Szijjártó Péter: A kormány együttműködési megállapodást írt alá az ENSZ Terrorizmusellenes Hivatalával

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az UNOCT megbízott főtitkár-helyettesével, Alekszandr Zoujevvel közös sajtóértekezletén arról számolt be, hogy a magyarok egész sajátos módon kötődnek a sporthoz, ugyanakkor határozottan elutasítják a geopolitika és a sport összekeverését, illetve a sporteseményekhez kapcsolódó erőszak minden formáját. Arra figyelmeztetett, hogy a nagy sportesemények rendezésének egyik legfőbb kihívása a biztonság, valamint a gyűlölet és a szélsőséges ideológiák terjedése.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: MTI

De szeretnék mindenkit biztosítani arról, hogy Magyarországon a béke szigetén vannak, ahol zéró tolerancia van az antiszemitizmussal szemben, nem tűrjük a gyűlöletet, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy a sportesemények résztvevői biztonságban legyenek

– szögezte le. „Nálunk a sportesemények a családi szórakozás, az öröm helyszínei, nem a gyűlöletkeltésé vagy az erőszaktól való félelemé. Büszkén jelenthetem, hogy az elmúlt években Magyarországon megrendezett valamennyi nagy sportesemény teljes mértékben mentes volt mindenféle verbális vagy fizikai erőszaktól” – folytatta.