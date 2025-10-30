Lesz Sziget fesztivál jövőre is

Karácsony Gergely szerint már csak jogi formalitás a Sziget fesztivál jövőjének biztosítása. A budapesti főpolgármester csütörtökön délután a Facebookon adta hírül, hogy a Sziget Zrt. és Gerendai Károly levélben tudatták vele a feltételeiket. Mivel Karácsony szerint azok érdemben nem térnek el attól az előterjesztésétől, amit szerdán tárgyalt a Fővárosi Közgyűlés és a frakciók pozitívan jeleztek vissza, a politikus úgy látja, hogy 2026-ban is lesz Sziget – írja a Világgazdaság.

Gerendai Károly, a Sziget fesztivál egyik alapítója, Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója és Karácsony Gergely főpolgármester (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

Karácsony szerint a frakciók mai reakciói alapján ugyanakkor immár látszik a többség az új hatósági szerződés mögött, ez pedig tartalmilag pótolja a közgyűlési mandátumadást.

Úgy tekintem tehát, hogy már csak jogi formalitás a Sziget jövőjének biztosítása, így rendkívüli közgyűlésre nincs szükség, a novemberi rendes ülésen ezt a feladatot abszolválni tudjuk. Addig is a jövő évi Sziget szervezése elkezdődhet

– közölte a főpolgármester.

Korábban beszámoltunk róla, hogy a fesztivál külföldi tulajdonosa – annak ellenére, hogy korábban egy hosszabb távú fejlesztési programban gondolkodott – úgy döntött, a jelenlegi struktúrában nem vállal további kockázatot Magyarországon. A tulajdonos döntése után a Sziget Zrt. tulajdonosai felvették a kapcsolatot a fesztivál alapítójával, Gerendai Károllyal, lehetőséget kínálva arra, hogy a rendezvény ismét vele folytathassa működését.

Az üzletember ezután tárgyalásokba kezdett a fővárossal és más vállalkozókkal. Míg kedden úgy fogalmazott, hogy nem menti meg mindenáron a fesztivált, a szerdai Fővárosi Közgyűlésben már arról beszélt, hogy az akkori állás szerint nem lesz Sziget fesztivál 2026-ban.