/Eöri Szabó Zsolt

Hobót dróton rángatják

A Medvevára előadással kapcsolatban Hobo elárulta, hogy azt nagyon jól fogadta a közönség. Még úgy gondolja, hogy csiszolgatni kell, hogy jobban összeérjen, de egy ilyen előadás a színész barátai szerint tíz előadás alatt áll igazán össze. – A siker engem nem vezet félre, még csiszolni akarom. Van egy belső mércém, ehhez alakítom. Sok olyan lemezem van, aminek sikere volt, de én nem szeretem, mert nem ér össze a szöveg a zenével – mondta határozottan. Az előadás ötletével kapcsolatban megtudtuk, hogy gyerekkorában sok bábelőadást látott vasárnaponként a Városmajorban. – A gyerekek ott ültek a fűben, és figyelték, ahogy Paprika Jancsi porrá veri az ördögöt. Ezek az előadások sokat jelentettek nekem.

Amikor megírtam a Medvevára darabot, annyi szereplő lett benne, hogy a Nemzeti Színház összes tagja kevés lenne hozzá. Ekkor született meg az ötlet, hogy bábok segítségével egészítjük ki, így kilenc bábszereplőnk lett. Ismertem Majoros Ágnes zseniális bábművészt, aki megalkotta a bábokat. Mindegyik bábu mulatságos, köztük a rólam készült is. Mindenki sír a nevetéstől, ahogy látják, hogy Hobót dróton rángatják. Ez egy marionett-előadás ugyanis. Van egy káprázatos táncos-bohóc-zsonglőr, Cserháti Gergely. Hárman adjuk elő. Molnár Kristóf rendező sokszor idegrohamot kap, mert állandóan átírom az összekötő szöveget – mesélte.

Mint mondta, a szombati koncerten a dalok között is lesz összekötő szöveg. – Azt nem tudom megmondani, hogy ez miről szól majd. Amikor a zenekarban vagyok, akkor is sokat improvizálok a dalok között. Ha meglátok valakit a közönség soraiban vagy jön valami impulzus, akkor arról beszélek. Van néhány dal, amihez van információm, a többit szabadon hagyom.

Klubokban érzem magam a legjobban, ahol közel vannak az emberek. Szeretem tartani a kapcsolatot a közönséggel, bemegyek közéjük, és a szemükbe nézek. Hiába lesznek itt sokan, nem adom fel, próbálok kapcsolatot tartani velük. Egy vendég lesz, Madarász Gábor, nem vendégekkel akarom eladni a show-t

– avatott be Hobo.

Úton a a városok, országok és a műfajok között

Végül a róla készülő film forgatásáról is érdeklődünk, hogy az hol tart most. – Mindig ott vannak a kamerákkal, a buszban is, amivel utazunk. Ez egy road movie lesz, folyton úton vagyok a városok, az országok és a műfajok között. Mindig ott vannak, amikor csak tehetik, én pedig úgy csinálok, mintha ez természetes lenne. Pedig nem az, annak ellenére nehéz elviselni, hogy tisztelnek és figyelnek rám. Amikor a tornacipőmet cserélem az öltözőben, nem értem, miért vannak ott, de a filmes egy másik világ. Abba nem szólok bele, amihez nem értek.

Azt kértem, hogy a film arról szóljon, amit csinálok vagy arról, ami nekem fontos. Ebben vereséget szenvedtem, mert ők engem akarnak a fókuszba állítani. Megkaptam, hogy amit csinálok, abban benne vagyok. Erre nem tudtam mit mondani. Nagyon felkészültek egyébként, vannak köztük „hobológusok”, akik többet tudnak rólam, mint amit szeretnék elárulni, és összejátszanak a filmesekkel, minden tiltakozásom ellenére

– foglalta össze Hobo.