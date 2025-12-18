Orosz légicsapás érte az ukrán régiót

A támadás két többemeletes lakóépületet ért.

Fedorov szerint elképzelhető, hogy a romok alatt további sérültek vagy eltemetett áldozatok lehetnek. A helyszíni mentést az Állami Sürgősségi Szolgálat koordinálja. A tűzoltók az égő épületek oltásán dolgoznak, az elsősegélynyújtók pedig a sérültek ellátását végzik. A kormányzó hozzátette, hogy a megyében egy másik támadás során egy nő is megsérült.