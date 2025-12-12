11 évet hagyott ki Jennifer Lawrence: minden, amit tudni kell az új Éhezők viadaláról

Jennifer Lawrence és Josh Hutcherson is újra felveszi szerepét a 2026-ban érkező Az éhezők viadala: Az aratás hajnala című, szám szerint hatodik Éhezők viadala-moziban. Pedig a történet fő cselekménye 24 évvel az eredeti trilógia előtt, a 50. Éhezők viadala eseményei körül játszódik, így Katniss és Peeta természetesen nem lehetnek a központi figurák. A hollywoodi értesülések szerint azonban a két karakter vélhetően egy előretekintő epilógusjelenetben jelenik majd meg, amely összeér a fő történettel.

Jennifer Lawrence nem fog megfiatalodni úgy, mint az Éhezők viadalának többi karaktere, hanem a jövőben játszódó jelenetekben láthatjuk majd a színésznőt. Forrás: TMDb

Jennifer Lawrence tíz év után tér vissza ikonikus szerepéhez

Az új film Suzanne Collins 2025-ös, azonos című regényéből készül, amely – ahogy a könyv is – Haymitch Abernathy fiatalkorát mutatja be az aratás reggelétől egészen az aréna halálig tartó küzdelmekig, így aki eddig nem olvasta az alapjául szolgáló könyvet, az is megtudhatja, hogyan vált Haymitch azzá a kiégett, cinikus mentorrá, akit a trilógiából ismerünk. Woody Harrelson helyett ezúttal egy fiatal feltörekvő tehetség, Joseph Zada alakítja Katniss leendő mentorát, aki korábban még sosem játszott hasonló blockbusterben, de mellette feltűnik majd Jesse Plemons, Maya Hawke, Glenn Close, Elle Fanning, illetve Ralph Fiennes a fiatal Snow elnökként. A film legelső előzetese már magyar szinkronnal is nézhető.

Az elmúlt években Jennifer Lawrence látványosan visszavett a nagy stúdiófilmekből, és inkább kisebb, személyesebb projektekben tűnt fel. Ilyen volt a visszafogott hangvételű A kiút című dráma (2022), a karakterközpontú vígjáték Barátnőt felveszünk (2023) vagy a Robert Pattinsonnal közös, szerzői hangvételű szerelmi dráma, a Dögölj meg, szerelmem. A Katniss Everdeenhez való visszatérés tehát egyben visszatérés a blockbusterek világába is. A másik visszatérő, Josh Hutcherson is sikerrel lépett tovább Az éhezők viadala után, a legtöbben az Öt éjjel Freddy pizzázójában című horrorfilmből emlékezhetnek rá, aminek múlt héten került a mozikba a második része

Az éhezők viadala: Az aratás hajnala hivatalos bemutatója 2026. november 20.

Az aratás hajnala rendezője Francis Lawrence (Legenda vagyok, Vörös veréb, A hosszú menetelés), aki a franchise korábbi részeit – köztük az előző előzményfilmet is – jegyzi, a készítők egyértelműen szeretnék újra megismételni a franchise korábbi sikereit, különösen miután az előző előzményfilm, az Énekesmadarak és kígyók balladája nem hozott kiemelkedő anyagi eredményeket (világszerte mintegy 347 millió dollár bevételével erősen elmarad az eredeti tetralógia hatszáz-nyolcszázmilliós bevételéhez képest). Részben ez is magyarázhatja, miért döntöttek úgy, hogy mégis bevonják a két ikonikus karaktert, hiszen a rajongók számára ez hatalmas nosztalgikus húzóerő lehet, még ha csak egy rövid epizódszerepről is van szó.