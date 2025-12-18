Irányított bombatámadás érte a délkeleti ukrajnai Zaporizzsja városát, amelyben legalább 32 ember, köztük egy gyermek sérült meg – jelentette Ivan Fedorov, a régió kormányzója. Az orosz csapás több lakóépületet, infrastruktúra-elemet és oktatási intézményt érintett, az ukrán hatóságok felmérik a károkat.
Orosz légicsapás érte az ukrán régiót
Orosz bombatámadás érte Zaporizzsját, sok a sérült, köztük egy gyermek. A város stratégiai jelentősége miatt gyakran célpontja az orosz támadásoknak.
A támadás két többemeletes lakóépületet ért.
Fedorov szerint elképzelhető, hogy a romok alatt további sérültek vagy eltemetett áldozatok lehetnek. A helyszíni mentést az Állami Sürgősségi Szolgálat koordinálja. A tűzoltók az égő épületek oltásán dolgoznak, az elsősegélynyújtók pedig a sérültek ellátását végzik. A kormányzó hozzátette, hogy a megyében egy másik támadás során egy nő is megsérült.
További Külföld híreink
Zaporizzsja a 2022-es teljes orosz invázió előtt mintegy 710 ezer lakosnak adott otthont, és azóta rendszeres célpontja az orosz légicsapásoknak. A város stratégiai jelentősége miatt a támadások főként az energia- és a helyi infrastruktúrát célozzák – adott hírt az esetről az Origo.
Borítókép: A támadások során megsérült emeletes épület (Fotó: AFP)
