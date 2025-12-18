Stevie Wonderrel és Tina Turnerrel is dolgoztak már együtt, most Magyarországon lép fel a népszerű gospelkórus

gospelMichael JacksonTina Turner

A világhírű Dwight Robson és a The Original Golden Voices of Gospel közkívánatra újra Magyarországra érkezik: januárban Budapesten, Szombathelyen, Miskolcon, Debrecenben és Szegeden csendülnek fel a gospel legszebb dalai egy felemelő újévi örömkoncert-sorozat keretében.

2025. 12. 18. 7:46
Fotó: René van der Voorden
Az újév első napjaiban különleges zenei élmény várja a közönséget országszerte: Dwight Robson baptista tiszteletes és világhírű szólistái, a The Original Golden Voices of Gospel tagjai közkívánatra újra Magyarországra látogatnak. A különleges koncertsorozat az év elejének egyik leginspirálóbb lélekerősítő eseménye lesz, amely a gospel műfajának legszebb, legismertebb és legmélyebb dalaiból nyújt válogatást.

A kétórás program során az afroamerikai zenei hagyományokra építve elevenednek meg az evangélium üzenetei és a hitből fakadó öröm. A lélekemelő esten olyan közismert dallamok is felcsendülnek, mint a „Hallelujah” vagy az örök klasszikus „Oh, Happy Day”, de a közönség számos különleges, ritkán hallható zenei gyöngyszemmel is találkozhat – mindez a The Golden Voices of Gospel egyedi, sodró erejű előadásában.

A The Golden Voices of Gospel tagjai az afroamerikai zenei örökség hiteles tolmácsolói. Egyedi hangzásuk és energiájuk a világ bármely színpadán garantálja a sikert és a minőséget. 

Az együttes tagjai olyan világsztárokkal is dolgoztak már együtt, mint Michael Jackson, Mariah Carey, Stevie Wonder vagy Tina Turner – ez is bizonyítja szakmai elismertségüket és kivételes zenei kvalitásaikat.

A „gospel” szó jelentése: evangélium, jó hír, örömhír. E zenei stílus az amerikai vallásos dalokból és a spirituálékból fejlődött ki, az afroamerikai közösségek szabadságvágyát, hitét és életörömét kifejezve. A gospel élénk ritmusával, sodró lüktetésével máig meghatározó hatást gyakorol a modern popzenére – előadói között olyan ikonok találhatók, mint Whitney Houston, Beyoncé vagy Stevie Wonder.

Az újévi örömkoncert nemcsak a gospel rajongóinak, hanem minden zeneszerető embernek felejthetetlen élményt ígér. A koncertsorozat során a zene ereje, a hit üzenete és a közösségi élmény együtt teremti meg azt a különleges atmoszférát, amely méltó módon indítja az új esztendőt.

Koncertidőpontok és helyszínek:

Január 6. – Budapest, Kongresszusi Központ


 

Január 7. – Szombathely, Sarlós Boldogasszony Székesegyház


 

Január 8. – Miskolc, Művészetek Háza


 

Január 12. – Debrecen, Református Nagytemplom


 

Január 13. – Szeged, Dóm


 

