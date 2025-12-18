Metsola szerint Oroszországnak éreznie kell a nyomást

A csütörtökön kezdődött uniós csúcstalálkozón tartott sajtótájékoztatóján Metsola közölte: az Európai Parlament a lépés fontosságát és sürgősségét is értve működik együtt az Európai Unió Tanácsával azon, hogy fel lehessen használni az európai bankokban tárolt orosz vagyont jóvátételi hitel formájában Ukrajna finanszírozására. Az Európai Uniónak és tagállamainak sürgősen meg kell találniuk annak a módját, miként növeljék és tegyék fenntarthatóvá Ukrajna finanszírozását, és biztosítsák számára a háborúhoz szükséges költségeket – jelentette ki.

Metsola közölte: az Európai Parlament az Európai Unió Tanácsával azon dolgozik, hogy fel lehessen használni az orosz vagyont Ukrajna finanszírozására

Fotó: FREDERICK FLORIN / AFP