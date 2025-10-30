Rendkívüli

Fordulat a Mol finomítójában történt tűzeset nyomozásában

Karácsony GergelyGerendai Károlysziget fesztivál

Lesz Sziget fesztivál jövőre is

Karácsony Gergely szerint már csak jogi formalitás választja el a Sziget fesztivált attól, hogy 2026-ban is megrendezzék, így megkezdődhet a szervezés.

Magyar Nemzet
Forrás: Világgazdaság2025. 10. 30. 17:49
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Karácsony Gergely szerint már csak jogi formalitás a Sziget fesztivál jövőjének biztosítása. A budapesti főpolgármester csütörtökön délután a Facebookon adta hírül, hogy a Sziget Zrt. és Gerendai Károly levélben tudatták vele a feltételeiket. Mivel Karácsony szerint azok érdemben nem térnek el attól az előterjesztésétől, amit szerdán tárgyalt a Fővárosi Közgyűlés és a frakciók pozitívan jeleztek vissza, a politikus úgy látja, hogy 2026-ban is lesz Sziget – írja a Világgazdaság.

Budapest, 2025. október 29. Gerendai Károly, a Sziget fesztivál egyik alapítója, korábbi társtulajdonosa és főszervezője, Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója és Karácsony Gergely főpolgármester (b-j) a Sziget Fesztivál jövőjével összefüggő tárgyalási álláspontra vonatkozó előterjesztésről tartott szavazás előtt a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városháza dísztermében 2025. október 29-én. A Karácsony Gergely főpolgármester jegyezte előterjesztést a testület a képviselők 13 igen szavazata és 19 tartózkodás mellett nem fogadta el. MTI/Bodnár Boglárka
Gerendai Károly, a Sziget fesztivál egyik alapítója, Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója és Karácsony Gergely főpolgármester (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

Karácsony szerint a frakciók mai reakciói alapján ugyanakkor immár látszik a többség az új hatósági szerződés mögött, ez pedig tartalmilag pótolja a közgyűlési mandátumadást.

Úgy tekintem tehát, hogy már csak jogi formalitás a Sziget jövőjének biztosítása, így rendkívüli közgyűlésre nincs szükség, a novemberi rendes ülésen ezt a feladatot abszolválni tudjuk. Addig is a jövő évi Sziget szervezése elkezdődhet

– közölte a főpolgármester.

Korábban beszámoltunk róla, hogy a fesztivál külföldi tulajdonosa – annak ellenére, hogy korábban egy hosszabb távú fejlesztési programban gondolkodott – úgy döntött, a jelenlegi struktúrában nem vállal további kockázatot Magyarországon. A tulajdonos döntése után a Sziget Zrt. tulajdonosai felvették a kapcsolatot a fesztivál alapítójával, Gerendai Károllyal, lehetőséget kínálva arra, hogy a rendezvény ismét vele folytathassa működését.

Az üzletember ezután tárgyalásokba kezdett a fővárossal és más vállalkozókkal. Míg kedden úgy fogalmazott, hogy nem menti meg mindenáron a fesztivált, a szerdai Fővárosi Közgyűlésben már arról beszélt, hogy az akkori állás szerint nem lesz Sziget fesztivál 2026-ban.

Borítókép: Fesztiválozók a 31. Sziget fesztiválon a Hajógyári-szigeten 2025. augusztus 7-én (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekpazdicsi

A pazdicsiak is erősítik a szlovák–magyar barátságot

Bánó Attila avatarja

Egyházaink is szolgálják nemzeteinknek a vallásos hitre alapozott összetartozását, barátságát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu