Eldőlt: nem menti meg a Sziget Fesztivált a főváros

Több fontos témában is döntött a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén. A képviselők közt éles vita alakult ki a Budapest Brand vizsgálatának eredményéről, a nagy budapesti cégek átvilágításáról, a Sziget Fesztivál jövőjéről, a Navalnijról elnevezett metrómegállóról és a budai fonódó villamoshálózat bővítéséről is.

Gábor Márton
2025. 10. 29. 20:50
Forrás: Sziget
A reggeli óráktól ismét tüntetésbe kezdtek a taxisok. Egy, a Városháza mellett posztoló rendőrtől szerzett információnk szerint a Városház utcában a parkolósávban szerdán reggel nyolc órától este tíz óráig, csütörtökön pedig az V. kerületi Kossuth Lajos utca Városház utca és az Astoria közötti szakaszán, a külső sávban fognak egész nap tüntetni a taxisok. 

taxi tüntetés
Fotó: Ladóczki Balázs

A demonstrálók követelései között van a tarifaemelés és a tarifa kötelező évenkénti korrekciója, létszámszabályozás, a 8 pontos pontrendszer eltörlése, a taxizás és a taxisok szándékos ellehetetlenítésének megakadályozása, illetve az illegális személyszállítás felszámolása.

A taxisok már szeptemberben nehezményezték, hogy a tevékenységüket szabályozó rendelet több elemének módosításával kapcsolatban nem konzultáltak velük, illetve azt, hogy a tarifaemelésre és a létszámstopra vonatkozó követeléseiket nem teljesítette a főváros. A javaslatcsomagból emellett a taxisok hiányolták a létszámstopra és a tarifamódosításra vonatkozó rendelkezéseket is. 

A tüntetők képviselői a Fővárosi Közgyűlés üléstermébe is felmentek, ahol a testület ülésén fel akarták olvasni a követeléseiket, ám ezt Karácsony Gergely nem hagyta. Ezt követően több taxis is a levelük felolvasását követelte a főpolgármestertől, akit gyávának neveztek. A főpolgármester erre válaszul azt javasolta a taxisoknak, hogy közmeghallgatáson mondják el a követeléseiket. Végül a taxisok bekiabálásának hatására Karácsony Gergely ígéretet tett arra, hogy ő maga fogja felolvasni a szakszervezet levelét, követeléseit. 

A Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén a képviselők tárgyaltak a Bajza utcai kisföldalatti megálló átnevezéséről is. A javaslat már a közlekedési bizottság ülésén elbukott, ugyanis az átnevezést a két nagy frakció egyike sem támogatta, többek között azért sem, mert az átnevezés költsége több százmillió forintba is kerülhet. Baranyi Krisztina, a testület kutyapárti képviselőjének előterjesztése értelmében a Bajza utcai M1-es metrómegállót Bajza utca – Navalnij emlékműre keresztelték volna át. Végül a javaslat a Fővárosi Közgyűlésben sem szerzett többséget. 

Szintén a közgyűlésben szavaztak a Budapest Brand átvilágításának eredményeként előterjesztett dokumentumról is. Vitézy Dávid a vizsgálat kapcsán egy háttérbeszélgetésen kiemelte, 

egyértelművé vált, hogy Karácsony Gergely bizonyítottan kampánycélokra használta a Budapest Brandet és nagyobb fővárosi cégeket. 

A hónapokig tartó kutatás után a Budapest Brand vizsgálóbizottság ugyanis megdöbbentő pazarlást tárt fel. Budapest pénzét rendszerszinten folyatták ki a fővárosi tulajdonú cégekbe, ahonnan átláthatatlan módon tűnt el prémiumokon, túlárazott szolgáltatási szerződéseken és indokolatlan kiadásokon keresztül. A fővárosi önkormányzat, élén Karácsony Gergely főpolgármesterrel, szisztematikusan építi „Budapest kivéreztetésének” meséjét, miközben maga adja be az infúziót a saját tulajdonú cégeinek, amelyek a valóságban sokszor túlértelmezett és felesleges feladatokat látnak el.

A képviselők végül elfogadták a Budapest Brand átvilágításával kapcsolatos dokumentumot, a Fidesz-frakció a fővárosi nagy cégek átvilágításával kapcsolatos előterjesztését pedig az utolsó pillanatban visszavonta. 

A Sziget Fesztivál körül kialakult helyzetről is tárgyaltak a képviselők. A főpolgármester javaslata értelmében ugyanis haladékot kapna a közterület-használati díjra a Gerendai Károly nevével fémjelzett új Sziget Fesztivál. Ennek értelmében a fesztiválnak csak akkor kellene közterület-használati díjat fizetnie, ha azt sikerül Gerendai Károlynak megmentenie, és továbbra is üzemeltetnie. 

A javaslatot sem a Fidesz, sem pedig a Tisza Párt nem volt hajlandó támogatni a bizottsági üléseken. A Sziget Fesztivál megszervezésére vállalkozó Gerendai Károly felszólalt a Fővárosi Közgyűlés ülésén, és elmondta, semmiképp sem garantált a fesztivál megszervezése. 

Gerendai kiemelte: ha nem sikerül nagyon rövid időn belül megoldani ezt a helyzetet, akkor jövőre nem lesz Sziget Fesztivál.

A fesztivál megszervezésére vállalkozó Gerendai szerint ugyanis a régi szerződés mellett egy újat is tető alá kellene hozni, lehetőleg néhány napon belül, különben nem lesz idő megszervezni a Szigetet. A Fővárosi Közgyűlés Fidesz-frakciója sem támogatta Karácsony Gergely előterjesztését, amely kedvezményeket adna a Gerendai-féle Sziget Fesztiválnak. 

Végül a Fővárosi Közgyűlés nem támogatta a főpolgármester által benyújtott, és a Tisza Párt által módosított javaslatot.

Szintén a Fővárosi Közgyűlés ülésén esett szó a budapestiek mindennapjait érintő lakhatási válságról is. A fővárosi Fidesz javaslata értelmében a főváros becsatlakozik a kormány Otthon start programjába. Mindezt úgy, hogy a budapesti tulajdonban lévő rozsdaövezetekben a magántőke bevonásával hoznak létre Otthon start-kompatibilis projekteket. A javaslat értelmében az eladott telkeken hetven százalékban másfél milliós négyzetméterárú plafonnal rendelkező lakások épülhetnek, harmincszázaléknyi ingatlanállomány pedig maradna a Fővárosi Önkormányzatnál, mint bérlakás. 

A javaslatot végül a Fővárosi Közgyűlés elfogadta. 

Szintén a kormánypártok javaslatára a Fővárosi Közgyűlés kiállt a kerületek jövőbeni megtartása mellett. A testület az ülésén támogatta a javaslatot, amelyre azért volt szükség, mert Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere elszólta magát, hogy a Tisza Párt kormányra kerülve megszüntetné a fővárosi kerületeket.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Sziget)


