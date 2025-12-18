Bokros Lajos a Tisza Párt tévéjében, Kéri Lászlóval nosztalgiázott arról, milyen jól eladták annak idején a közműcégeket + videó

A Tisza-szigetek állandó előadójának, Kéri Lászlónak a műsorában emlékezett vissza Bokros Lajos, a magyar gazdaságtörténet egyik legsúlyosabb megszorítócsomagjának atyja a magyarokat megnyomorító programjára néhány hónappal ezelőtt – közölte az Ellenpont. Mint írták, a Horn-kormány korábbi pénzügyminisztere kormányzati tevékenységének időszakáról beszélt és azzal büszkélkedett, hogy abban az időben kezdte a baloldali kormányzat a közüzemi cégek privatizálását, azaz a közvagyon kiárusítását a külföldi befektetőknek. Szerinte ez azért volt jó, mert a nemzetközi pénzpiacok örültek a rablóprivatizációnak, és az abból befolyó pénz jót tett az ország megítélésének.

Bokros Lajos nem véletlenül minden idők egyik legnépszerűtlenebb magyar politikusa (Forrás: YouTube/Magánbeszélgetés)

Abban az időszakban privatizálták a komoly költségvetési bevételt hozó – akkori áron horribilis összegű, 4,5 milliárd dollárnyi – villany- és gázszolgáltató cégeket, ami a külpiacok megítélése szempontjából is nagyon pozitívan jött számításba – nosztalgiázott Bokros az állami közszolgáltatások szétveréséről. Az Ellenpont felidézte: a villamosenergia-ipar Horn-kormány idején végrehajtott privatizációja a magyar emberek tudatos félrevezetésével folyt. A szokásos mantrával indult: az állam rossz gazda, a költségvetési hiány magas, a közműszolgáltatók eladásával pedig biztosan megoldódnak a problémák, ami végül nem így történt.

Elkótyavetyélt bevételforrás, növekvő költségvetési hiány

Bokrosék programja Gyurcsány kormányzása idején folytatódott. 2006-ra Magyarország a külföldi szakértők szerint is túlprivatizált ország lett, a magántulajdon-állami tulajdon aránya 90-10 százalékon állt, ami normál esetben 75-25 százalék. Ennek áldozatául esett szinte valamennyi stratégiailag fontos állami vállalat, így a gáz- és villanyszolgáltatók is. Ehhez képest az akkori balliberális közgazdász és politikai elit szerint további privatizációra lett volna szükség. Erről azután beszéltek, hogy az Állami Számvevőszék adatai szerint a szocialista-szabaddemokrata kabinet 2002 és 2006 között, tehát mindössze négy év alatt összesen 1404,5 milliárd forintnyi köztulajdont adott el. Ráadásul ennek ellenére

a költségvetési hiány a várt csökkenés helyett nőtt 6800 milliárd forinttal. Ennek egyik oka, hogy például a Bokros által említett villamosenergia-szektort úgy kótyavetyélték el áron alul, hogy még a fixen rögzített profitot is az állam garantálta.

Bokrosék külföldi cégeknek játszották át az árampiac nagyját

Ami az elektromos áram piacát illeti, a hazai közcélú erőművek teljesítményének 77 százalékát külföldi tulajdonú cégeknek adták el, és egy sor nagy regionális, vagy országos közműszolgáltatócég került a Horn-kormány – tehát Bokros Lajosék – döntése alapján külföldi vállaltokhoz. A főbb vállalatok: