Már lehet jelentkezni az egyetemekre

Elindult az általános felsőoktatási felvételi eljárás: december 18-tól február 15-ig lehet jelentkezni a 2026 szeptemberében induló képzésekre a Felvi.hu-n elérhető E-felvételiben – tájékoztatta a Magyar Nemzetet az Oktatási Hivatal. A felsőoktatási felvételi eljárás menetét, a pontszámítási módszereket, a meghirdetett képzéseket és az érvényes jelentkezéshez szükséges minden további információt szintén az Oktatási Hivatal Felvi.hu honlapján közzétett felvételi tájékoztatóban lehet megtalálni. A tájékoztató és a meghirdetett képzések információi 2026. január végéig frissülnek, ezért a jelentkezési határidő előtt javasolt a folyamatos tájékozódás.

Fotó: MTI/Vasvári Tamás

A felvételi eljárásba jelentkezni kizárólag a Felvi.hu-n elérhető E-felvételi rendszerben lehet 2026. február 15-én éjfélig.

A felület a jelentkezési határidőig folyamatosan elérhető lesz. A felvételizők Ügyfélkapu+ vagy Digitális Állampolgárság Program (DÁP) azonosítással regisztrálhatnak az E-felvételi rendszerben és nyújthatják be ezen keresztül a jelentkezésüket az általuk választott szakokra. Jelentkezésüket a jelentkezés lezárásával hitelesíteniük is szükséges lesz a felületen.

A 2026-os felvételi eljárás keretei közt 62 felsőoktatási intézmény hirdette meg alap- osztatlan és mesterképzéseit, valamint felsőoktatási szakképzéseit.

Ingyenesen három, összesen pedig legfeljebb hat szakra lehet majd jelentkezni,

ugyanakkor megjelölhető lehet mind a legfeljebb hat választott szak állami ösztöndíjas és önköltséges formája is. A jelentkezőknek meg kell határozniuk a kiválasztott szakok sorrendjét, kifejezve ezzel preferenciájukat, ugyanis egy jelentkező csak egy szakra vehető fel, mégpedig az általa megjelöltek közül az első olyanra, amelynél a jelentkező pontszáma eléri vagy meghaladja az adott szakra meghatározott felvételi ponthatárt.

A pontszámítás alap- és osztatlan képzés, valamint felsőoktatási szakképzés esetén 500 pontos rendszerben történik. A pontszám összeállhat a tanulmányi pontok és az érettségi pontok összegéből vagy az érettségi pontok kétszereséből, ez maximum 400 pont lehet, amelyhez további 100 intézményi pont szerezhető: az egyetemek, főiskolák maguk határozzák meg, hogy milyen eredményekért, követelmények teljesítéséért adnak pontokat. A szakképzésben tanulók esetében a szakmai vizsga eredménye is figyelembe vehető a pontszámításkor.

A jelentkező pontszámát a számára legkedvezőbb módon számítja ki az Oktatási Hivatal.

Az emelt szintű érettségi vizsgát az intézmények egyes szakjaikon előírhatják felvételi követelményként, de ez nem egységesen kötelező eleme a felsőoktatásba való bejutásnak. Az emelt szintű érettségi azonban előnyt jelent az intézményi pontok meghatározásakor, illetve az érettségi pontok számításakor: az emelt szintű érettségi vizsgaeredményt a százalékos eredménnyel megegyező pontértéken, a középszintű érettségi vizsgaeredményt viszont csak kétharmados értéken számítják át érettségi felvételi ponttá.