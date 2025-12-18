Jennifer Lawrence hallucinált Az éhezők viadala forgatásán, miután véletlenül bevett egy Ambien tablettát

„Amikor a Vörös veréb című filmet forgattam, altató helyett Adderallt vettem be, és egész éjjel nem aludtam. Pánikoltam, ezért forró zuhanyokat vettem. Nem vagyok az az ember, aki alvás nélkül tud működni. Aztán orosz akcentussal kellett mondanom a »Senate Armed Services Committee« kifejezést. Szörnyű volt” – mondta Jennifer Lawrence.

Jennifer Lawrence Az éhezők viadala című filmben (Forrás: Variety)

Jennifer Lawrence hallucinált a forgatáson

Egyszer bevettem egy Ambien tablettát is, mert azt hittem, hogy valami más

– folytatta a színésznő. „A második Éhezők viadala filmben volt egy táncjelenet Philip Seymour Hoffmannal. Hallucináltam. Elizabeth Banks pedig nagyon ideges lett rám” – tette hozzá.

Ahogy korábbi cikkünkben beszámoltunk róla, a színésznő tíz év után visszatér ikonikus szerepéhez, 2026-ban érkezik Az éhezők viadala: Az aratás hajnala című film, amely a sorozat hatodik felvonása.