Eldőlt: nem menti meg a Sziget Fesztivált a főváros

A reggeli óráktól ismét tüntetésbe kezdtek a taxisok. Egy, a Városháza mellett posztoló rendőrtől szerzett információnk szerint a Városház utcában a parkolósávban szerdán reggel nyolc órától este tíz óráig, csütörtökön pedig az V. kerületi Kossuth Lajos utca Városház utca és az Astoria közötti szakaszán, a külső sávban fognak egész nap tüntetni a taxisok.

Fotó: Ladóczki Balázs

A demonstrálók követelései között van a tarifaemelés és a tarifa kötelező évenkénti korrekciója, létszámszabályozás, a 8 pontos pontrendszer eltörlése, a taxizás és a taxisok szándékos ellehetetlenítésének megakadályozása, illetve az illegális személyszállítás felszámolása.

A taxisok már szeptemberben nehezményezték, hogy a tevékenységüket szabályozó rendelet több elemének módosításával kapcsolatban nem konzultáltak velük, illetve azt, hogy a tarifaemelésre és a létszámstopra vonatkozó követeléseiket nem teljesítette a főváros. A javaslatcsomagból emellett a taxisok hiányolták a létszámstopra és a tarifamódosításra vonatkozó rendelkezéseket is.