Rekordévet zárt a magyar filmipar

Rekordbevétellel és rekordnézettséggel zárták az évet a magyar filmek és sorozatok 2025-ben. A Nemzeti Filmintézet támogatásával készült filmek a hazai mozikban a 2,282 milliárd forintos bevételt és 1 069 254 nézőszámot értek el, ami a tavalyi nézőszám csaknem duplája.

A Hunyadi epizódonként átlagosan egymillió nézőjével televíziótörténetet írt (Fotó: NFI)

Négy évtizedes rekord dőlt meg

A 2024 decemberében bemutatott Hogyan tudnék élni nélküled? mozinézettsége négyévtizedes rekordot döntött meg: összesen több mint egymillióan látták a hazai mozikban, és az is példa nélküli, hogy már 53. hete műsoron van. A határon túli vetítéseken Erdélyben, a Felvidéken és a Vajdaságban további csaknem kétszázezer néző látta.

2025 legnagyobb eredménye, hogy a kiváló alkotások hatására visszatértek az emberek a moziba, és újra szeretik a magyar mozgóképet. Ráadásul a televízióban is nézettségi rekordot döntött egy világszínvonalú sorozatunk, a Hunyadi – ennél nagyobb sikereket ritkán ér el a magyar filmipar, úgyhogy azt hiszem, van mire büszkének lennie az egész filmszakmának

– mondta Káel Csaba magyar mozgóképiparért felelős kormánybiztos, a Nemzeti Filmintézet elnöke.

Az európai összefogással készült grandiózus Hunyadi 2025 legnézettebb televíziós sorozata lett, epizódonként átlagosan egymillió nézőjével televíziótörténetet írt.

A márciusi premier óta világhódító útra is indult, további tíz országban, Szlovákiától Izraelig, Németországtól Kanadáig kiemelkedő sikerrel mutatkozott be a tévécsatornákon, a streamingplatformokon és nemzetközi fesztiválokon egyaránt.

Lakos Nóra Véletlenül írtam egy könyvet című, januárban bemutatott alkotása a rendszerváltás óta a legsikeresebb magyar ifjúsági film lett – több mint 160 ezren látták itthon a mozikban. Ezen túl világszerte vetítették a fesztiválokon, premierje óta összesen 30 trófeát hozott el. Az Európai Filmakadémia jelölte az Európai Fiatal Közönség Díjra – ez az első alkalom, hogy magyar filmet jelölnek e rangos elismerésre.

Két magyar film a velencei fesztivál versenyprogramjában

Az NFI által támogatott alkotások 2025-ben összesen több mint 50 rangos nemzetközi fesztiválról hoztak díjakat.

A velencei fesztiválon két magyar film is szerepelt a versenyprogramban: Nemes László Árva és Enyedi Ildikó Csendes barát című alkotása.

Ez utóbbi a Mostrán összesen hat díjat nyert el, köztük a nemzetközi filmkritikusok szerint legjobb versenyfilmnek járó FIPRESCI-díjat, és azóta is megannyi elismerést kap világszerte.