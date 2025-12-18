NFIrekordKáel Csaba

Rekordévet zárt a magyar filmipar

Meghaladták a kétmilliárd forint bevételt és az egymilliós nézőszámot a Nemzeti Filmintézet (NFI) támogatásával készült magyar filmek 2025-ben a mozikban. Világszerte több mint ötven rangos fesztiváldíjat hoztak el az alkotók a nemzetközi seregszemlékről. A velencei fesztiválon két, az NFI által támogatott, magyar koprodukció került a versenyprogramba, erre soha nem volt még példa.

Magyar Nemzet
2025. 12. 18. 11:43
Hogyan tudnék élni nélküled? Fotó: GABOR KOTSCHY Forrás: NFI
Rekordbevétellel és rekordnézettséggel zárták az évet a magyar filmek és sorozatok 2025-ben. A Nemzeti Filmintézet támogatásával készült filmek a hazai mozikban a 2,282 milliárd forintos bevételt és 1 069 254 nézőszámot értek el, ami a tavalyi nézőszám csaknem duplája. 

A Hunyadi epizódonként átlagosan egymillió nézőjével televíziótörténetet írt (Fotó: NFI)

Négy évtizedes rekord dőlt meg

A 2024 decemberében bemutatott Hogyan tudnék élni nélküled? mozinézettsége négyévtizedes rekordot döntött meg: összesen több mint egymillióan látták a hazai mozikban, és az is példa nélküli, hogy már 53. hete műsoron van. A határon túli vetítéseken Erdélyben, a Felvidéken és a Vajdaságban további csaknem kétszázezer néző látta. 

2025 legnagyobb eredménye, hogy a kiváló alkotások hatására visszatértek az emberek a moziba, és újra szeretik a magyar mozgóképet. Ráadásul a televízióban is nézettségi rekordot döntött egy világszínvonalú sorozatunk, a Hunyadi – ennél nagyobb sikereket ritkán ér el a magyar filmipar, úgyhogy azt hiszem, van mire büszkének lennie az egész filmszakmának

 – mondta Káel Csaba magyar mozgóképiparért felelős kormánybiztos, a Nemzeti Filmintézet elnöke.

Az európai összefogással készült grandiózus Hunyadi 2025 legnézettebb televíziós sorozata lett, epizódonként átlagosan egymillió nézőjével televíziótörténetet írt. 

A márciusi premier óta világhódító útra is indult, további tíz országban, Szlovákiától Izraelig, Németországtól Kanadáig kiemelkedő sikerrel mutatkozott be a tévécsatornákon, a streamingplatformokon és nemzetközi fesztiválokon egyaránt. 

Lakos Nóra Véletlenül írtam egy könyvet című, januárban bemutatott alkotása a rendszerváltás óta a legsikeresebb magyar ifjúsági film lett – több mint 160 ezren látták itthon a mozikban. Ezen túl világszerte vetítették a fesztiválokon, premierje óta összesen 30 trófeát hozott el. Az Európai Filmakadémia jelölte az Európai Fiatal Közönség Díjra – ez az első alkalom, hogy magyar filmet jelölnek e rangos elismerésre.

Két magyar film a velencei fesztivál versenyprogramjában

Az NFI által támogatott alkotások 2025-ben összesen több mint 50 rangos nemzetközi fesztiválról hoztak díjakat. 

A velencei fesztiválon két magyar film is szerepelt a versenyprogramban: Nemes László Árva és Enyedi Ildikó Csendes barát című alkotása. 

Ez utóbbi a Mostrán összesen hat díjat nyert el, köztük a nemzetközi filmkritikusok szerint legjobb versenyfilmnek járó FIPRESCI-díjat, és azóta is megannyi elismerést kap világszerte.

Számos magyar alkotás a streaming debütálásakor is a nézettségi listák élére került: premierje után vezette a TOP-listákat a Véletlenül írtam egy könyvet és a 2024-es év népszerű vígjátéka, a Ma este gyilkolunk is.

Idén 11 NFI által támogatott mozifilm mellett 37 televíziós alkotás premierje volt: egyebek mellett a Ványa bácsi – Buborékkeringő című tévéfilm, a Bartók nyomában című dokumentumfilm, A magyar űrhajós című sorozat, a Kell egy oroszlán című portréfilm és a Cigánymesék című animációs sorozat. 

2025-ben 69 filmterv kapott gyártási támogatást köztük mozifilmek, tévéfilmek, sorozatok, doku- és rövidfilmek, továbbá animációk – az NFI összesen több mint 13 milliárd forint támogatást adott forgatókönyv-fejlesztésre, filmgyártásra, forgalmazásra, fesztiválszereplésekre és filmes rendezvényekre. 

Ennek köszönhetően 2026-ban is számos magyar film érkezik a mozikba és a képernyőkre. Ami már biztos: január közepén mutatják be a Romzsa Tódor című történelmi-életrajzi drámát, január végétől látható a magyar mozikban Enyedi Ildikó Csendes barát című filmje, februárban pedig a Kurtág-töredékek című portréfilm és a Mambo Maternica című játékfilm érkezik. Dobó Kata rendezőként jelentkezik újra a Még egy kívánság című romkommal és folytatódik a Hogyan tudnék élni nélküled? a várva várt második résszel.

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

