Sinéad O’Connor, Tina Turner, Matthew Perry és még több legenda – őket búcsúztattuk 2023-ban + videó

Tony Bennetet, a legendás New York-i pop- és jazzénekest 96 éves korában érte a halál. Legismertebb dalai közé tartozik a The Way You Look Tonight, a Body and Soul és az (I Left My Heart) In San Francisco.

Fellépett Lady Gagától kezdve Amy Winehouse-zal, Aretha Franklinnel és Frank Sinatrával is, aki egyébként a szakma legjobb énekesének nevezte. Hét évtizedes karrierje alatt több millió lemezt adott el és húsz Grammy-díjat nyert, köztük egy életműdíjat is.